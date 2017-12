Kde urobili inžinieri z Laterálie chybu?

20. feb 2017 o 11:34 Dominik Holič

Zadanie: Matematická hádanka: Dokážete prepojiť štyri mestá čo najlacnejšími cestami?

Najkratšia, a teda aj najlacnejšia možná cestná sieť je na obrázku. Potrebuje 27,3 kilometrov ciest a oproti najlepšiemu z pôvodných troch návrhov ušetrí jeden kilometer cesty.

Napriek tomu budú cesty medzi bodmi A - C, A - D, B - C a B - D dlhšie, ale cesty medzi bodmi A - B a C - D kratšie ako v pôvodnom návrhu.