Desať starých hier, ktoré sa oplatí hrať aj dnes

Nemajú dokonalú grafiku, najvyššie rozlíšenie a ani nevídané efekty. Aj po rokoch vás ale dokážu zabaviť.

6. aug 2016 o 0:00 Matúš Paculík

Začali sa predávať pred desiatkami rokov, ale môžete si ich zahrať aj dnes. Staré hry do zabudnutia neupadli. Práve naopak, zažívajú svoju renesanciu. Vybrali sme desať z nich, ktoré si bez problémov zahráte aj dnes.

Duke Nukem 3D

Kto by si nepamätal sarkastického Duka, ktorý sa v roku 1996 podujal zachrániť svet pred inváziou mimozemšťanov. Proti nepriateľom používa nielen rôzne zbrane, ale hlavne vtipné hlášky podané tak typicky americkým hlasom. Duke si pred ústa servítku neberie a hoci dnes sú už jeho vtipy obohraté, tak na začiatku sme mu celú jeho pózu hltali a pri šteklivých plagátoch a v striptízovom bare sme sa iba uškŕňali.

Neustále strieľanie, hľadanie tajných miestností, spínačov a nekonečné blúdenie. Všetky tieto úkony najlepšie zvládnete na počítači s klávesnicou - myš je aj po rokoch zbytočná. Duke Nukem 3D na tablete je však ukážkou katastrofálneho ovládania. Po pár minútach hru zmaže aj ten najväčší fanúšik.

Hru oživili aj v špeciálnej edícii pre všetky moderné platformy vrátane tabletov a počítačov od Apple. V priebehu tohto roka ju ale na žiadosť majiteľa práv stiahli zo všetkých obchodov s prísľubom, že sa v nich neskôr znova objaví. Dnes si tak hru môžu zahrať jedine tí, ktorí si ju už stihli kúpiť.

+ zahráte sa aj na tablete, vtipní nepriatelia

- zlé ovládanie na tablete

Platformy: Windows, Mac OS, iOS, PlayStation 3

System Shock

System Shock je dnes už legendárnou hrou na hrdinu, ktorou sa inšpirovali mnohé moderné tituly. V dobe, keď všetci hrali druhý diel legendárneho Doomu, mal System Shock ťažkú štartovaciu pozíciu. Hoci išlo o úplne odlišnú hru, taktiež ponúkal 3D prostredie, rôzne zbrane a množstvo nepriateľov.

Narozdiel od jednoduchých akčných hier mohli byť súboje úplne druhoradé. Chcete mať menej akcie a viac príbehu spolu s ťažkými hádankami? Namiesto výberu náročnosti ste si mohli prispôsobiť štyri aspekty, a tak úplne zmeniť hrateľnosť. System Shock bol vďaka tomuto kroku prístupný hráčom, ktorý majú radi akciu, ako aj tým, ktorí majú radšej hlavolamy a radi čítajú tony textu.

Hru si zahráte na počítačoch so systémom Windows, hru podporuje aj jeho najnovšia verzia. Majitelia Apple počítačov musia siahnuť po aplikácii Porting Kit, ktorá si s hrou poradí aj v beta verzii systému Mac OS Sierra.

+ aj po rokoch zábavné, funguje na modernom hardvéri

- pri grafike je vylepšené len rozlíšenie

Platformy: Windows (kúpite na GOG a Steam)

Broken Sword

Krásna, ručne kreslená grafika, sympatické postavy a skvelý príbeh, ktorý nenudí ani po dlhých rokoch. Broken Sword je zástupcom herného žánru adventúr, teda hier s dobrým príbehom, pri ktorých budete musieť zapojiť aj svoje mozgové závity. Aktuálne má séria päť dielov, prvý sme sa mohli zahrať už v roku 1996 a piaty pred troma rokmi.

Čaká vás niekoľko hodín odhaľovania tajomného príbehu, presúvania sa medzi krajinami a hlavne veľa hádaniek a konverzácií s množstvom postáv. Bez dobrej znalosti anglického jazyka z hry nebudete mať nič, jedine pre Windows verziu si môže stiahnuť český preklad.

Hru si zahráte nielen na počítači so systémom Windows, podporujú ju aj počítače s Linuxom, Mac OS a dokonca aj tablety od Apple. Grafika sa nezmenila, síce podporuje vysoké rozlíšenie, ale o jemnosti a plynulosti pohybov nemôže byť ani reč. Našťastie, príbeh a atmosféra tento malý nedostatok odsúvajú do úzadia.

