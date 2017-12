Prišiel od súhvezdia Lýra, už sa nevráti. Našli prvý medzihviezdny asteroid

Vedci zatiaľ nedokážu povedať, odkiaľ presne prišiel.

26. okt 2017 o 13:30 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Do slnečnej sústavy zrejme zavítal návštevník z medzihviezdneho priestoru.

Astronómom sa vďaka teleskopom na Havaji podarilo objaviť nový kométu asteroid, ktorý preletel okolo Slnka. Podľa všetkého už je opäť na ceste preč a nikdy k nám už nezavíta.

Kým väčšina komét asteroidov v sústave má približne elipsovitú obežnú dráhu a prichádza zo vzdialeného Oortovho oblaku, rýchlo pohybujúci sa objekt s názvom C/2017 U1 je iný.

Na základe viac ako 30 nezávislých pozorovaní od objavenia 18. októbra, keď bol najbližšie k našej hviezde, astronómovia zistili, že asteroid má zvláštnu obežnú dráhu, ktorá je naklonená voči dráham planét.

Obežná dráha je zároveň hyperbolická - objekt sa pohybuje dostatočne rýchlo, aby unikol gravitácii našej hviezdy. Z toho vyplýva, že neobieha Slnko.

Kométa Asteroid podľa doterajších zistení prišiel smerom od súhvezdia Lýra, ktoré je nad rovinou slnečnej sústavy a zároveň sa k nemu aj Slnko pohybuje.

"Je to presne ten objav, na ktorý by ste čakali. Zo smeru, ktorým ide Slnko, by k nám malo prichádzať viac medzihviezdnych komét," povedal podľa webu New Scientist astronóm Luke Dones.

"Prišiel z veľkej diaľky, no nedokážeme vystopovať, odkiaľ presne. Mohol tiež prísť z okrajov slnečnej sústavy, ťažko povedať," zdôrazňuje astronóm Simon Porter.

Teraz prebiehajú ďalšie pozorovania, ktoré majú potvrdiť, či kométa C/2017 U1 asteroid A/2017 U1 naozaj prišiel z medzihviezdneho priestoru. Teleso sa počas najbližších týždňov stále dá sledovať, príležitosť majú aj amatérski pozorovatelia.

OPRAVA: Článok pôvodne uvádzal, že išlo o kométu C/2017. Astronómovia ju však neskôr reklasifikovali na medzihviezdny asteroid A/2017 U1. Takáto reklasifikácia sa udiala prvýkrát v histórii. Neskôr dostal asteroid meno ‘Oumuamua - z havajského jazyka, označuje posla z diaľky