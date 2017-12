Zničili sme desatinu nedotknutej prírody. Za šestnásť rokov

Podľa novej štúdie sa musíme pozrieť na klimatický problém zo širšieho uhla. Záchrana pandy našu planétu nespasí.

10. sep 2016 o 0:00

BRATISLAVA. Ochrana prírody často znamená zachraňovanie ohrozených zvierat alebo obnovovanie zničených ekosystémov. Je ale možné, že nám pri tom uniká väčší problém.

Zatiaľ čo sa svet pozerá na tieto špecifické, drobné miesta, každý deň miznú obrovské plochy nedotknutej, čistej prírody. Týmto tempom by sme v 22. storočí nenašli ani jedno miesto, do ktorého by človek nezasiahol.

Zlé a horšie

Nedávny rozsiahly výskum celosvetového dopadu človeka na našu planétu priniesol povzbudivé výsledky – keď porovnáme roky 1993 a 2009, jeho rozširovanie sa spomalilo.

Aj keď sú to na prvý pohľad dobré správy, v skutočnosti porovnávame iba zlé a horšie. Podľa konečnej štúdie týchto máp, ktorá hľadala absolútne odpovede v číslach, sme za týchto šestnásť rokov zničili desatinu divokej a nedotknutej prírody.