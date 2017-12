Umelá inteligencia si potichu vymyslela vlastný jazyk

Neurónové siete služby Google Translate si začínajú si vytvárať vlastné frázy a významy.

24. nov 2016 o 17:40 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ak niekto ovláda dva cudzie jazyky, nemalo by mu robiť problém preložiť vetu z jedného do druhého. Pri angličtine a francúzštine by mal napríklad vedieť preložiť vetu "I love you" na "Je t'aime" bez toho, aby si anglickú vetu najskôr preložil do slovenčiny.

Prekladacie algoritmy internetovej služby Google Translate to doteraz nevedeli napriek tomu, že denne prekladajú viac ako 140 miliárd slov v 103 jazykoch. V septembri však začala prekladacia služba fungovať na novom systéme neurónových sietí, ktoré sa pomocou hlbokého učenia (deep learning) dokážu takéto prirodzenejšie preklady naučiť samy.

Vedci z Googlu tvrdia, že umelá inteligencia si vďaka ich systému GNMT (Google Neural Machine Translation) dokonca sama vytvorila vlastný univerzálny jazyk.

Zero-shot

Neurónové siete systému GNMT sa namiesto slov zameriavajú na celé vety, čím sa v jednotlivých jazykoch zdokonaľujú. Umelá inteligencia sa najskôr zlepšovala pri jazykových dvojiciach, na ktoré ju vedci trénovali - napríklad pri prekladoch z angličtiny do japončiny (a opačne) a z angličtiny do kórejčiny (a opačne).

“ Systém sa naučil robiť preklady medzi kórejčinou a japončinou napriek tomu, že sme ho to nikdy neučil. „ Mike Schuster, spoluautor výskumu

Časom sa ukázalo, že umelá inteligencia použila vedomosti z tréningových prekladov a našla spôsob ako prekladať medzi kórejčinou a japončinou bez toho, aby sa pozrela na anglické významy fráz. Preklady zvládla aj bez toho, aby predtým dostala potrebné dáta od ľudí.

"Systém sa naučil robiť primerané preklady medzi kórejčinou a japončinou napriek tomu, že sme ho to nikdy neučili," píšu členovia výskumného tímu vo svojom blogu.