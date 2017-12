Vianočné tipy: Vyberte si šikovný fotoaparát do vrecka

Pre kvalitné fotografie nemusíte hneď kupovať najdrahšiu zrkadlovku. Dobré fotografie spravíte aj malými pomocníkmi.

18. nov 2016 o 13:05 Matúš Paculík

BRATISLAVA. Chcete si kúpiť šikovný malý fotoaparát? Zabudnite na najlacnejšie modely, ktoré sa kvalitou vyrovnajú bežným smartfónom. Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako si vybrať skutočne dobrý fotoaparát do vrecka.

Dôležitý je účel

Budete fotiť hlavne prírodu, šport, alebo len rodinné udalosti? Prvým krokom pri výbere fotoaparátu je určenie jeho hlavného využitia a aj frekvencie fotenia.

Je totiž zbytočné si kupovať drahý fotoaparát, ak ho budete potrebovať len pár krát do roka na nevýznamné udalosti. Vtedy vám totiž dostatočne poslúži aj kvalitný smartfón.

Za najmenšie kvalitné fotoaparáty s pevným objektívom si poriadne priplatíte. Ich konštrukcia totiž nie je jednoduchá a záujem zákazníkov len priemerný. Najznámejším zástupcom tejto kategórie je Sony RX100, ktorého piata generácia stojí vyše 1200 eur.

Ak vám nebudú vadiť mierne väčšie rozmery, tak určite vyskúšajte kompaktné ultrazoomy. Výrobcovia dnes totiž dokážu do malého tela ukryť objektív s 30-násobným priblížením. Nečakajte tu ale špičkovú kvalitu fotografií v celom rozsahu, táto kategória je pri nižšej cene plná kompromisov.

Kategóriou s najlepším pomerom ceny a výkonu sú kompaktné fotoaparáty s výmennými objektívmi. Najlacnejšie kúpite už za menej ako štyri stovky, pričom v závislosti od značky máte k dispozícii aj množstvo ďalších objektívov.

Nedajte sa oklamať číslami

Na reklamnom letáku vyzerá aj ten najlacnejší fotoaparát veľmi dobre. Nedajte sa preto zmiasť číslami a rôznymi skratkami, špecifikácie treba čítať s porozumením.

Pred samotnou kúpou si fotoaparát vyskúšajte aj naživo a určite si prečítajte recenzie a prezrite testovacie fotografie. Práve tie vám o skutočnej kvalite prezradia najviac.

Dbajte na to, aby rozlíšenie snímača bolo adekvátne jeho veľkosti. Veľký počet bodov na malej ploche vyzerá dobre len na papieri a výrobcovia sa ním často chvália hlavne pri lacných kompaktných fotoaparátoch.

V reálnom svete vám táto kombinácia zaručí jedine fotografie s vysokým šumom a nepoužiteľné nočné fotografie. Dobre si prezrite aj parametre použitej optiky, obrovský rozsah priblíženia je totiž veľmi náročný na konštrukciu.

A nakoniec zabudnite na rôzne chytré funkcie vrátane bezdrôtového prenášania fotografií. Bez návodu sa tu nezaobídete a celý proces je obvykle výrazne pomalší v porovnaní s použitím klasickej čítačky pamäťových kariet.

Vybrané modely:

Nikon Coolpix W100

Je lacný, šikovný a pokojne si ho môžete so sebou zobrať na pláž, či do vody. Odolné fotoaparáty majú nad smartfónmi stále navrch práve vďaka svojej konštrukcii, ktorá sa nezľakne pádu, prachu a ani vody. Pokojne sa s nimi môžete kúpať, ponoriť až do hĺbky desiatich metrov a nezradí vás ani pri mrazoch do -10 stupňov Celzia.

Pri 155-eurovej cene nečakajte žiadne úžasné parametre. Základom je 13,2.megapixelový CMOS snímač a objektív so svetelnosťou f/3.3 až 5,9.

Stabilizácia obrazu je len elektronická, náhľady fotografií si budete pozerať na 2,7-palcovom displeji s priemerným rozlíšením 230-tisíc bodov. K dispozícii máte aj množstvo obrazových efektov, vďaka ktorým nebudete musieť upravovať fotografie na počítači.

Výrobca myslel aj na najmenších fotografov, pre ktorých sú pripravené rôzne zábavné funkcie pre pridávanie vtipných obrázkov, komixov a upravené majú aj zjednodušené menu. Upravené fotografie môžete zdieľať pomocou bezdrôtových technológií Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Nikon Coolpix W100 je cenovo dostupný zábavný fotoaparát určený pre celú rodinu a aktívne dovolenky.

