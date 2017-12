Podľa YouTube sa začali Vianoce, ľudia hľadajú Mariah Careyovú

Google ukazuje, kedy sa ľudia začínajú cítiť vianočne.

4. nov 2016 o 10:35 Renáta Zelná

Minuloročný vrchol vyhľadávania. Opakovať sa bude aj tento rok. (zdroj: reprofoto - Google Trends)

Obchodné reťazce s nimi začínajú bombardovať už v polovici septembra. Čokoládové postavičky a salónky sú vo výpredaji, keď za oknami ešte len končí babie leto.

Ľudia sa na skorú výzdobu často sťažujú, no vianočnú náladu začínajú skutočne cítiť už v októbri.

Podľa služby Google Trends, ktorá sleduje popularitu vyhľadávaných výrazov na internete, ľudia už začali hľadať vianočné pesničky.

Vianočný hit All I Want for Christmas Is You od Mariah Careyovej je najvyhľadávanejší už v období Štedrého dňa a pár dní po ňom.

Krivka jeho vyhľadávania však začína rásť omnoho skôr a to na začiatku októbra. Všimol si to blogger Sunshine zo sociálnej sieti Tumblr. Samotné Vianoce alebo anglické Christmas začínajú ľudia vyhľadávať už na začiatku septembra.