Cez gravitačné vlny videli už štvrtú zrážku čiernych dier

Kolízia sa odohrala v galaxii vzdialenej takmer dve miliardy svetelných rokov.

29. sep 2017 o 11:25 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Pred pár mesiacmi trápili vedcov v talianskom detektore Virgo neďaleko Pisy technické problémy. Tenulinké sklené vlákna, ktoré v dvoch na seba kolmých tuneloch dlhých tri kilometre držali zrkadlá, sa trieštili.

Od zrkadiel pritom experiment závisí: v tuneloch letia laserové lúče, ktoré sa odrazia a po prekonaní presne rovnakej vzdialenosti sa opäť spoja. To je normálny prípad.

Prečítajte si tiež: Opäť pozorovali gravitačné vlny. Leteli k nám tri miliardy rokov

Ak však čo i len jeden lúč prejde rôznu vzdialenosť, napríklad v dôsledku záchvevu časopriestoru v jednom z tunelov, ktorý by jedno z ramien pokrivil, vedci po spojení lúčov uvidia anomáliu a začína sa výskum.

Zariadenie nakoniec opravili na poslednú chvíľu. Len dva týždne po spustení v auguste vedci zachytili výbuch v ďalekej galaxii, ktorý otriasol časom a priestorom dosť na to, aby rozvlnil aj tunel, v ktorom viseli už stabilné zrkadlá.

Vďaka nim O približne 12:30 zachytil Virgo záchvev, ktorý považoval za veľký objav. Spolu s Virgom záchvev zachytili aj dva detektory LIGO v Spojených štátoch, vďaka ktorým gravitačné vlny zachytili doteraz už trikrát.

Detektor Virgo mal pritom len štvrtinovú až polovičnú citlivosť ako LIGO. Ďalšie analýzy objav potvrdili: vedcom sa už po štvrtýkrát podarilo zachytiť gravitačné vlny, ktoré spôsobila zrážka dvoch čiernych dier.

Desaťkrát presnejšie

Zároveň je to po prvýkrát, čo sa to podarilo až trom detektorom súčasne. "Virgo je v hre, to je dôležité," povedal podľa Science Clifford Will, gravitačný teoretik z Floridskej univerzity.

Trojica detektorov umožnila vedcom aj určiť, kde sa zrážka odohrala, a to až desaťnásobne presnejšie ako pri predošlých pozorovaniach. Objav tiež nezávisle potvrdil pozorovanie gravitačných vĺn spred dvoch rokov.

Štúdiu o objave prijali na zverejnenie v žurnále Physical Review Letters.

Štvrté pozorovanie čiernych dier sa veľmi podobá prvému. Ukázalo dve čierne diery s hmotnosťou 25 a 31 sĺnk, ktoré sa zrazili v galaxii vzdialenej približne 1,8 miliardy svetelných rokov od Mliečnej cesty. Ich spojením vznikla čierna dieras hmotnosťou 53 sĺnk.