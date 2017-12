OSN: Klimatická dohoda z Paríža katastrofe nezabráni

Planéta sa nebezpečne oteplí aj ak krajiny dodržia nový plán znižovania emisií, tvrdí nová správa emisného programu OSN.

4. nov 2016 o 11:46 Dominik Holič

BRATISLAVA. V decembri minulého roka sa svetoví lídri v Paríži dohodli na spoločnom pláne, ako zastaviť otepľovanie planéty. Dohoda vstúpila do platnosti v piatok, no ani tieto sľuby a snahy jednotlivých krajín nezabránia otepleniu nad bezpečné hodnoty.

Vyplýva to zo správy Emissions Gap Programu Spojených národov pre životné prostredie (UNEP). Ani podmienky Parížskej dohody podľa novej analýzy nezabránia nárastu globálnych teplôt nad kritickú hodnotu dvoch stupňov Celzia oproti predindustriálnym hodnotám.

Správa predpokladá, že pri súčasnom vývoji pravdepodobne dosiahneme oteplenie o 2,9 až 3,4 stupne Celzia do konca storočia. Platí to aj v prípade, že všetky krajiny splnia záväzky klimatickej dohody.

Aby sme nepresiahli kritickú hranicu oteplenia o dva stupne, mali by krajiny udržať množstvo emisií oxidu uhličitého pod úrovňou 42 gigaton ročne. Súčasné odhady naznačujú, že už v roku 2030 budeme ročne do ovzdušia vylučovať 54 až 56 gigaton oxidu uhličitého.

Riaditeľ UNEPu Erik Solheim síce podľa denníku The Guardian tvrdí, že je svet na dobrej ceste, no musíme sa viac snažiť, aby sa zabránilo katastrofickým dopadom klimatických zmien. Riešením by podľa správy UNEP malo byť zníženie emisií skleníkových plynov o štvrtinu v porovnaní s aktuálnymi cieľmi do roku 2030.

Svetoví lídri môžu o ambicióznejších plánoch diskutovať už budúci týždeň na klimatickej konferencii v Maroku.

