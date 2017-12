Napísať bestseller, šoférovať. Kedy vás umelá inteligencia prekoná podľa vedcov?

Už teraz dokáže určité špecifické činnosti spraviť lepšie ako človek.

5. jún 2017 o 19:40 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Otázka nie je ani tak či, ako skôr kedy. Umelá inteligencia už dlhé roky poráža šachových šampiónov. V roku 2015 už dokonca porazila človeka v hre, ktorá mala byť pre ňu príliš zložitá, aby ju vyhrala len výpočtovou silou.

Dokáže odzerať z pier lepšie ako profesionáli či dokonca pomáha aj polícii. Podľa prieskumu Oxfordskej a Yaleskej univerzity je 50 percentá šanca, že do 45 rokov nás umelá inteligencia prekoná vo všetkom.

Prieskumu sa zúčastnilo viac ako 350 vedcov, ktorí skúmajú umelú intelgenciu.

Napíše aj bestseller

Tí odhadli roky, v ktorých by umelá inteligencia mala prekonať človeka v rôznych oblastiach, nasledovne: do roku 2024 dokáže prekladať jazyky lepšie ako človek,

do 2026 dokáže napísať stredoškolské eseje, o rok na to už bude vedieť šoférovať nákladné auto. V predajniach ju nájdeme už v 2031, knižný bestseller napíše do 2049 a lekársky zákrok zvládne do 2053.