Deti predlžujú rodičom život, ale až vo vyššom veku

Starostliví potomkovia môžu rodičom pridať až dva roky života.

15. mar 2017 o 11:46 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Na splodenie detí mávajú ľudia množstvo dôvodov. Najnovšie sa k nim môže pridať aj vidina dlhšieho života.

Rodičia totiž žijú dlhšie ako ľudia bez detí, a prejavuje sa to najmä vo vyššom veku. Vo veku 60 rokov môže byť rozdiel v priemernej dĺžke života medzi rodičmi a nerodičmi až dva roky. Naznačuje to štúdia z vedeckého časopisu Journal of Epidemiology & Community Health.

Výskumníci vo Švédsku sledovali dĺžku života u 704-tisíc mužov a 725-tisíc žien nad 60 rokov, ktorí sa narodili medzi rokmi 1911 až 1925. Nepozerali sa len na to, koľko a akých detí mali, ale i na to, či ľudia žili v manželstve, alebo nie.

Ukázalo sa, že riziko úmrtia rástlo rýchlejšie u bezdetných. Priemerná dĺžka života matiek nad 60 rokov bola až o 1,5 roka vyššia ako u žien bez detí. U mužov bol rozdiel ešte vyšší - otcovia žili až o dva roky dlhšie ako bezdetní muži.

Rozdiel medzi rodičmi a nerodičmi rástol s pribúdajúcimi rokmi a vyšší bol aj u nezosobášených.

Podľa vedcov sa za fenoménom ukrýva jednoduché vysvetlenie. Deti sa o svojich rodičov zvyčajne starajú vo vyššom veku a ak sú rodičia bez partnera, potrebujú pomoc potomka ešte viac, naznačujú výskumníci.

Vyšší rozdiel u nezosobášených mužov s deťmi ukazuje, že sa na svoje deti spoliehajú ešte viac ako ženy v rovnakej situácii.

"Naše zistenia naznačujú, že bezdetní ľudia pociťujú nízku podporu len ku koncu života. Avšak nevylučujeme ani alternatívne vysvetlenia. Napríklad tie, že rodičia zrejme žijú zdravšie ako ľudia bez detí," píšu autori v štúdii.

