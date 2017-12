Na Netflix pribudol najlepší sci-fi seriál minulého roka

Seriál The Expanse je skvelý akčný triler, zhodou okolností zasadený vo vesmíre. Na počitači ho môžete pozerať aj s českými titulkami.

3. nov 2016 o 18:50 Ondrej Podstupka

video //www.youtube.com/embed/kQuTAPWJxNo

Seriál The Expanse natočila televízna stanica SyFy podľa rovnomennej knižnej predlohy autorov píšucich pod pseudonymom. James S. A. Corey.

Prvú sériu uviedla v minulom roku v USA. Vo štvrtok sa seriál dostal aj do ponuky internetovej služby Netflix na Slovensku.

The Expanse sa odohráva v pomerne blízkej budúcnosti, v ktorej ľudstvo kolonizovalo Mars a veľké asteroidy slnečnej sústavy. Politické napätie medzi Zemou a vonkajšími planétami sa postupne stupňuje a nakoniec prerastie do skrytého konfliktu, do ktorého zhoda okolností zatiahne posádku vesmírnej lode Cantenbury a prípad detektívna na kolonizovanom asteroide Ceres.

Knižná predloha pre The Expanse patrí medzi najpopulárnejšie vedecko-fantastické séria súčasnosti a seriálové spracovanie dostávalo malo dobrú odozvu.Kritici chválili scenár, obsadenie aj kvalitnú produkciu, vrátane dobrých špeciálnych efektov.

Netflix teraz ponúka len anglickú verziu titulkov. Ak seriál pozeráte cez počítač, môžete si jednoducho stiahnuť a nechať zobraziť aj české titulky.

Prečítajte si tiež: