Vianočné tipy: Ako fotografom vybrať správnu zrkadlovku

Fotografovanie je drahý koníček. Ak chcete na Vianoce potešiť náročného fanúšika, bude vás to stáť veľa eur.

27. nov 2016 o 17:45 Matúš Paculík

Telo fotoaparátu, základný univerzálny objektív, ďalší pre fotenie portrétov, tretí pre krajinky a interiér, náhradná batéria, kvalitný batoh a niekoľko filtrov. Máte dostatočný rozpočet?

Nielen snímač je dôležitý

Aj pri zrkadlovkách si treba všímať rovnaké parametre, ako pri klasických digitálnych fotoaparátoch. Najdôležitejší je snímač, jeho kvalita, rozmery a veľkosť bodov.

Cenovo dostupný a najrozšírenejší je snímač označovaný ako APS-C. Nájdete ho pri množstve amatérskych a poloprofesionálnych modelov, dokonca aj pri tých skutočne lacných a najnovšie ho výrobcovia dávajú aj do prémiových bezzrkadloviek.

Rozlíšenie APS-C snímača sa pohybuje obvykle od 18 do 24 Mpx. Viac od svojho nového fotoaparátu nechcite, vyšší počet bodov by bol na úkor ďalších parametrov. Náročnejší zákazníci si musia priplatiť za prémiové full-frame zrkadlovky so snímačmi veľkosti kinofilmu.

Dobre si zapamätajte, že aj ten najlepší objektív rýchlo narazí na limity slabého snímača a naopak, aj ten najlepší snímač závisí od použitého objektívu.

Pripravte si peniaze na objektívy

So základným objektívom si vystačíte len na dobu prvotného zoznamovania sa s fotoaparátom. Pri kúpe sa preto pozerajte na rôzne výhodné akcie, pri ktorých dostanete komplet s dvoma a vo výnimočných prípadoch aj troma objektívmi.

Nesnažte sa samých seba presvedčiť, že žiadny ďalší objektív nebudete potrebovať. Širokouhlý objektív pre fotenie prírody, interiérov a architektúry, prípadne špeciálny portrétový.

Ich cena závisí od kvality a funkcií. Jednoduché riešenia s pevným ohniskom sú najlacnejšie, dobrý univerzálny objektív môže cenou pokojne súperiť so samotným telom zrkadlovky.

Pri túlaní po svete na vás čaká ďalšia investícia v podobe kvalitného batohu, statívu, doplnkovej batérie a ďalšieho príslušenstva.

Aby ste nevyhodili peniaze zbytočne

Zrkadlovka sama o sebe ešte z nikoho profesionálneho fotografa nespravila. Pri platonickom vzťahu k fotografovaniu je kúpa zrkadlovky zbytočnou investíciou. Aby ste zbytočne nevyhodili peniaze, musíte si vyhradiť dostatok času na spoznávanie a učenie sa nových funkcií a postupov pri fotení.

Keď po kúpe zistíte, že z pokročilých funkcií nebudete kvôli pohodlnosti nič využívať, bude už neskoro. V ponuke sú totiž veľmi kvalitné kompaktné fotoaparáty, prípadne lacnejšie bezzrkadlovky, ktoré robia skutočne skvelé fotografie.

Čoskoro zistíte, že so základným objektívom svoj fotoaparát naplno nevyužijete. To prináša ďalšie investície, ktoré môžu niekoľkonásobne prekročiť sumu, ktorú ste zaplatili za telo so základným objektívom.

A nezabudnite, že na výlete alebo dovolenke vám bude niekoľko kilogramová záťaž iba zbytočne zavadzať. Dobrá zrkadlovka s niekoľkými objektívmi si totiž vyžaduje vlastný batoh, optimálne nepremokavý.

Odporúčané modely:

Canon EOS 1300D

Úplne základná digitálna zrkadlovka, ktorú v akcii kúpite už za 319 eur vo verzii bez objektívu. Za 400 eur môžete naraziť na skvelý balíček so základným objektívom, taškou a 8 gigabajtovou pamäťovou kartou. Cenovo nenáročný začiatok pre fotografa, ktorý doteraz vlastnil len jednoduchý digitálny fotoaparát.

Aj napriek veľmi nízkej cene je fotoaparát vybavený dobrým snímačom s rozlíšením 18 miliónov bodov, má 9-bodový systém automatického zaostrovania, 3-palcový displej s vysokým rozlíšením, nahrá vám video vo Full HD rozlíšení a dokonca tu nájdete aj technológie ako Wi-Fi a NFC.

