Vedci zistili, prečo sme smädní. Nie je to nedostatkom tekutín

Pocit smädu odchádza a prichádza veľmi rýchlo. Neuróny sledujú prostredie v ústach.

4. aug 2016 o 18:42 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Nič neuhasí v teplom letnom dni smäd lepšie ako pohár čistej vody. Doteraz panoval názor, že pocit smädu vzniká vtedy, keď sa zníži objem kvapalín v krvi. Nižší objem tekutiny spôsobí, že ich prijímate viac a naopak.

Niektoré zmeny sa však dejú omnoho rýchlejšie. Keď zjete veľmi slané jedlo, takmer hneď sa potrebujete napiť. A smäd uhasíte takmer hneď po vypití pohára vody. Voda sa do žíl za takú krátku chvíľu nedostane

Vedci teraz objavili skupinu neurónov, ktorá dokáže odhaliť potrebu vody oveľa skôr, ako zmena nastane v krvi. Výsledky uverejnili v žurnále Nature.

Smädné neuróny sa nachádzajú v prednej časti mozgu, ktorá sa nazýva fornix (subfornical organ – SFO), o ktorej je známe, že ovláda reguláciu tekutín v tele.

Aby zistili, ako SFO funguje, dali vedci laboratórnym myšiam vypiť veľmi slaný roztok. Pomocou optických vláken merali aktivitu v ich mozgu. SFO neuróny sa hneď po vypití slaného roztoku aktivovali a myši začali piť vodu akoby na nej boli závislé.

Hneď ako sa neuróny dostali do normálu, myši prestali piť. Stalo sa to tak rýchlo, že vedci usúdili, že to nemôže nijako ovládať zmena hladiny tekutiny v krvi.

Za potrebou napiť sa vody je teda zmena vnútorného prostredia v ústach. Dokázali aj to, že chladnejšie nápoje uhasia smäd rýchlejšie.

„Zdá sa, že táto aktivita sa objaví a odíde veľmi rýchlo počas jedenia a pitia, na základe signálov z ústnej dutiny. Chladnejšie tekutiny tieto neuróny aktivujú ešte rýchlejšie. Dokázali sme, že jednoduché schladenie myších úst, zníži aktivitu týchto neurónov – nezávisle na akejkoľvek spotrebe vody,“ povedal pre web BBC autor výskumu Zachary Knight.

doi: 10.1038/nature18950