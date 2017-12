Najlepšie programy zdarma pre počítač

31. okt 2017 o 18:24 Matúš Beňo

Vynikajúci softvér nemusí stáť veľa peňazí. Často nemusí stáť vôbec nič. Dôkazom je obrovské množstvo voľne dostupných programov, ktoré si môžete zdarma stiahnuť a efektívne nimi nahradiť drahé sofvérové balíky ako Microsoft Office či Photoshop od spoločnosti Adobe.

Vybrali sme pre vás programy v niekoľkých kategóriách, ktoré si môžete do počítača nainštalovať. Zoznam využijete aj v prípade, že ste si zaobstarali celkom nový počítač či notebook a hľadáte tipy na programy.

Vybraté programy predstavujú jednoduchý a užitočný základ, preto v ňom napríklad nenájdete ako alternatívu pre úpravu obrázkov a fotografií

GIMP, ktorý je pomerne náročný na zvládnutie.

Takisto sme vybrali programy, ktoré sú skutočne bezplatné a nemajú len časovo obmedzené skúšobné licencie, ktoré po určitom čase program znefunkčnia.

Ak sa vám nechce sťahovať nasledujúce programy jeden po druhom a výrazne si ušetriť čas, odporúčame navštíviť stránku Ninite. V prehľadom zozname si vyberiete programy, ktoré chcete a stiahnete si jeden inštalačný balík, ktorý všetko spraví za vás.

1. Prehliadače - pre lepšie surfovanie

Google Chrome

Internetový prehliadač od Googlu sa stal jednotkou pre mnohých používateľov vďaka rýchlosti či bezpečnosti. Má veľa rozšírení, jednoducho synchroznizuje vaše údaje viacerými počítačmi a mobilnými telefónmi.

Mozilla FireFox

FireFox nikdy neprestal predstavovať výhodnú alternatívu ku Google Chrome. Dá sa ľahko prispôsobiť, je rýchly a stabilný, používateľ má istotu bezpečnosti a súkromia, podporuje mnoho bežných štandardov.

Opera

Aj keď sa Opera strácala medzi zvyšnými dvoma prehliadačmi, najnovšie ponúka možnosti, ktoré jej konkurenti nemajú. Má zabudované blokovanie reklám, šetrič batérie, dokáže zrýchliť pomalé pripojenie, či dokonca aj virtuálnu súkromnú sieť, ktorá ešte viac chráni súkromie používateľa, keď sa napríklad prihlasuje z verejnej WiFi siete.

2. Bezpečnosť - ako sa brániť

BitDefender Antivirus Free Edition

BitDefender dostal vo viacerých testovaniach vynikajúce známky. Aj keď ponúka iba najzákladnejšiu výbavu, v balíku dostanete výbornú ochranu proti škodlivému softvéru (na rovnakej úrovni ako pri platenej verzii) aj ochranu proti nebezpečným stránkam, ktoré sa môžu pokúsiť ukradnúť vám heslá. Výhodou je, že sa ľahko používa.

Avast Free Antivirus 2017

Avast už dlhé roky patrí k špičke voľne dostupného softvéru, ktorý chráni váš počítač pred neželanými vírusmi, či pred pokusmi o krádež vašich hesiel napríklad k bankovému účtu. K výbornej základnej ochrane pridáva dokonca aj balíček ďalších možností, ktoré konkurencia nemá, napríklad skontroluje váš router a poukáže na miesta, kde by sa dala bezpečnosť ešte vylepšiť. Tiež ponúka jednoduchý manažér hesiel a niekoľko doplnkov pre bezpečnejšie surfovanie po internete.

Avira Free Antivirus

Avira je ďalší antivírový program, ktorý má v testoch vynikajúce výsledky, je zdarma a začína sa písmenom A. Zaujímavosťou pri Avire je niekoľko voľných doplnkov, okrem iného virtuálna privátna sieť, ktorá šifruje a ešte viac zabezpečuje vaše údaje, či prídavok do prehliadačov na blokovanie stránok, ktoré by vás chceli sledovať.

3. Utility - ako na počítač

CCleaner

Názov to síce priamo nepovie, no úlohou tohto programu je udržať váš počítač vo vynikajúcej kondícii. Zbavuje ho nepotrebných súborov, vyčistí kôš a súbory, ktoré sa do vášho počítača dostanú pri surfovaní na internete. Dokáže zmazať niektoré programy, ktoré by bežným spôsobom nešli odstrániť. Oplatí sa používať pravidelne.

Recuva

Recuva predstavuje veľmi jednoduchý nástroj na záchranu nechtiac zmazaných dokumentov, fotografií či iných súborov. Najlepšie je mať program nainštalovaný preventívne dopredu.

Revo Unninstaller Free

Kým CCleaner vás v prvom rade zbaví zbytočných súborov, ktoré zahlcujú a spomaľujú počítač, Revo vás dokáže efektívne zbaviť programov a všetkých súčastí, ktoré v počítači nepotrebujete, napríklad keď si kúpite nový počítač s množstvom zbytočného softvéru.

Multi Commander

Klasický Prieskumník vo Windows je občas náročné používať. Multi Commander vám uľahčí správu všetkých diskov, priečinkov, súborov. Ponúka viacero záložiek, okien, panelov, dokáže fungovať aj ako prehliadač súborov, skopíruje, presunie, zmaže, čo potrebujete.