Kde sa prejavila nízka cena? Telo fotoaparátu pôsobí lacným dojmom, rozsah ISO je značne limitovaný a fotenie v živom náhľade je veľmi, veľmi pomalé. Otázna je aj výhodnosť balenia so základným objektívom, ktorý svojou kvalitou presvedčí len úplných začiatočníkov.

+ nízka cena, hmotnosť, jednoduché ovládanie

- priemerný senzor, malý rozsah ISO

Cena: od 400 eur s objektívom 18-55mm

Nikon D3400

Kvalitná a dobre spracovaná zrkadlovka pre amatérskeho fotografa, ktorému už nestačí smartfón a kompaktný fotoaparát. So základným objektívom ju v obchodoch nájdete s cenou pod hranicou 500 eur, vo verzii s lepším objektívom alebo dvojicou objektívov si poriadne priplatíte. Prvotná investícia teda nie je vysoká, v podstate vám stačí dokúpiť si len pamäťovú kartu.

Oproti predchádzajúcemu modelu D3300 výrobca zmenil len pár drobností, niektoré funkcie dokonca ubral. Novinka má rovnaký snímač s rozlíšením 24,2 Mpx a čipom Expeed 4, 3-palcovým displejom a 11-bodový systém automatického zaostrovania.

Namiesto Wi-Fi sa na bezdrôtový prenos súborov používa Bluetooth LE a výdrž batérie je výrazne vyššia – namiesto 700 fotografií ich s novinkou spravíte až 1200.

Kvalita fotografií je s dobrým objektívom vynikajúca, použitý čip na ich spracovanie je rýchly a už v základe produkuje výsledok, ktorý môžete bez obáv zdieľať na Facebooku.

Fotoaparát má niekoľko funkcií pre úpravu, vrátane roztiahnutia obrazu, nastavenia kriviek a pridania obrazových efektov. Ostrosť je dobrá, rovnako aj intenzita farieb. Samozrejme, náročnejší používatelia majú k dospozícii RAW formát.

+ veľmi dobrá kvalita obrazu

- pomalý živý náhľad

Cena: od 492 eur s objektívom 18-55 mm

Canon EOS 80D

Vynikajúci fotoaparát, ktorým potešíte hlavne amatérskeho nadšenca do fotenia. Novinka nechýba odolné telo s kostrou z horčíku. Vydrží nielen menej šetrné zaobchádzanie, ale aj prach a vysokú vlhkosť. Je preto vhodným spoločníkom na cesty a pre športových fanúšikov.

Cena ale nie je najnižšia, len za samotné telo zaplatíte viac ako tisíc eur a pri balení so slušným 18-135mm objektívom zaplatíte ďalších 500 eur navyše.

Nový Canon dostal úplne prepracovaný senzor s rozlíšením 24 miliónov bodov, bohužiaľ, dynamický rozsah stále mierne zaostáva za konkurenciou a hlavne za tým, čo by sme od tak drahého fotoaparátu očakávali.

Celková kvalita fotografií je vynikajúca, pri videu firma stále neprešla na 4K video. Našťastie Full HD zaznamenáva rýchlosťou 60 snímok za sekundu.

Zaujímavou alternatívou je aj konkurenčný Nikon D7200 s podobne kvalitným snímačom. Jeho cena je o dosť nižšia, keďže v kombinácii s 18-105mm objektívom zaplatíte necelých 1200 eur.

+ odolné telo, ergonómia, Wi-Fi, NFC

- dynamický rozsah je stále priemerný

Cena: od 1099 eur za telo

Pentax K1

Kvalitné telo z horčíkovej zliatiny, odolnosť voči prachu, vlhkosti a vynikajúci plnoformátový snímač s rozlíšením 36 miliónov bodov. Stabilizovaný je priamo snímač, navyše až v piatich smeroch. Pentaxu sa síce stále nedarí držať krok s marketingom konkurencie, ale jeho nové fotoaparáty určite patria medzi súčasnú špičku.

Model K1 je vybavený veľmi dobrým snímačom s odpudzovaním prachu, podporuje nastavenie ISO až do hodnoty 204800 a optický hľadáčik pri ňom pokrýva 100% obrazu. Na tele by ste zbytočne hľadali vstavaný blesk, kúpe toho klasického sa teda určite nevyhnete. Pentax môže svojim modelom pokojne konkurovať Nikonu D750, ktorý sa predáva v podobnej cene.

Kvalita fotografií je vynikajúca, či už po stránke ostrosti, kresby alebo farebného podania. Obrazový procesor si so snímačom rozumie veľmi dobre a ak ho podporíte dobrým objektívom, je výsledok nadpriemerný.

+ odolné telo, kvalita fotografií, účinná stabilizácia

- slabé video

Cena: 1990 eur za telo

