Aj vy môžete chrániť planétu. Päť tipov, ako žiť ekologickejšie

Malé zmeny každodenných aktivít vám pomôžu znížiť svoju uhlíkovú stopu.

8. nov 2016 o 19:19 Dominik Holič

Naša planéta nám nestíha. Každý rok spotrebujeme viac z jej prírodných zdrojov, ako si dokáže obnoviť a čoraz väčšiu časť roka žijeme na ekologický dlh.

Životné prostredie ale zaťažujeme dvojnásobne. Kým spotreba energie vyčerpáva zdroje planéty, emisie skleníkových plynov z ľudskej aktivity naštartovali nebezpečné klimatické zmeny.

Aj keď sa svetový lídri minulý rok v Paríži dohodli na spoločnom postupe pri znižovaní emisií, najnovšia analýza naznačuje, že súčasné plány úspor nebudú na zastavenie emisií stačiť.

Existuje niekoľko riešení, ktoré môžu pomôcť zvrátiť katastrofické scenáre. Jedným by bola technológia, ktorá dokáže odčerpávať oxid uhličitý (CO2) z atmosféry a využiť ho na užitočné látky. Jej praktické využitie je ale ďaleko.

Jednotlivé krajiny sa medzičasom musia snažiť o zníženie emisií najmenej o štvrtinu viac ako sú súčasné ciele Parížskej klimatickej dohody.

Prispievať k ochrane planéty môže aj každý jeden človek. Aj drobné zmeny v každodennom živote môžu výrazne znížiť ekologickú záťaž, ktorú prenášate na planétu.

1. Mäso

Vegánstvo môže často pôsobiť ako módny výstrelok dnešnej doby, no má aj ekologický rozmer. Živočíšna výroba patrí k najväčším záťažiam planéty. Výroba jedného kilogramu hovädzieho mäsa napríklad spotrebuje až 16-tisíc litrov vody a dobytok tiež potrebuje rozsiahle plochy, na ktorých sa môže pásť.

Chovatelia preto nechávajú vyrúbavať lesy. Škoda je dvojaká. Ubúda stromov, ktoré pomáhajú vstrebávať oxid uhličitý z atmosféry a zároveň pribúda kráv, ktoré patria k najväčším producentom skleníkových plynov. Pri trávení vypúšťajú do ovzdušia metán, ktorý v priemere zachytáva viac tepla ako CO2.

Človek nemusí prejsť na vegánstvo ani na vegetariánstvo, aby stravou skresal svoju uhlíkovú stopu, teda množstvo emisií, ktoré sa vďaka jeho aktivitám dostanú do ovzdušia. Ak by ste napríklad vymenili kura za syry, planéte by ste nepomohli, pretože kravy ju zaťažujú viac ako hydina.

Štúdia Oxfordskej univerzity z roku 2014 napríklad ukázala, že človek môže výrazne znížiť svoju záťaž planéty, iba tým, že mäso čiastočne obmedzí. Ak by sa k takémuto kroku odhodlali ľudia po celom svete, mohli by spomaliť otepľovanie planéty až o 0,5 stupňa Celzia.

2. Nákupy

Znižovanie dopytu môže pomôcť aj pri výrobkoch, ktoré obsahujú palmový olej. Svetový fond na ochranu prírody (WWF) odhaduje, že najpoužívanejší rastlinný olej obsahuje až polovica všetkých spotrebných výrobkov v obchodoch – od sladkostí po drogériu.

Kvôli palmových plantážam sa klčujú indonézske dažďové pralesy. Často aj zakladaním požiarov, ktoré minulý rok za niekoľko týždňov do ovzdušia vylúčili minimálne toľko skleníkových plynov, ako celé Nemecko.

Ak chcete nakupovať ekologicky, môžete sa vyhýbať výrobkom z palmového oleja a zároveň sa zamerať sezónne miestne suroviny. Ak jeme hlavne jedlá, ktoré sa v danom období pestujú v našom okolí, nemusia k nám suroviny precestovať tisícky kilometrov. Znižuje sa tým množstvo skleníkových plynov nevyhnutných na prepravu.

V obchode si tiež môžete vybrať nezabalené výrobky – napríklad voľné paradajky namiesto paradajok v plastovom obale. Nosením si vlastnej tašky zas obmedzíte výrobu a spotrebu igelitových tašiek.

3. Odpad

Snaha obmedziť odpad patrí k základom ekologického životného štýlu. Dlhodobo tu platí pravidlo troch zásad: znižovať, znova používať a recyklovať.

Znižovanie spočíva napríklad v používaní oboch strán papiera, či už pri písaní alebo pri tlačení dokumentov. Ak ešte v dnešnej digitálne dobe potrebujete použiť papiere, skúste kupovať recyklované a ak odoberáte časopisy, požičajte ich známym, keď ich dočítate, alebo ich venujte do čakárne vášho lekára.

Pri recyklovaní nezabúdajte pri papieroch, plastoch a skle aj na elektroniku a použité batérie, v ideálnom prípade ale radšej používajte nabíjacie. Zistite si tiež, kde môžete odovzdať staré nepoužívané telefóny.

Zároveň sa skúste vyhýbať jednorazovým výrobkom ako sú papierové a plastové taniere a príbory. Ekologickejšie je tiež vymeniť jednorazové plienky za umývateľné.

4. Energie

V domácnosti môžete malými zmenami ušetriť peniaze a zároveň znížiť svoj dopad na životné prostredie.

Skúste napríklad namontovať malú sprchovú hlavicu s nízkym prietokom na vodovodný kohútik v kuchyni, alebo v kúpeľni púšťať vodu čo najkratšie pri umývaní rúk, zubov a holení.

Umývačka riadu je ekologickejšia ako umývanie v rukách, mali by ste ju ale vždy naplniť do plna, podobne ako práčku.

Aj keď práve nepoužívate rôzne elektronické zariadenia, zo zásuvky čerpajú energiu. Vypnutý televízor a počítač tak radšej vypojte zo siete.

5. Doprava

Pri presúvaní sa na kratšie vzdialenosti je lepšie odviesť sa na bicykli ako autom. Kilometer v aute vypustí do ovzdušia viac ako stonásobok uhlíku oproti bicyklu.

Ak sa jazde v aute neviete vyhnúť, najlepšie je používať malé autá s malým motorom a mať vždy dobre nafúkané pneumatiky. Pravidelná starostlivosť o auto pomáha zvýšiť účinnosť spotreby paliva zo 4 na 40 percent.

Poslednou vecou, čo môžete pre planétu spraviť, je šíriť osvetu o klimatických zmenách a spôsoboch ako ich pomôcť zastaviť, kým je neskoro. Ak neveria vám, môžete sa napríklad skúsiť obrátiť na Leondarda DiCapria.

