Nemal by vôbec existovať. Zverejnia štúdiu o 'nemožnom' vesmírnom pohone

Pohon EmDrive od vedcov z NASA nepotrebuje žiadne palivo a môže naštartovať revolúciu kozmonautike.

4. sep 2016 o 17:26 Dominik Holič

BRATISLAVA. Za hodinku na Mesiaci, za pár mesiacov na Marse a do dvoch rokov na Plute.

Ak by sa vedcom podarilo zostrojiť takzvaný EmDrive pohon, zrejme by odštartovali revolúciu v cestách do vesmíru. Mohli by dokonca zmeniť naše chápanie niektorých základných zákonov fyziky.

Dosiaľ však podobné experimenty neboli príliš úspešné, ani neopúšťali brány laboratórií. No teraz vedci z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a z jeho laboratórií Eagleworks zverejnia prvú štúdiu o kontroverznom pohone, ktorá už prešla odborným recenzným procesom.

Vyjsť by mala v decembri v magazíne AIAA Journal Propulsion and Power.

Nemožný pohon

Bežný raketový pohon zvyčajne závisí na palive a jeho horení. Aby sa vesmírna loď pohla jedným smerom, výsledok spaľovania musí smerovať opačne. Platí tak tretí Newtonov zákon: pre každú akciu existuje rovnaká a opačná reakcia.

Fungujúci EmDrive by však patril k takzvaným bezreakčným pohonom. Motor v tomto prípade závisí na mikrovlnách v jeho vnútri.

Tie vystreľujú do kovového kužeľa, čím umožňujú zrýchlenie lode. Predstaviť sa to dá asi ako keby ste sedeli v aute, no posúvali ho vpred tlačením na volant.