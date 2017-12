Našli ste si pod stromčekom PlayStation 4? Čo ako prvé spraviť s konzolou

Prinášame prehľad krokov, ktoré môžu pri novej konzole prísť vhod.

24. dec 2017 o 23:49 Matúš Beňo

1. Pripojte sa k internetu

Konzolu samozrejme môžete plnohodnotne používať aj bez pripojenia, obrali by ste sa však o niekoľko dôležitých funkcií. V prvom rade je to obchod PlayStation Store, v ktorom si môžete sťahovať demá, hry, pozadia, hudbu či aplikácie do konzoly.

Pripojenie k internetu vám však dovolí sťahovať aktualizácie pre hry či systém, byť v kontakte s priateľmi, môžete sa pridať do herných komunít, zdieľať dojmy, fotografie či videá.

Takisto sa môžete prihlásiť do predplatenej služby PlayStation Plus, vďaka ktorej získate každý mesiac prístup k niekoľkým hrám, ale budete môcť hrať aj multiplayerové hry.

Hlavné menu si môžete upraviť podľa seba - upraviť môžete tému, pozadie, hry a aplikácie môžete upratať do vlastných priečinkov. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

2. Aktualizujte systém

Sony pravidelne vydáva systémové aktualizácie, ktoré nielen opravujú chyby a vylepšujú výkon, ale dokážu pridať aj nové funkcie. V aktualizácii 5.00 napríklad pridala aj češtinu ako systémový jazyk.

Ak by ste nemali prístup k internetu, najnovšiu aktualizáciu si môžete stiahnuť aj cez počítač na tomto odkaze a pomocou USB kľúča ju preniesť do konzoly.

S účtom na PlayStation Network si v PlayStation Store môžete sťahovať platený aj bezplatný obsah. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

3. Vytvorte si účet PlayStation Network

Bez účtu sa nebudete môcť pripojiť do PlayStation Store a sťahovať si demá či iný bezplatný obsah, kupovať hry či hrať multiplayerové hry. Návod, ako si vytvoriť konto, nájdete na tomto odkaze.

Ako krajinu pôvodu si môžete vybrať aj Slovensko, pričom PlayStation Store je dostupný aj u nás. Zaplatiť za obsah sa dá buď kartou, alebo predplatenými kupónmi z kamenných obchodov.

4. Stiahnite si aplikácie

PlayStation 4 dokáže rozšíriť svoje funkcie aj prostredníctvom aplikácii, ktoré sa dajú zdarma stiahnuť v PlayStation Store.

V obchode nájdete napríklad Media Player, ktorý umožňuje púšťanie hudby či videí v najbežnejších formátoch (.mkv, .avi, .mp3, .mp4 a ďalšie).

Súbory môžete v konzole spustiť jednoducho cez USB kľúč, alebo si ich budete streamovať priamo do konzoly cez domáci multimediálny server.

Ak si do konzoly prenesiete vlastnú hudbu, môžete si ju navyše pustiť počas hrania v prípade, ak vám nebude vyhovovať pôvodná. PlayStation 4 tiež dokáže priamo prehrať aj filmové DVD či Blu-ray disky.

V obchode nájdete aj aplikáciu pre hudobnú službu Spotify, jednoduchý strihací a editovací program Share Factory, či aplikácie pre YouTube či Twitch, alebo filmové služby ako HBO Go, Netflix, Filmbox Live a ďalšie.

Cez konzolu môžete sledovať viacero filmových kanálov. (zdroj: SME - Matúš Beňo)

5. Zmeňte si jazyk na češtinu

Ak ste si pri úvodnom nastavení nemohli vybrať češtinu a chceli by ste, v hlavnom menu stlačte šípku hore a choďte do položky [Settings], vyhľadajte [Language] a z ponuky vyberte [System Language]. Potom už len stačí nájsť češtinu a potvrďte stlačením tlačidla [X].

Uistite sa však najprv, že verzia systému je minimálne 5.00, inak češtinu v nastaveniach nenájdete.

6. Nastavte si šetrenie batérie ovládača

Batéria ovládača ku konzole má nanešťastie veľmi krátku životnosť len pár hodín, no dá sa o niečo predĺžiť.

Stlačte a podržte tlačidlo [PlayStation] v strede ovládača a v menu nájdite [Zvuk a zariadenia/Sound and Devices] a v položke [Jas svetelnej lišty ovládača DUALSHOCK 4/Brightness of DUALSHOCK 4 Light Bar] zvoľte [Matný/Dim].

Takisto môžete nastaviť, po koľkých minútach ničnerobenia sa má ovládač vypnúť.