Mozog sa dokáže učiť aj počas spánku. Časť informácií však zahodí

Vedci skúmali, ako si dobrovoľníci dokážu zapamätať zvukové stopy, ktoré im počas spánku púšťali.

9. aug 2017 o 17:41 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Mnohí študenti neraz zaspávali s hlavami na skriptách dúfajúc, že sa im vedomosti do rána nalejú do hlavy. Vedci sa teraz priblížili k spôsobu, ktorý by im raz toto prianie mohol splniť.

Prišli totiž na to, že mozog sa počas spánku dokáže aktívne učiť a zachovať si spomienky len v určitých fázach. V iných fázach zase spomienky dokáže potlačiť.

Štúdiu publikovali v magazíne Nature Communications.

Dve vhodné fázy na učenie

Výskumníci napojili 23 dobrovoľníkov na elektroencefalogram a počas spánku im opakovane púšťali zvukové stopy. Prístroj zaznamenáva elektrickú aktivitu v mozgu a umožňuje zistiť, či pozorovaná osoba spí, alebo je hore.