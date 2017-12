Island má experimentálnu elektráreň. Spotrebuje viac emisií ako vyrobí

Elektráreň dokáže spracovať oxid uhličitý a uložiť ho do podzemia na milióny rokov.

18. okt 2017 o 17:21 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Spoločnosti Climateworks a Reykjavik Energy spustili na Islande prvú experimentálnu elektráreň, ktorá produkuje negatívne emisie - odstráni z ovzdušia viac emisií, než vytvorí.

Geotermálna elektráreň pracuje podobne ako stromy, ktoré z ovzdušia odoberajú oxid uhličitý.

Ak sa elektráreň a technológia osvedčia, môžu pomôcť v boji proti klimatickým zmenám.

Tohtoročná štúdia vedcov z Washingtonskej univerzity totiž upozorňuje, že zmeny bude mimoriadne ťažké zastaviť a planéta by sa ohriala o stupeň aj keby ľudstvo prestalo okamžite produkovať emisie.

Uskladniť na milióny rokov

Elektráreň na odoberanie oxidu uhličitého z ovzdušia využíva špeciálnu technológiu spoločne s teplom, ktoré vytvorí počas prevádzky.

Prečítajte si tiež: Dažďové lesy už oxid uhličitý nevstrebávajú, ale produkujú ho

Oxid po odčerpaní naviaže na vodu a následne pošle pod zem, kde sa premení na neškodné uhličitany a uskladní v čadičových vrstvách.

Oxid uhličitý by sa týmto spôsobom mohol uskladniť na milióny rokov a do atmosféry by už nemohol uniknúť.

Výhodou tiež je, že čadičové vrstvy sú pomerne rozšírené, takže podobné elektrárne by sa dali vybudovať na mnohých miestach sveta.

Elektráreň je však experimentálna. V súčasnosti dokáže podľa odhadov odčerpať približne 50 ton oxidu uhličitého za rok, čo je podľa magazínu Quartz približne rovnako ako vyprodukuje jedna americká domácnosť.

Pre porovnanie, celosvetovo sa za rok podľa Quartz vyprodukuje asi 40 miliárd ton oxidu uhličitého.

Cena je zatiaľ obrovská

Web Engadget zároveň upozorňuje na zádrheľ. Aj keby sa podarilo zvýšiť efektivitu použitej technológie, stále je tu cenová otázka. Aj keď sa cena za zachytenie emisií z ovzdušia neustále znižuje, stále je obrovská.

Cena za odčerpanie zmysluplného množstva oxidu uhličitého sa pohybuje sa rádovo v stovkách miliárd dolárov.

Spoločnosť Climateworks stojaca za technológiou sa momentálne snaží získať obchodných partnerov s cieľom dosiahnuť nulové emisie.