Samsung posiela ľuďom nehorľavé škatule, aby mohli vrátiť mobil

Špedičné firmy nechcú brať na ramená riziko, ktoré hrozí pri vznietení zariadení v zásielkách.

12. okt 2016 o 10:41 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Milión rizikových mobilov Galaxy Note 7 zvoláva od zákazníkov Samsung v USA, aby ich ochránil pred popáleninami, požiarmi a výbuchmi. Kto ich prinesie na pult predajne, kde ich zakúpil, dostane späť svoje peniaze.

Zložitejšie je to však zo zákazníkmi, ktorí mobily nakúpili priamo od Samsungu alebo internetových predajcov. Špedičné spoločnosti nechcú postupovať riziká, ktoré im hrozia pri preprave nebezpečných zariadení. Samsung preto prichádza s riešením, o ktorom verí, že bude fungovať.

Zákazníci na vyžiadanie dostanú špeciálne prepravné obaly, ktoré majú zaistiť uhasenie mobilu v prípade, že by sa počas prepravy vznietil. Vrecúško tvorí bariéru voči prístupu kyslíka, viacvrstvová škatuľa s izolačným materiálom funguje ako primitívna termoska, ktorá má spomaliť prestup tepla von.

Firma sa podľa magazínu Engadget dohodla s prepravcami, že budú takéto balenie akceptovať pri preprave bez obáv, že by sa zvýšilo riziko poškodenia ostatných zásielok a vozidiel počas prepravy. Škatule vybavili nehorľavou vrstvou z keramických vlákien, pred ktorými ochránia ľudí pribalené rukavice.

Zdá sa, že výrobcovia mobilov a tabletov s pevne zabudovanou batériou by mohli zvážiť, či svoje zariadenia pre budúce prípady nevybavia hardvérovým vypínačom, ktorý by batériu odpojil od elektroniky. Hoci ide o riešenie, ktoré má iba obmedzenú účinnosť, je to bezpečnostný prvok, ktorý môže obmedziť množstvo zlyhaní.