+ príbeh, hlavná hrdinka, pekná grafika

- občas nelogické hádanky a úkony

Platformy: Windows, Mac, Linux, iOS (kúpite na GOG, Steam, iTunes)

Prince of Persia

Veľké množstvo pokračovaní, celovečerný film a milióny fanúšikov z celého sveta. Princ of Persia hral pred desiatkami rokov každý, kto sa dostal k počítaču. Bola to jedna z mála hier, ktorú ste mohli nájsť v skoro každom počítači. Mala nízke hardvérové nároky a ponúkala veľa zábavy.

Vzniklo niekoľko pokračovaní, z ktorých ale ani jedno nedosiahlo obľúbenosti prvého dielu. Smartfónová a tabletová verzia s označením Classic je tej pôvodnej najbližšie, aj keď grafika vám ju už pripomínať nebude. Opatrne pristupujte k rôznym pokračovaniam, sú to úplne odlišné hry s rozdielnym herným systémom.

Pôvodnú hru si dnes najjednoduchšie zahráte v internetovom prehliadači. Funguje rovnako na počítačoch s Windows, ako aj na systémoch od Apple, žiadny vysoký výkon k hraniu nepotrebujete.

+ funguje na prakticky akomkoľvek počítači

- vyžaduje pripojenie na internet

Platformy: internetový prehliadač

Séria Super Mario

Kto by si nepamätal údržbára Maria. Po prvý krát sa vo videohre objavil v roku 1981, dnes sa počet hier s jeho postavou ráta na desiatky a Nintendo z nej ťaží aj v súčasnosti. Ak by ste sa chceli zahrať niektorú z úplne prvých hier, tak vám k tomu bude stačiť herná konzola Nintendo Wii, Wii U alebo vreckové 3DS.

Firma pre milovníkov starých hier pripravila celú platformu s názvom Virtual Console, kde si môžu zakúpiť niekoľko stoviek historicky úspešných hier. Len so samotným Mariom ich je v ponuke niekoľko desiatok vrátane klasík ako Dr. Mario, Super Mario Bors. 2, či Donkey Kong.

Grafika je rovnaká ako pred rokmi, žiadna z hier neprešla úpravou, a preto nečakajte žiadne vysoké rozlíšenie, jemné detaily a dokonalé zvukové efekty. Mladá generácia hráčov odrastená na hrách typu Crysis bude mať pravdepodobne problémy s veľmi jednoduchou grafikou, pri ktorej budú musieť poriadne zamestnať svoju predstavivosť.

+ množstvo známych hier z celej série

- veľmi, veľmi jednoduchá grafika

Platformy: Nintendo Wii U a 3DS (kúpite tu)

Might and Magic 6 až 8

Obrovský herný svet, dobrý príbeh, desiatky zaujímavých úloh a večne malý batoh. Séria RPG hier Might and Magic sa s číslom šesť konečne preniesla do vizuálne moderného sveta mágie plného rôznych príšer, tajných kobiek a legendárnych zbraní. Veľký hit z roku 1998 sa na Slovensku a v Čechách rozšíril vďaka hernému magazínu, ktorý ho prikladal aj s českým prekladom.

Hra vám na začiatku neodpustí zbytočné ponevieranie sa po krajine. Môžete ísť rovno za svojim nosom, rýchlo ale narazíte na silných nepriateľov. Dejová línia má svoj význam a až po niekoľkých dňoch (či skôr týždňoch) aktívneho hrania si vycvičíte svoju partiu na súboj s priemernými protivníkmi.

Z dnešného pohľadu je hra už trochu ťažkopádna a zdĺhavá, pričom grafika je tým najmenším problémom. Nikto vás nebude viesť za ručičku a na rozdiel od súčasných titulov môžete veľmi jednoducho naraziť na neprekonateľnú presilu. Hry fungujú na súčasných Windows počítačoch bez problémov a zahráte si ich aj na skutočne pomalom hardvéri.

+ hra vám nič nedaruje, príbeh, legendárne zbrane

- pomalé súboje

Platformy: Windows (kúpite na GOG)

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Milióny verných fanúšikov z celého sveta si dobre pamätajú na desiatky hodín strávených v tajomnom svete ságy Bladur's Gate. Skvelý príbeh plný intríg, zvratov, napínavých súbojov a dobrodružstva si môžete zahrať aj dnes na každej dostupnej platforme.

