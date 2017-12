Samsung chce upraviť a znova začať predávať svoje horiace smartfóny

Upravené mobily neskončia na recyklačných linkách, dostanú sa opäť do rúk spotrebiteľov rozvojových trhov.

22. feb 2017 o 11:16 Milan Gigel

SOUL, BRATISLAVA. Samsung sa definitívne rozhodol, že chybné smartfóny Galaxy Note 7 predsa len finančne zhodnotí. Pripravuje ich s drobnými úpravami pre predaj na rozvojových trhoch. Hovorí sa o Indii, ale aj o Vietname.

Mobily, ktoré firma zozbierala v zvolávacej akcii, dostanú náhradné akumulátory s menšou kapacitou a úplne nový kryt. Namiesto pôvodných 3500 mAh si budú musieť vystačiť s 3000 či 3200 mAh. Či pre zachovanie rovnakej výdrže výrobca vo firmvéri vypne niektoré funkcie, nie je v tejto chvíli zrejmé.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Samsung zastavil výrobu problémového Galaxy Note 7

Nepoznáme ani príčinu zmeny vonkajšieho krytu. Je možné, že telefóny nemožno bez ich poškodenia rozobrať, do úvahy však pripadá i to, že nový kryt by mohol pre akumulátory poskytnúť viac miesta pre zmenu ich rozmerov počas nabíjania a používania.

Samsung podľa magazínu BGR z 3,16 milióna predaných kusov zozbieral v zvolávacej akcii 98 percent zariadení. Z nich podľa svojich správ približne 200-tisíc kusov použil na to, aby v laboratórnych podmienkach opakoval zlyhania a dôsledne odhalil príčinu. Firme tak zostalo približne 2,5 milióna použitých mobilov, ktoré zozbieral z rúk zákazníkov.

To, že mobily sa majú po úpravách dostať na trhy, kde v ponuke v čase uvedenia neboli, nie je náhoda. Vlády a mobilní operátori spravili v niektorých krajinách opatrenia, pri ktorých pomocou rozsahu IMEI kódov vyradili problémové zariadenia z dostupnosti siete. Samsung na ich žiadosť navyše vydával firmvéry, ktoré obmedzovali použiteľnosť zariadení.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Problém s horiacim telefónom Samsung nezvládol. Pochová Note 7 značku?

Samsung chystá pre vyspelé trhy nástupcu, ktorý má dohnať firemné straty a obnoviť naštrbenú dôveru zákazníkov. Repasované mobily tak musia byť odsunuté na tie trhy, kde nenarušia obchodné záujmy firmy.

Nové obchodné rozhodnutie Samsungu však môže spôsobiť vrásky na tvárach výrobcov, ktorí sa na rozvojové trhy špecializujú smartfónmi s lacnejšou výbavou. Cenový odstup od vyššej triedy sa zmenší, zaznamenať môžu poklesy tržieb.