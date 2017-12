Slovenka pozorovala prvý medzihviezdny asteroid: už ho nikdy neuvidíme

Dňa 18. októbra astronómovia na Havaji pozorovali vôbec prvý asteroid , ktorý k nám prišiel z medzihviezdneho priestoru. Nazvali ho ‘Oumuamua - Posol z diaľky, výrazom z havajského jazyka.

Eva Lilly. (zdroj: Planetary Science Institute)

Objekt v pondelok prvýkrát opísali vedci v odbornej štúdii v prestížnom vedeckom časopise Nature.

Na pozorovaní sa podieľala aj Slovenka Eva Lilly, ktorá v súčasnosti pôsobí na Astronomickom ústave v Honolulu. Pre SME rozprávala, ako asteroid vyzerá, kedy ho znovu uvidíme a čo nám výnimočný objekt prezradil o našej slnečnej sústave a galaxii Mliečna dráha.

Odkiaľ pochádza prvý medzihviezdny asteroid?

„To presne nevieme. Ale podľa rýchlosti a smeru, z ktorého prišiel predpokladáme, že posledných niekoľko stoviek miliónov rokov osamelo putoval Mliečnou dráhou, kým preletel okolo Zeme.“

Prečo sme doteraz nikdy nepozorovali medzihviezdne asteroidy?

„Predpokladáme, že takéto telesá sme možno mohli pozorovať aj v minulosti. Je však možné, že sme im dobre neurčili dráhu a klasifikovali sme ich ako niečo iné alebo boli jednoducho stratené.

Teraz vieme, že takýchto telies je ‚tam vonku‘ viac.“

Je pre našu planétu medzihviezdny asteroid novým druhom hrozby?

„Hrozbou by bol, ak by bol na priamom kolíznom kurze so Zemou.