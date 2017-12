Vianočné tipy: Tento rok sa oplatí vymeniť televízor za nový

4K, HDR a Netflix. Vyberali sme najlepší televízor pod vianočný stromček.

23. nov 2016 o 12:30 Matúš Paculík

Stereoskopické 3D zobrazenie dnes už nikoho netrápi a záujem o chytré funkcie končí pri Netflixe a prehrávaní videa z internetu. Tohtoročné Vianoce nám ale konečne dajú dôvod na kúpu nového televízora vďaka rozšíreniu obsahu v ultra-vysokom rozlíšení.

Všímajte si technológiu obrazu

Pri jednom z najdôležitejších parametrov televízorov sa s nami výrobcovia hrajú na schovávačku a skutočnú hodnotu obnovovacej frekvencie nahrádzajú prepočtom, ktorý nemá jasne dané pravidlá.

Náročný divák sa preto nevyhne detailnému študovaniu technológie a samozrejme najlepšiu skúsenosť získa návštevou kamenného obchodu. Ktorý panel je najlepší – s 400, 800, alebo 1200 Hz technológiou?

Výsledná hodnota býva kombináciou skutočnej obnovovacej frekvencie a použitých technológií na zvýšenie plynulosti obrazu. Najlacnejšie televízory majú v parametroch uvedenú hodnotu 50 alebo 100 Hz, čo je zvyčajne aj skutočná frekvencia.

Pri pozeraní športových prenosov, akčných filmov a hraní hier budete s lacnými panelmi sklamaní. Podpriemerná plynulosť obrazu spraví z akčnej scény len rozmazanú machuľu.

Majitelia herných konzol by si mali dať pozor, aby všetky tie špičkové technológie nakoniec nespôsobili oneskorené zobrazenie obrazu. Od nového televízora preto vyžadujte, aby si pamätal rozšírené nastavenia pre HDMI vstupy.

Pozor na 4K rozlíšenie

Ultra vysoké rozlíšenie je novým trendom a na rozdiel od dnes už nezaujímavého 3D nás neopustí. Výrobcovia ho už dávajú aj do lacnejších modelov, najlacnejšie kúpite aj za menej ako štyri stovky.

Samozrejme aj v tomto prípade platí, že len vysoké rozlíšenie kvalitný obraz nevytvorí. Dôležité sú všetky parametre obrazovky a rôzne doplnkové funkcie na vylepšenie obrazu.

Pri kúpe lacnejších modelov si dávajte pozor aj na ďalšie parametre a funkcie, bez ktorých nevyužijete výhody vysokého rozlíšenia. Úplne najlacnejšie modely napríklad nemusia dokázať spracovať vysielanie v 4K a vysoké rozlíšenie je pri nich len marketingovým nástrojom.

Dobrý televízor musí zvládnuť zobraziť 4K vysielanie, prehrať 4K filmy z USB zariadenia a musí mať HDMI vstupy s 4K rozlíšením pri 60 snímkach za sekundu.

Aký má byť veľký?

Pri výbere veľkosti obrazovky sa orientuje podľa vzdialenosti sedačky od televízora. Odborníci odporúčajú vynásobiť túto hodnotu konštantou 0,535, výsledkom je maximálna vhodná uhlopriečka.

Napríklad, pri pozeraní zo vzdialenosti dvoch metrov je vhodný 42 palcový televízor. Do bežnej panelákovej obývačky si preto kupujte väčšie modely a nebojte sa ani modelov s viac ako 50-palcovou uhlopriečkou.

S väčšou uhlopriečkou musia stúpať aj vaše nároky na kvalitu prijímaného signálu. Klasické digitálne vysielanie je vhodné len pre menšie uhlopriečky, čokoľvek nad 32 palcov už potrebuje HD kvalitu.

Televízory s 4K rozlíšením už majú význam. Obsahu neustále pribúda a ceny sa dostali na prijateľnú úroveň. Pre sledovanie slovenských programov sa stále viac oplatí investícia do kvalitného Full HD panela, ako do priemerného 4K.

Chytré funkcie sú druhoradé

Webový prehliadač, predpoveď počasia alebo aplikácie, o ktorých nemáte tušenie, na čo sú dobré. Využiteľnosť inteligentných televízorov by ste nemali posudzovať podľa počtu aplikácií, ale ich použiteľnosti.

Poproste preto predajcu o diaľkové ovládanie a vyskúšajte, ako rýchlo funguje YouTube, Netflix a prípadne služba na streamovanie hudby. Nie je nič horšie, ako pomalé a nefungujúce aplikácie.

Podobne môžete ignorovať zbytočnosti typu ovládanie gestami, či využitie ovládača ako náhrady za kurzor. Funkcie sú skvelé na papieri, no v skutočnom živote ich použijete približne jeden krát.

Namiesto nevyužiteľných funkcií si radšej vyberte televízor, ktorý má čo najlepší obraz. Rôzne chytré funkcie si totiž lepšie nahradíte malou čínskou krabičkou za 40 eur.

Odporúčané modely:

LG 43LH5100

Typický zástupca lacných televízorov, pri ktorých by ste zbytočne hľadali rozšírené funkcie. Tento typ je určený pre nenáročného zákazníka, ktorý hľadá funkčne jednoduchý televízor pre pozeranie televízneho vysielania v HD kvalite. Aj napriek nízkej cene má malú spotrebu elektrickej energie, pričom spadá do energetickej triedy A++.

Nenájdete tu žiadne pokročilé technológie, obraz je preto adekvátny cene. Možnosti úprav ale nie sú chudobné, výrobca tu dokonca pripravil špeciálny jednoduchý režim prvotného nastavenia obrazu tak, aby ho zvládol aj technicky menej zdatný používateľ. Bonusom je napríklad šesť graficky jednoduchých hier.