+ rozumná cena, množstvo technológií, dizajn, odolnosť

- kvalita fotografií, displej

Canon EOS M3

Presne takto si predstavujeme dokonalé spojenie malých rozmerov kompaktných fotoaparátov a kvality amatérskych zrkadloviek. Canon EOS M3 na prvý pohľad vyzerá ako bežná bezzrkadlovka, no do jej vnútra výrobca umiestnil plnohodnotný APS-C snímač z digitálnej zrkadlovky. Vďaka dizajnu bez zrkadla je fotoaparát vo výsledku lacnejší, výrazne menší a aj ľahší.

Tento typ fotoaparátov odporúčame skúsenejším používateľom, ktorí majú viac než len základné vedomosti o fotografovaní.

Už so základným objektívom sú fotografie vynikajúce a ak jeden z mála modelov vo svojej triede si perfektne poradí aj s nočnou fotografiou. Jediným slabším miestom je dynamický rozsah, kvôli ktorému si fotoaparát neporadí dobre pri scénach s kontrastnými svetelnými podmienkami.

Ergonómia používania je veľmi dobrá, fotoaparát sa v ruke drží dobre a výklopný displej ovládnete aj dotykom. A hoci je kvalita displeja dobrá, absencia hľadáčika zamrzí hlavne pri fotení v slnečných letných dňoch. Pripravte sa aj na priemerný počet dostupných objektívov, keďže k tomuto fotoaparátu bez adaptéra nepripojíte objektív od svojej Canon zrkadlovky.

+ ergonómia, kvalita fotografií, APS-C snímač

- nemá hľadáčik, priemerná výdrž batérie

Panasonic Lumix DMC-FZ300

Jeden z najuniverzálnejších fotoaparátov, ktorý si môžete kúpiť za rozumnú cenu. Panasonic už dlhé roky vyrába sériu kompaktných fotoaparátov s veľkým rozsahom priblíženia. Objektív modelu FZ300 má 24-násobné optické priblíženie a svetelnosť f/2.8 v jeho celom rozsahu. S fotoaparátom môžete pokojne ísť aj do nehostinného počasia, jeho telo je totiž odolné voči prachu a aj vode.

Výrobca použil overený 1/2.3“ senzor z minulej generácie s rozlíšením 12 miliónov bodov. Jeho malé rozmery vás budú obmedzovať hlavne pri fotení v noci a pri zlých svetelných podmienkach. Malou pomôckou tu môžete byť fotenie do RAW formátu, čo ale znamená stratu času následným spracovaním fotografie.

Chválime vynikajúci OLED hľadáčik a možnosť záznamu 4K videa pri 30 obrázkoch za sekundu. Ergonómia používania je vďaka trochu väčším rozmerom veľmi dobrá, fotoaparát sa vám v ruke bude držať veľmi dobre a určite vám nechtiac z nej nevypadne. Pripravte sa na štúdium návodu, hlavne ak ste doteraz používali len jednoduchý fotoaparát. Ovládacích prvkov je totiž veľa.

+ obrovský rozsah priblíženia, kvalitný hľadáčik, dobré 4K video, odolné telo

- malý snímač

Sony DSC-RX100 V

Sony má jeden z najlepších kompaktných fotoaparátov, aké si môžete vôbec kúpiť. Bohužiaľ si za jeho najnovšiu verziu pýta vyše 1200 eur, čo je hodnota veľmi slušnej poloprofesionálnej zrkadlovky aj s objektívom. Drahé boli ale aj všetky predchádzajúce modely z tejto série, pričom už RX100 IV bol skoro dokonalý kompakt.

Piata generácia je znova o niečo rýchlejšia pri zaostrovaní a dokáže v Burst režime fotiť rýchlosťou 24 snímok za sekundu, pričom maximálne môžete na jedno stlačenie spúšte uložiť 150 fotografií (RAW a jpeg súčasne) v plnom 20 Mpx rozlíšení. Chuťovkou je extrémne rýchly záznam pri 960 obrázkoch za sekundu, pričom maximálnu dĺžku nahrávky pri novinke navýšili na osem sekúnd.

Kvalita fotografií sa od predchodcu výrazne nelíši, aj keď je snímač mierne upravený a podľa tvrdení výrobcu si má lepšie poradiť pri zlých svetelných podmienkach. Objektív s dobrou svetelnosťou f/1.8 – f/2.8, snímač s rozlíšením 20 miliónov bodov a rýchly Bionz X procesor. Sony DSC-RX100 V je špičkový kompaktný fotoaparát, ktorého jedinou nevýhodou je prehnane vysoká cena.

+ kvalita fotografií, funkcie, kompaktné rozmery

- extrémne vysoká cena

