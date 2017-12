Umelej inteligencii trvalo len dni, kým sa naučila o hre Go tisícročné znalosti ľudí

AlphaGo Zero prišla so stratégiami, na ktoré ľudia nepomysleli.

19. okt 2017 o 14:49 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V máji tohto roka umelá inteligencia opäť porazila majstra sveta v strategickej hre Go a ukázala, že sa po roku dokáže výrazne zlepšiť.

Najlepší ľudský hráč ju vtedy opísal ako "boha medzi hráčmi Go".

Vývojári zo spoločnosti DeepMind však v stredu oznámili, že AlphaGo posunuli na celkom novú úroveň. Štúdiu zverejnili v magazíne Nature.

Predošlé verzie umelej inteligencie sa naučili hrať Go pod dohľadom ľudí a na základe súbojov s hráčmi.

Nová umelá inteligencia AlphaGo Zero sa však naučila hrať Go úplne sama, bez pomoci ľudí. Vývojári do nej naprogramovali len samotné pravidlá hry.

AlphaGo Zero potom postavili proti najlepšej predošlej verzii. Výsledok bol zdrvujúci, AlphaGo Zero vyhrala zo sto zápasov každú jednu hru.

Umelá inteligencia sa nielenže správala v hre agresívnejšie, ale dokonca prišla s celkom novými stratégiami za pár dní.

"Na vlastné oči vidíte, ako umelá inteligencia znovu objavuje tisícky rokov ľudských vedomostí," prezradil pre Nature Demis Hassabis, šéf spoločnosti DeepMind.

Všetko zvládla sama

Staroveká hra Go predstavovala dlhodobo výzvu pre počítače. Je príliš komplikovaná na to, aby sa dala vyhrať hrubou výpočtovou silou.

Umelá inteligencia AlphaGo sa však učila na základe rozhodovacích stromov, ktoré vychádzajú z predošlých skúseností v hre. Analyzovala ťahy ľudských hráčov, odohrala mnoho zápasov proti amatérskym aj profesionálnym hráčom.

“ Tento spôsob je omnoho lepší než predošlé verzie AlphaGo, pretože ho už neobmedzujú limity, na ktoré narážajú ľudské znalosti. „ DeepMind

Nová verzia AlphaGo Zero sa ale všetko naučila sama.

Už po troch dňoch porazila verziu, ktorá v roku 2016 zdolala vtedajšieho ľudského majstra.

"Dokáže objaviť najlepšie ťahy, ktoré potom obíde a objaví niečo ešte lepšie," dopĺňa pre Guardian Demis Hassabis.

Za 21 dní už prekonala verziu AlphaGo, ktorá v máji porazila aktuálneho ľudského majstra. Za 40 dní sa stala ešte lepšou.

"Tento spôsob je omnoho lepší než predošlé verzie AlphaGo, pretože ho už neobmedzujú limity, na ktoré narážajú ľudské znalosti," upozornili podľa webu Gizmodo vývojári z DeepMind.

Stále zlyháva v jednoduchých veciach

Web Gizmodo dopĺňa, že AlphaGo Zero by mohla pre hráčov Go predstavovať nový zdroj informácií o hre a naučiť sa ťahy, na ktoré by sami neprišli, alebo by im trvalo veľmi dlho, kým by sa k nim dopracovali.

"Zdá sa, že keď sa človek-expert nezapojí do tréningu, AlphaGo objaví ťahy, ktoré v tejto hre prekonávajú ľudskú inteligenciu," povedala neurovedkyňa Eleni Vasilakiová z Univerzity v Sheffielde.

Zároveň však dodáva, že aj keď nás umelá inteligencia prekonáva v zložitých výpočtových úlohách, zlyháva v úplne jednoduchých veciach, ktoré ľuďom nerobia problémy.

