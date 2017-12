Alkohol, obavy a dlhý spánok. Čo spôsobuje nočné mory?

Čím je dlhšia fáza plytkého spánku, tým je väčšia šanca na nočné mory.

10. aug 2017 o 18:12 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Väčšinou prídu v poslednej tretine nočného spánku. Obrazy, kde máte vytrhané zuby, stojíte nahí na verejnosti, pochovávajú vás zaživa alebo padáte z okraja budovy.

Sny a s nimi aj nočné mory prichádzajú najčastejšie počas fázy plytkého spánku REM a tá posledná je najdlhšia. Výskum teraz potvrdil, že čím dlhšie spíte, o to väčšiu šancu máte, že zažijete nočnú moru.

Určili preto najlepšiu dĺžku spánku na boj proti zlým snom. Výskum publikovali vo vedeckom časopise Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.

Prečítajte si tiež: Slovenský neurogenetik: Mozog červa nám pomáha odhaliť záhady ľudského spánku

Do štúdie zapojili 846 ľudí. Vypĺňali dotazník o svojich nočných morách za posledné dva týždne a odpovedali aj na otázky o dĺžke spánku, ťažkostiach a traumách v živote, ale aj o tom, koľko alkoholu vypili.

Prekvapivo alkohol či cvičenie na nočné mory nijako nevplývali. Najčastejšie mali nočné mory ľudia, ktorí sa príliš obávali budúcnosti alebo toho, že urobia niečo zle. Ak sa ľudia takýmito myšlienkami trápia krátko pred spaním, negatívny obsah snov sa zvýši.

Veľa nočných môr zažívali aj ľudia, ktorí spali dlhšie ako deväť hodín. Dlhší spánok totiž predlžuje aj poslednú snovú fázu a šanca na nočnú moru je tak vyššia.

Vedci ešte musia objaviť, aký je vzťah medzi obavami, dĺžkou spánku a nočnými morami. Dovtedy však radia ľuďom, aby spali menej ako deväť hodín. Bojovať by mali aj s obavami.

"Obavy môžu byť účinne liečené pomocou terapie. Bolo by dobré urobiť viac výskumov o tom, či by to znížilo nočné mory," hovorí pre magazín New Scientist autorka štúdie Stephanie Reková z Oxfordskej univerzity.

DOI: 10.1007/s00127-017-1408-7