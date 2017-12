Od zábavy po bezpečnosť. Sedem oblastí, ktoré do roku 2030 zmení umelá inteligencia

BRATISLAVA. Od každodenných drobností po inovácie, ktoré ovplyvnili ľudské spoločnosti po celom svete. Umelá inteligencia zásadne zmenila naše životy a nehodlá vôbec spomaliť. Predstaviť si, čo všetko nám technologický pokrok v nadchádzajúcich rokoch prinesie, je tápaním vo veľkom neznáme.

Preto vzniklo na Stanfordovej univerzite zoskupenie vedcov, ktorí skúmajú súčasné pokroky a trendy vo vývoji a používaní umelej inteligencie. Štúdia má trvať až sto rokov a komplexne predpovedať, ako budú tieto technológie ovplyvňovať naše životy.

Výsledky chcú zverejňovať priebežne a práve tento mesiac vydal tím prvú štúdiu s predpoveďami. Naznačujú, ako budeme v roku 2030 využívať umelú inteligenciu v každodenných situáciách.

Transport a doprava

Doprava je s najväčšou pravdepodobnosťou jedna z prvých oblastí, v ktorej sa budeme musieť zveriť do rúk umelej inteligencie. Samoriadiace autá sú za rohom.

Už teraz používame niektoré funkcie, ktoré nám s ovládaním áut pomáhajú – od tempomatov po parkovacie asistenty.

Spoľahlivosť a bezpečnosť sú pri vývoji automatizovaných áut hlavými heslami. Umelá inteligencia dokáže byť lepším vodičom ako človek, potrebuje však dostatok dát a prípravu na každú možnú situáciu.

Uvedenie do praxe spoľahlivých automatizovaných dopravných prostriedkov by radikálne zmenilo organizáciu miest aj život v nich.

Okrem áut môžu pokroky vytvoriť aj takzvané múdre semafory. Kompletne prepojený systém, ktorý by monitoroval dopravnú situáciu a prispôsoboval jej chod, by mohol byť ideálnym riešením na zrýchlenie dopravy v kritických časoch dňa, mohol by pomáhať záchranným službám, ale aj predchádzať haváriám.

Domáce zariadenia

Od termostatov a samostatných vysávačov sa domáce prístroje s umelou inteligenciou veľmi ďaleko neposunuli. Problém je viac vo vytvorení cenovo dostupnej a spoľahlivej technickej stránky prístroja ako v jeho „mozgu“.

V najbližších rokoch však môžeme očakávať príchod pokročilejších upratovacích robotov či múdrych chladničiek, ktoré budú samy sledovať svoj obsah.

Do roku 2030 však vedci predpokladajú príchod domácich robotických služobníkov, ktorí budú schopní pokročilej sociálnej interakcie. Spoločensky zameraná umelá inteligencia sa bude musieť vyrovnať s otázkami súkromia a etiky ich používania.

Zdravotníctvo

Od hodnotenia zdravotného stavu po vykonávanie chirurgických zákrokov. Zdravotníctvo je dlhodobo považované za oblasť, v ktorej má umelá inteligencia veľký potenciál.

Tu sa však znova objavuje otázka dôvery – pre mnohých ľudí je nepredstaviteľné zveriť svoje zdravie do rúk neživému predmetu, aj keď má nižšiu chybovosť ako človek.