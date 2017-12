Nemožný pohon môže fungovať, potvrdili vedci z NASA

Vedecký časopis zverejnil štúdiu z laboratórií NASA Eagleworks, ktorá tvrdí, že videla fungovať motor, ktorý popiera zákony fyziky.

21. nov 2016 o 18:02 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Väčšie klišé o pochybnej vede by ste hľadali ťažko. Skúsený inžinier na sklonku kariéry vymyslel zázračný pohon, ktorý dá ľudstvu nekonečnú energiu a od základu zmení cestovanie vo vesmíre.

Popiera síce základy fyziky, ale určite funguje. Jediný problém je, že vedecké inštitúcie motor ignorujú, alebo sa ho priamo snažia ututlať, alebo ho sabotujú, pretože sa boja skutočného pokroku.

Veľká vedecká inštitúcia teraz otestovala roky starý dizajn motora, ktorý popiera zákony fyziky a zistila, že by mohol fungovať.

Ktoré zákony fyziky pohon porušuje Všeobecná teória relativity

Špeciálna teória relativity

Tretí pohybový zákon

Zákon o zachovaní hybnosti

Kodanská interpretácia zákonov kvantovej mechaniky

Tím vedcov z laboratórií NASA Eagleworks zverejnil vo vedeckom časopise AIAA Journal Propulsion and Power štúdiu, ktorá potvrdzuje, že takzvaný elektromagnetický pohon skutočne dokáže vytvárať ťah. Keďže motor by podľa fyziky nemal fungovať, vedci špeciálne skúmali, či do meraní zasahujú vonkajšie vplyvy.

„Testovanie obsahovalo aj skúšky pri nulovom ťahu v snahe o zachytenie akýchkoľvek bežných zdrojov ťahu, no žiadny sa nepodarilo nájsť,“ napísali vedci v štúdii. Prvé správy o experimente NASA presiakli na verejnosť ešte v septembri a oficiálne zverejnená štúdia ich výsledky potvrdila.

Nemožný pohon

Takzvaný EmDrive navrhol v roku 1999 Roger Shawyer. Bezreakčný pohon podľa teórie funguje tak, že odráža mikrovlnné žiarenie určitej frekvencie v kužeľovitej komore, čím má vytvárať na jednej strane zariadenia ťah. Takéto fungovanie ale popiera základy fyziky.