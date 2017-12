Deťom sociálne siete ubližujú. Cítia sa zle, ak sa ľuďom nepáčia ich fotky

Najviac kyberšikany je na Instagrame.

19. júl 2017 o 17:14 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Každú sekundu pribudne na Instagrame približne 400 nových selfies – fotiek vlastnej tváre. Mnohé z nich skončia bez povšimnutia. Nepribudne na nich ani jeden lajk, alebo srdiečko.

Mnohí tínedžeri takúto situáciu nevnímajú dobre – cítia sa z nej zle. Ich sebavedomie výrazne ovplyvňuje to, koľkých majú na sociálnych sieťach fanúšikov.

Mladí ľudia majú z používania sociálnych sietí často strach a pocity úzkosti. V priestore, ktorý chcú využívať na to, aby ostali v kontakte s kamarátmi, ich často čaká šikanovanie a falošné príspevky. Ukazuje to nový výskum na britských deťoch od charitatívnej organizácie Ditch the Label (Zbav sa nálepky).

Na Instagram chodia šikanovať

„Na viacerých profiloch na sociálnych sieťach mi posielali vyhrážky, v ktorých mi ľudia písali, že by som sa mala zabiť,“ povedalo v rámci výskumu jedno trinásťročné dievča. Podobných obetí je zrejme viac.

V strachu z kyberšikany žije podľa dát z výskumu každé tretie dieťa. Štúdia na 10-tisíc mladých od 12 do 20 rokov ukázala, že šikana je na sociálnych sieťach rozšírená.