Izometrický pohľad dnes už síce nie je rozšírený, ale aj po rokoch má svoje čaro. Oveľa dôležitejší je skvelý herný mechanizmus, príbeh a zábavné súboje. Navyše sa nemusíte obávať dlhých textov, keďže hra obsahuje aj český jazyk.

Podpora širokouhlého zobrazenia, pekne upravená grafika a navyše sa zahráte na všetkých moderných systémoch vrátane Androidu a Mac OS. Škoda vysokej ceny, keďže za hru zaplatíte 20 eur. V ponuke sú aj ďalšie hry zo série vrátane pokračovania a titulu Icewind Dale.

+ stále skvelá zábava, podpora smartfónov a tabletov

- vysoká cena

Platformy: Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android (kúpite na GOG, Steam, iTunes, Google)

Command & Conquer séria

Úplne prvú hru zo série sme si mohli zahrať už pred vyše dvadsiatimi rokmi, kedy bola výrazným hitom v segmente strategických hier hraných v reálnom čase. Vojenské súboje znepriatelených strán spojencov a Ruska. Už prvý diel získal milióny fanúšikov a pozitívne ohlasy z médií.

Herný mechanizmus nie je zložitý na pochopenie, ale bez strategického myslenia neuspejete. Z pohľadu súčasného hráča môže byť veľkým problémom jedine zastaraná grafika, keďže herný mechanizmus je stále zábavný.

EA predáva celý balík hier a rozšírení (dokopy 17 kúskov) za nie práve najlacnejšiu cenu, pripravte si preto 30 eur. Pritom prvé tri diely sa dali získať aj zadarmo ako bonusy k niektorým hrám.

+ predáva sa kompletná ponuka vrátane rozšírení

- vysoká cena za celý balík

Platformy: Windows (kúpite na službe Origin)

Half-Life Source

Žiadne umelé videá, tony textu alebo nelogické časti. Half-Life narába s hráčom presne tak, aby dosiahol čo najintenzívnejší pocit. Všetko vidíte očami hlavného hrdinu – od pokojného začiatku, cez zásadnú nehodu až po všetky súboje a hádanky.

Half-Life sa zaslúžene stal jednou z najlepších hier na svete a mal veľký vplyv na vývoj akčných hier. Na rozdiel od množstva rovnako starých titulov nebude nudiť ani moderného hráča, keďže okrem rýchlych reakcií vyžaduje aj časté zapojenie mozgu.

Grafické vylepšenia tak dobrá hra síce nepotrebuje, ale prerobenie do novšieho enginu ju sprístupní aj mladším ročníkom. Hardvérové nároky sú našťastie stále nízke, takže sa zahráte aj na priemerných notebookoch od Apple. Valve si za hru za hru pýta 10 eur, zahráte sa ju dokonca aj na Linuxe.

+ vylepšená je len grafika, skvelá zábava

- silne návyková hra aj po rokoch

Platformy: Windows, Mac OS (kúpite na službe Steam)

Fallout

Prvý Fallout je stále jednou z najlepších post-apokalyptických hier, pričom nízke rozlíšenie grafiky nie je pri hraní žiadnou prekážkou. V porovnaní s najnovším Falloutom je z veľkej časti odlišnou hrou, pri ktorej sa pripravte na ťahové súboje. Našťastie nie sú vôbec nudné a umožňujú dobré taktizovanie.

K dispozícii budete mať obrovské množstvo rôznych zbraní, brnení a predmetov. Herný svet je dokonalým stvárnením nukleárnej katastrofy – sú tu veľké územia bez života, rôzne zmutované zvieratá, ľudia a hlavne spoločenstvá s odlišnými názormi na hodnotu života.

Starý dobrý Fallout si zahráte na počítačoch s Windows a Mac OS, akurát v najnovšej beta verzii systému odmieta fungovať. GOG si za hru pýta 10 dolárov, ako bonus ponúka návod a dve hry zo sveta The Elder Scrolls: Arenu a Daggerfall.

+ obrovský a zábavný svet, príbeh, množstvo úloh

- pre mladých hráčov jedine pomalé súboje

Platformy: Windows, Mac OS (kúpite na službách GOG a Steam)