Bude Super Mario Run nový Pokémon Go? Ľudia ho sťahujú najrýchejšie

Každý chce vidieť, ako na obrazovke mobilu vyzerá herná klasika.

22. dec 2016 o 13:42 Milan Gigel

TOKIO, BRATISLAVA. 40 miliónov stiahnutí v priebehu štyroch dní. Mobilná hra Super Mario Run zaznamenala na mobilnej platforme nevídaný úspech. Herný titul vychádzajúci z legendárnej hry pre hernú konzolu Nintendo ukázal, že ani po desaťročiach nestratil nič na svojom pôvabe.

Hra vyžaduje pripojenie k internetu a každý, kto zaplatí 10 dolárov, získa plný a neobmedzený prístup k jej kompletnému obsahu. Ide o obchodnú politiku, ktorá je v tomto hernom segmente nezvyčajná.

Firmy sa radšej držia stratégie početných drobných platieb, ktoré hráč podstupuje v priebehu herných zážitkov. Stráca tak prehľad o tom, koľko vo finále za celú hru zaplatí. V porovnaní so Super Mariom pre hernú konzolu nie je drahá - vyjde iba na štvrtinu ceny.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pokémon v mobile je buď veľká bublina, alebo technologická revolúcia

Podľa denníka Finacial Times mohlo Nintedo dosiaľ zinkasovať na tržbách 14 miliónov dolárov. Z nich však musí v províznom programe firmy Apple odovzdať 30 percent. Z tohto odhadu vyplýva, že približne štyri percentá hráčov si za plnú verziu hry zaplatili.

Hra sa dostala v rovnakom čase do predaja na 140 svetových trhoch, vďaka čomu vzbudila pozornosť lavíny zvedavcov. Rekordný záujem analytici očakávali, nik netušil, že sa strhne v takomto intenzívnom tempe.

Super Mario Run v stovke krajín vyskočil do hitparády desiatky najsťahovanejších aplikácií, je iba otázkou času, ako dlho sa udrží v pozornosti. Tohtoročný hit Pokémon Go na trhu odznel rovnako rýchlo ako vzplanul. Dobrá obchodná politika by mala pamätať na túto dynamiku.

Super Mario je v rôznych obmenách hernou stálicou od roku 1985, kedy vstúpila na trh. Celkovo firma vydala 18 herných titulov s touto tematikou, poslednými boli Super mario 3D World a Super Mario Maker pre platformu Wii U.