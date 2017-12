Matematická hádanka: Dokážete prepojiť štyri mestá čo najlacnejšími cestami?

Kde urobili inžinieri z Laterálie chybu?

20. feb 2017 o 11:33 Dominik Holič

V krajine Laterália sú štyri dôležité mestá A, B, C a D, ktoré ležia na rohoch mysleného štvorca s desaťkilometrovými stranami.

Tamojšie Ministerstvo dopravy by chcelo zlepšiť komunikáciu medzi mestami a postaviť novú cestnú sieť, ktorá mestá prepojí. Keďže vláda nemá veľa peňazí, na ministerstve sa rozhodli, že nové cesty by mali byť čo najkratšie a zároveň by mali umožňovať prístup z každého mesta do všetkých ostatných.

Inžinieri vymysleli tri návrhy:

Prvý návrh potrebuje 40 kilometrov ciest, druhý návrh 30 kilometrov a tretí potrebuje 28,3 kilometrov ciest. Developeri si vybrali tretí návrh, pretože si vyžaduje najmenšiu cestnú plochu - a teda stojí najmenej.

Keď ale tento návrh predložili ministrovi, obvinil ich z márnotratnosti a ukázal im lepší návrh, ktorý vyžadoval ešte menšiu cestnú zástavbu.

Ako mohol podľa vás vyzerať ministrov návrh? A dokážete byť vy šikovnejší ako inžinieri?

