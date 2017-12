Kvantová fyzika môže vysvetliť, prečo je vtip vtipný

Vtip môže, ale nemusí byť zábavný. Vedci navrhli novú hypotézu pochopenia humoru.

24. mar 2017 o 15:35 Dominik Holič

BRATISLAVA. Ako zaparkuje kvantový mechanik auto do garáže? Neparkuje, auto je súčasne vonku aj vo vnútri garáže.

Tento vtip môže, ale nemusí byť zábavný.

Všetko závisí od reakcie mozgu človeka, ktorý si ho prečíta. Vedci však stále nevedia presne určiť prečo bývajú vtipy a slovné hračky vtipné.

Existuje množstvo hypotéz, ktoré sa snažia vysvetliť, čo sa deje v mozgu, ktorý sa snaží spracovať humor. Vlani napríklad navrhli veci tri podmienky vzniku humoru, a tento rok sa objavil výskum, ktorý tvrdí, že čierny humor majú radi inteligentnejší ľudia.

Vedci z Univerzity Britskej Kolumbie teraz ako prví navrhli použiť teóriu kvantovej fyziky na skúmanie a porozumenie humoru. Výsledky zverejnili žurnál Frontiers in Physics.

Vnímanie významov

Predošlé modely vysvetľovali vtipnosť vtipu schopnosťou slov niesť dva rôzne významy a existenciou viacerých nezlučiteľných možností interpretácie vyjadrení alebo situácií.

Pri začiatku vtipu vnímame situáciu jedným spôsobom, ale pointa vtipu mení naše porozumenie situácie, čím vzniká nový význam a humorný efekt.

Vedci najskôr skúmali jednotlivé zložky vtipov vrátane osoby, ktorá vtip hovorí a jej vzťahu s publikom. Potom vytvorili zoznam 35 vtipov a ku každému pripravili niekoľko variantov - napríklad účastníkov výskumu povedali upravenú verziu vtipu alebo iba pointu bez zvyšku vtipu.

Keď vtipy testovali na 85 vysokoškolských študentoch, prišli na novú hypotézu vysvetlenia humoru. Slovná hračka nie je vtipná vďaka zmene očakávaného významu slov, ale vďaka schopnosti vnímať oba významy či obe vysvetlenia súčasne. Podobne ako môžu mať častice v kvantovej teórii viacero stavov súčasne.

789

Pri výskume napríklad pracovali s vtipom: Why is 6 afraid of 7? (Prečo sa 6 bojí 7). Odpoveď je: Because 789. Slovo pre osem totiž v angličtine znie rovnako ako sloveso jesť v minulo čase (eight, ate).

Takže odpoveď, "pretože 789" v angličtine zároveň znamená, že sedmička zjedla deviatku (seven eight/ate nine).

"Vtipnosť nie je existujúci prvok reality, ktorý sa dá merať. Vzniká z interakcie medzi podstatou vtipu, kognitívnym stavom poslucháča a ďalších spoločenských faktorov," vysvetľuje v tlačovej správe univerzity spoluautorka výskumu Liane Gaboraová.

"Kognitívny proces pochopenia vtipu je náročný proces na modelovanie a našu štúdiu považujeme za prvý krok ku komplexnej teórii humoru, ktorá obsahuje aj prediktívne modely."

