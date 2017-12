Nový počítač od Microsoftu chce zničiť iMac

Nový hardvér Surface má zmeniť pohľad na to, ako používame počítače.

26. okt 2016 o 15:26 Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/BzMLA8YIgG0

NEW YORK, BRATISLAVA. Spoločnosť Microsoft vo štvrtok podvečer predstavila jesenné softvérové aj hardvérové novinky. Živý prenos začal o 16. hodine stredoeurópskeho času. Najväčší úspech vyvolal stolový počítač Surface Studio.

Stolový počítač ako grafický tablet

O novom stolovom počítači Surface Studio sa šepkalo už pred začiatkom konferencie. Microsoft ho skutočne predstavil. Má pamäť 32GB , 2TB hybridný disk a grafickú kartu NVIDIA GeForce 980M. Má najtenší LCD displej na svete (1,3mm) či dotykový ovládač Surface Dial. Na americkom trhu má stáť 2999 dolárov (zhruba 2748 eur).

"Jediné čo na tomto displeji neuvidíte, je pixel," povedal Panas. 28 palcový displej ma rozlíšenie 13,5 millióna pixelov, čo je o 63 percent viac ako televízia s 4K rozlíšením.

Samotné telo počítača je umiestnené v malom boxe pod displejom, dokonca ho môžete prepojiť aj so svojím XBoxom. Ak využívate virtuálneho asistenta Cortana, využijete aj zabudovaný mikrofón, ktorý dokáže reagovať na váš hlas.

Hlavným cieľom Surface Studio je zmeniť pohľad ľudí na to, ako používame stolové počítače. Dotykový displej môžete sklopiť a používať ho ako grafický tablet. Ovládať ho môžete s perom Surface, ktoré zmení displej na papier či plátno. Prenos medzi perom a displejom je takmer bez odozvy.

Prácu Surface Studia a pera Surface ukázali naživo. (zdroj: reprofoto/Microsoft)

Laptop Surface

Hardvérový inžinier Panoy Panas vyzvdihoval prednosti dotykového laptopu Surface Book - jer vraj obľúbenejší ako akýkoľvek iný hardvér s Windows 10 či MacBook.

Ľudia však chcú a potrebujú viac výdrže batérií, preto vzali inžinieri výkonnejšiu batériu a starý dizajn Surface Booku. Nový Surface Book i7 vydrží až 16 hodín. Grafika je údajne až trikrát výkonnejšia ako pri MacBook Pro 13. Oproti predošlému modelu je výkonnejšia dvakrát.

Windows 10 Creators Update

Nová aktualizácia má prísť už na jar 2017 zadarmo do všetkých počítačov s operačným systémom Windows. Má byť zameraná najmä na kreatívne vyžitie používateľov.

Pri jej tvorbe sa zamerali na tri hlavné prvky:

Virtuálna a rozšírená realita pre každého. Možnosti 3D bude môcť využívať úplne každý.

pre každého. Možnosti bude môcť využívať úplne každý. Rozlíšenie 4K pre milovníkov počítačových hier.

pre milovníkov počítačových hier. Rýchle spojenie s priateľmi, rodinou, kolegami a inými hráčmi.

Nová aktualizácia bude mať najväčší význam najmä pre používateľov tabletov a iných dotykových zariadení. Microsoft sa rozhodol zamerať najmä na učiteľov, žiakov a umelcov, ktorí pracujú s počítačmi. Tvorba 3D by mala byť rovnako ľahká ako zhotovenie fotografie, povedala manažérka technologických tímov Microsoftu Megan Saunders.

3D grafika pre každého

Z obyčajného bitmapového grafického editora Skicár sa má stať nástroj, ktorý umožní tvorbu jednoduchých 3D grafík pre všetkých. Nový skicár bude vedieť pretvoriť 2D objekty do tretej dimenzie.

Prečítajte si tiež: Vyskúšali sme nový Skicár: Zabudnite na prácu s myšou

Vlastné aj predpripravené grafiky budete môcť využívať aj pri prezentáciách. 3D objekty sa budú dať animovať a začleniť do jednotlivých Powerpointových slideov.

Grafiku, ktorú vytvoríte v Skicári môžete neskôr pretvoriť aj na hologram. Microsoft sa snažil prepojiť všetky svoje novinky, na rozšírenú realitu sa budete môcť pozerať cez HoloLens.

Bude to mať aj praktické využitie - na internete si nájdete 3D obrázok stoličky, uložíte ju do svojho bytu a môžete tak lepšie zistiť, ktorý nábytok sa vám hodí do domácnosti.

S HoloLens budete môcť prepojiť aj celý operačný systém.

Fotky z dovolenky budete môcť pretvoriť na 3D grafiku. (zdroj: reprofoto/Microsoft)

Hráči

Nová aktualizácia Windows 10 je vo veľkom zameraná na športové hry, ale aj na ľudí, ktorý radi streamujú svoj gameplay. Mladí ľudia totiž strávia dvakrát viac času sledovaním takýchto videí, ako strávia vlastnou hrou.

Do Windowsu bude zabudovaná samostatná technológia Beam, ktorá vám pomôže vašu hru dostať k iným nadšencom. Microsoft sa teda rozhodol konkurovať službe Twitch, aj keď nie je zameraný na prohráčov.

Vysielanie priebehu hry budete môcť robiť aj cez konzolu XBox One S, o ktorej Microsoft nezabudol spomenúť, že je v posledných mesiacoch najpredávanejšia na americkom trhu.

Ľudia v centre pozornosti

Microsoft chce aby ste svoje zážitky s rodinou, kolegami či priateľmi mohli zdielať takmer okamžite. Obľúbených ľudí si budete môcť "pripnúť" na panel nástrojov. Ak s nimi budete chcieť zdielať dokumenty, fotografie či videá stačí, keď ich myšou pretiahnete nad ikonu kontaktu.

Obľúbených ľudí bude Windows uprednostňovať aj v mailovej či Skypovej komunikácii. Ich správy vám tak nikdy neujdú.