Misia Voyager nám otvorila vzdialený vesmír. Pozrite si 40 rokov jej objavov

Bledomodrá bodka. Slávnu fotografiu spravila sonda Voyager 1 a vznikla na Valentína, 14. februára 1990 v rekordnej vzdialenosti vyše 6 miliárd kilometrov od Zeme. Naša planéta nemá na zábere veľkosť ani jedného pixelu. Nachádza sa napravo, približne pod polovicou hnedého pásu. "Podarilo sa nám spraviť túto fotografiu a ak sa na ňu pozriete, uvidíte bodku. Tam sme. To je domov. To sme my. Na tejto bodke žil každý, o kom ste počuli, každý jeden človek na nej prežil svoj život," povedal o zábere Carl Sagan. (zdroj: NASA/JPL-Caltech)