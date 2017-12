Umelá inteligencia urobila vlastnú. Prekonala tie, čo vymyslel človek

Dcérska umelá inteligencia by mohla mať široké uplatnenie, vývojári ju voľne sprístupnili.

6. dec 2017 o 15:38 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Umelá inteligencia už dokáže prekladať z jazyka do jazyka, aj keď ju to nikdy predtým nenaučili. Dokáže tajne komunikovať a my jej nerozumieme.

Najnovšie umelá inteligencia AutoML od spoločnosti Google zvládla svoju najťažšiu úlohu a vytvorila dcérsku umelú inteligenciu, ktorá prekonala všetky podobné vymyslené človekom.

AutoML vytvára umelé inteligencie pre špecifickú úlohu, v tomto prípade šlo o rozpoznávanie objektov vo videu v reálnom čase. Vedci z Google túto dcérsku umelú inteligenciu nazvali NASNet.

Materská inteligencia postupne vyhodnocovala výsledky dcérskej a využila tieto informácie na to, aby schopnosti NASNet zlepšovala, pričom celý proces sa opakoval niekoľko tisíckrát.

Lepšia a efektívnejšia

Keď dcérsku umelú inteligenciu vedci otestovali na dvoch obrazových databázach, ktoré považujú za najrešpektovanejšie v oblasti získavania informácií z obrazu, NASNet prekonala všetky ľudské systémy.