Do televízora veľa káblov nezapojíte. Okrem klasickej antény výrobca vybavil zariadenie jedným Scart konektorom, jedným USB vo verzii 2.0 a jedným HDMI 1.4. Jednoduchý televízor od známeho výrobcu pre nenáročného diváka. Podobných menej známych modelov majú obchody v ponuke desiatky, hlavne od výrobcov ako je Orava, Sencor, ECG alebo Hyundai.

+ veľká uhlopriečka pri nízkej cene

- len základné funkcie, konektory

Cena: 294 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Philips 43PUS6101

Cenovo dostupný televízor so 4K rozlíšením nemusí byť extrémne drahý. Philips si za jeho 43-palcovú verziu pýta len niečo cez štyri stovky, no ponúka množstvo funkcií a slušnú kvalitu obrazu. Televízor s uhlopriečkou 43 palcov ale neodporúčame do veľkých miestností, vzdialenosť od diváka by totiž nemala byť veľká, v opačnom prípade výhody vysokého rozlíšenia nevyužijete.

Kvalita obrazu v tejto cenovej kategórii nie je špičková, čo ale neznamená, že je zlá. Philips vybavil televízor svojimi funkciami Pixel Plus Ultra HD a Micro Dimming, ktoré zlepšujú kontrast, plynulosť obrazu a aj jeho ostrosť. Pri videu si poradí s množstvom formátov vrátane HEVC, avšak tu by sme nemali veľké očakávania, pri prehrávaní multimediálnych súborov Philips nikdy nevynikal.

Televízor má až štyri HDMI vstupy, každý z nich zvládne 4K rozlíšenie a dva dokonca môžete využiť na pripojenie počítača a hernej konzoly, keďže prenesú obraz pri rýchlosti 60 snímok za sekundu. Philipsu pri jeho nie je veľmi čo vytknúť, jedine už obvykle pomalšie reakcie a len priemerne využiteľné smart funkcie.

+ štyri HDMI, slušný obraz, množstvo funkcií

- pomalšie reakcie

Cena: 429 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Panasonic TX-55DX603E

Nadpriemerne vybavený 4K televízor s množstvom funkcií, ktorému k dokonalosti chýba len technológia HDR. Panasonic ho vyrába v rôznych veľkostiach, pričom za najlacnejšiu 40-palcovú zaplatíte len 499 eur, my odporúčame 55-palcovú v cene 849 eur. Tá je na rozdiel od najmenšej verzie v úspornejšej energetickej triede A. V ponuke je ešte 49-palcová verzia.

Obraz je vo svojej kategórii nadpriemerný. Jeho plynulosť a ostrosť zabezpečuje 800 Hz technológia zobrazenia, zaujímavosťou je absencia dnes už nezaujímavého 3D zobrazenia. Múdre funkcie zabezpečuje štvorjadrový procesor a systém Firefox OS s použiteľným webovým prehliadačom. Stiahnuť si môžete aj rôzne internetové aplikácie a dostupná je zaujímavá funkcia pre streamovanie televízneho vysielania či už doma, alebo aj na cestách.

Výrobca doprial televízoru tri HDMI vstupy, čo je minimum pre multimediálnu domácnosť. Dva z nich sú vo verzii s HDCP 2.2 a zvládajú prenos 4K rozlíšenia pri 60 obrázkoch za sekundu. Filmy môžete pozerať aj z USB diskov, vstupy sú dva, pričom jeden z nich je v rýchlej verzii 3.0. Podporované je množstvo moderných kodekov videa vrátane H.256 / HEVC. Televízoru chýba jedine podpora technológie HDR, ktorú ale nájdete už pri mierne drahších modeloch série DX700.

+ 4K rozlíšenie, vynikajúci obraz, Firefox OS

- chýba HDR

Cena: 849 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Samsung UE60KS7002

Obrovská obrazovka, jemné 4K rozlíšenie, 64-násobne vyšší počet farieb ako pri klasickom LCD televízore, HDR technológia a rýchly systém s množstvom aplikácií. Prémiové televízory od Samsungu sú nabité technológiami, pričom ich cena už je akceptovateľná. Pri väčších uhlopriečkach sa aj napriek tomu pripravte na poriadnu cenovku, napríklad za 60-palcovú verziu modelu 7002 zaplatíte vyše 2000 eur.

Samsung si je kvalitou svojich nových panelov tak istý, že ponúka 10-ročnú záruku na vypálenie pixelov. Ich obraz je vynikajúci, či už z pohľadu intenzity farieb, dynamického rozsahu, ostrosti, alebo plynulého zobrazenia rýchlych scén. Problém nebudete mať ani s 4K obsahom, keďže má najmodernejšie HDMI vstupy, pripojíte k nemu až tri USB zariadenia a zvládne video vo formáte H.265/HEVC.

Samsung vyrába tento model aj v dvoch ďalších veľkostiach. Za 55-palcovú zaplatíte približne o 350 eur menej a za ďalších 5 palcov navyše si priplatíte až 600 eur. Do bežnej panelákovej obývacej izby postačí aj základná, 55-palcová verzia. Bez adekvátneho zdroja obrazu ale nemá zmysel investovať do tak dobrého televízora. Našťastie je dostupný Netflix s 4K rozlíšením a HDR, rovnako aj Blu-ray filmy v natívnom 4K rozlíšení. Pri neobmedzenom rozpočte môžete pouvažovať aj nad špičkovým Panasonicom série DX900, ktorý je ako jeden z mála televízorov na svete vybavený THX displejom.

+ špičkový obraz, záruka 10 rokov, množstvo funkcií

- jedine vyššia cena

Cena: 2099 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)