7-Zip

Skôr či neskôr si stiahnete zabalený súbor, alebo vám takto niekto pošle fotografie z dovolenky, no dvojklik taký súbor jednoducho neotvorí. Vtedy sa vám zíde program, ktorý dokáže otvoriť nielen zvyčajné súbory s príponami .zip či .rar, ale aj mnohé iné, pričom sám dokáže podobný súbor vytvoriť, aby ste sa o fotky či dokumenty mohli podeliť aj vy. Pritom dokáže aj zabalený súbor zaheslovať.

Unchecky

Pri inštalácii mnohých programov sa vám môže stať, že sa zmení napríklad váš obľúbený prehliadač a vy sa nestačíte čudovať. Programy totiž niekedy nainštalujú aj softvér, ktorý nechcete, a to len preto, že ste nechali zaškrtnutú jednu nepatrnú položku pri inštalácii. Unchecky je tu na to, aby sa položky neodškrtli a zároveň vás aj upozorní, keby sa o to program pokúšal.

4. Médiá, obrázky a fotografie

VLC Media Player

Prehrávač, ktorý spustí takmer každé video, alebo aj zvukový súbor, ktoré vám príde na um.

Foobar2000

Možno si ešte niektorí z vás spomenú na WinAmp, ktorý sa používal ako prehrávač zvukových súborov. Aj keď napríklad zabudovaný Windows Media Player dokáže pustiť .mp3, .mp4 či iné súbory, Foobar2000 má obrovskú knižnicu ďalších, pričom sa sústredí hlavne na zvukovú kvalitu. Dokáže veľmi dobre dopĺňať informácie o vašich mp3-kách, konvertovať súbory na iné, či dokonca previesť vaše staré CD nosiče do počítača.

IrfanView

Veľmi jednoduchý, no zároveň veľmi efektívny prehliadač hlavne obrázkov a fotografií rôznych typov. V určitej miere sa postará aj o jednoduchú úpravu či orezanie obrázkov, dokáže ich zväčšiť, zmenšiť, kovertovať a editovať po jednom alebo viacero naraz. Funkčnosť sa dá mnohými prídavkami ešte rozšíriť.

Paint.net

Nástroj na úpravu obrázkov. Photoshop v žiadnom prípade nenahradí, ale poskytuje zrozumiteľné a rýchle nástroje na úpravu fotografií bez toho, aby vás zahltil možnosťami. Veľmi jednoducho sa používa, má v balíku mnoho efektov a dá sa rozšíriť niekoľkými doplnkami.

5. Úložiská - kam ukladať fotografie či súbory

Dropbox

Jedna z najznámejších a najrozšírenejších služieb v tejto kategórii. Stačí len presunúť súbory do priečinka a nahrajú sa na úložisko, ktoré navyše môžete aj zdieľať s inými ľuďmi. Výhodou je, že aplikácie sú pre mnoho platforiem.

Microsoft OneDrive

Microsoft nastavil svoje úložisko ako základ pre používateľov Office a hlavne Windows 10. Dá sa pritom používať na mnohých platformách, vrátane iOS, Androidu, či dokonca Windows Mobile. Služba je spoľahlivá, veľmi ľahko sa používa. Pre neplatiach používateľov je pripravených 5GB miesta.

Box

Úložisko ponúka až 10GB priestoru pre vaše súbory. Veľmi ľahko sa používa, je spoľahlivé, má rýchlu aplikáciu a ponúka mnoho nástrojov na správu. V bezplatnej verzii je však obmedzená veľkosť súborov, ktoré sa môžu nahrať, na 250MB.

6. Dokumenty - čítanie, písanie, prezentovanie

Calibre

Povinnosť pre každého bibliofila a nadšenca elektronických kníh. Calibre je jednoduchá čítačka kníh, ktorá poskytuje používateľovi prehľad kníh, dokáže konvertovať na iný typ. Umožňuje tiež knihy voľne dostupné na stiahnutie (napríklad slovenská klasika zo Zlatého fondu SME) nahrať do najrôznejších elektronických čítačiek, vrátane čítačky Kindle a ďalších.

LibreOffice

Náhrada za kancelársky balík Office od Microsoftu. Nájdete v ňom alternatívu pre Word, Excel, PowerPoint, grafický editor či databázy. Má podobné grafické rozhranie ako kedysi používal práve Microsoft pri Office.

Sumatra PDF

Zrejme najjednoduchšia, najrýchlejšia čítačka PDF súborov. Dokáže otvoriť aj základné elektronické knihy či komiksy.

7. Komunikácia

Mozilla Thunderbird

Obľúbený e-mailový klient priamo do počítača, ktorý je rýchly, bezpečný, chráni pred spamom, kontroluje pravopis a má mnoho ďalších funkcií, ktoré sa navyše dajú rozšíriť.

Skype

Dobrá obrazová a zvuková kvalita videohovorov, či už medzi jednotlivcami, alebo v skupine. Dokáže aj komunikovať textovo, zdieľať súbory, dokonca aj tlmočiť v niekoľkých jazykoch, síce nie bez chyby, ale dostatočne, aby sa dalo porozumieť významu. Funguje na každej predstaviteľnej platforme, aj na telefónoch.