Čo sa deje s mozgom astronauta vo vesmíre?

Astronauti raz vo vesmíre strávia aj tri roky. Musíme vedieť, čo sa im stane.

6. nov 2017 o 17:35 Renáta Zelná

Astronaut počas výstupu do otvoreného vesmíru.(Zdroj: NASA)

BRATISLAVA. Človek sa po pobyte vo vesmíre mení. Svoj tvar zmenia jeho oči, ale aj celé telo. Vplyvom mikrogravitácie mu opuchne hlava a schudnú nohy.

Astronautom sa po dlhšom pobyte zmení aj mozog.

Ukazuje to štúdia, ktorú uverejnili vo vedeckom časopise New England Journal of Medicine. Mozog astronautov sa podľa pozorovaní vyrovnáva a posúva smerom k vrchu lebky.

Tri roky v mikrogravitácii?

Keď raz budú cestovať ľudia na Mars, budú musieť stráviť v zníženej gravitácii v tom najlepšom prípade takmer tri roky.

Vedci pri príprave na dlhé vesmírne cesty skúmajú, ako dlhodobý pobyt vo vesmíre a v zníženej gravitácii ovplyvňuje človeka a jeho orgány.

V najnovšej štúdii Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa pozreli na skeny mozgov 34 astronautov – osemnásti z nich boli na vo vesmíre dlhé obdobie a ostatní absolvovali len krátke misie.

Najväčšie zmeny sa prejavili práve u prvej skupiny astronautov.

17 Toľkým astronautom sa vo vesmíre začal vyrovnávať záhyb, ktorý oddeľuje rôzne časti mozgu.

Väčšine z týchto astronautov (94 percent) sa začal vyrovnávať centrálny mozgový záhyb, ktorý prechádza stredom mozgu.

Tento záhyb oddeľuje časti mozgu zodpovedné za ovládanie pohybu tela od častí, ktoré spracúvajú zmyslové vnemy.

U dvanástich dlhodobých astronautov sa po pobyte mozog posunul vyššie k vrchu lebky a tiež sa im zúžili kanáliky prenášajúce mozgovomiešny mok.

Zmeny, ktoré vedci pozorovali na mozgu, môžu byť aj odpoveďou na to, prečo sa astronautom vo vesmíre zhorší zrak či zvýši vnútrolebečný tlak.

Trvanie zmien na mozgu

Aj keď takéto zmeny v mozgu môžu znieť nebezpečne, vedci v skutočnosti nevedia, ako dlho tieto zmeny vo vesmíre pretrvávajú. Skeny mozgov robili astronautom krátko pred pobytom a po pobyte na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

“ Nevieme, či sa nepriaznivé vplyvy časom zväčšujú alebo sa po určitom čase vo vesmíre stabilizujú „ autorka štúdie Donna Robertsová

„Vieme, že dlhodobé lety majú veľký vplyv na astronautov a kozmonautov, ale nevieme, či sa nepriaznivé vplyvy časom zväčšujú, alebo sa po určitom čase vo vesmíre stabilizujú,“ vysvetľuje v tlačovej správe Lekárskej univerzity v Južnej Karolíne neurorádiologička Donna Robertsová.

Zatiaľ najdlhšie nepretržité obdobie vo vesmíre strávil ruský kozmonaut Valerij Poľakov.

Minulý rok sa z vesmíru vrátil Američan Scott Kelly. Vo vesmíre strávil 340 dní. NASA teraz pripravuje rozsiahlu štúdiu o tom, ako dlhodobý pobyt na ISS ovplyvňoval jeho telo.

Pri budúcich cestách a pobytoch na Marse budú musieť ľudia stráviť vo vesmíre omnoho dlhší čas. Cesta tam im zaberie v ideálnom prípade tri až šesť mesiacov.

Na Marse by potom museli stráviť asi dva roky, kým by planéty neboli v postavení vhodnom na návrat domov. Keďže na Marse je približne jedna tretina gravitácie na Zemi, znížená gravitácia by na ich telo vplývala asi tri roky.

Z dôvodu bližšieho pochopenia výsledkov štúdie teraz Robertsová plánuje častejšie skenovanie astronautov po ich návrate na Zem, aby zistila, kedy sa ich mozog vráti do normálu.

DOI: 10.1056/NEJMoa1705129