Kultová klasika: šesť spôsobov, ako si zahráte najlepšie staré hry

System Shock, Super Mario a Test Drive. Poradíme vám, ako si aj dnes zahráte 30 rokov staré hry.

24. júl 2016 o 16:43 Matúš Paculík

Máte pekné spomienky na desaťročia staré hry? Zahrať sa ich môžete aj dnes, možností je hneď niekoľko.

Aké? Prečítajte si náš návod.

Good old games – GOG.com

Poľské vývojárske štúdio CD Projekt už osem rokov prevádzkuje službu GOG.com, ktorá ponúka veľké množstvo starých hier. Za peniaze však nedostanete len kópie originálnej hry, každá jedna je upravená tak, aby fungovala na moderných počítačoch.

Veľké množstvo z nich spustíte aj na počítačoch od Apple a so systémom Linux, pričom si nemusíte inštalovať žiadne špeciálne programy.

Firma garantuje, že každá hra bude fungovať. Ak sa problém so spustením nepodarí vyriešiť do 30 dní, vráti vám plnú sumu. My máme v katalógu najmenej 60 zakúpených hier, pričom problém sme nemali ani s jednou z nich.

Všetky hry sú zbavené akejkoľvek ochrany (DRM) a inštalačné súbory si môžete stiahnuť na svoj disk. Často pri nich nájdete aj množstvo bonusov: hudbu, návody, mapy či pozadia.

Ponuka hier je veľmi bohatá a v posledných rokoch sa rozrastá aj o súčasné hry. Nájdete tu akčné klasiky ako Rise of the Triad, Beneath a Steel Sky či Wing Commander. Nie všetky z nich sú dostupné pre Mac, no pomôcť si môžete aplikáciou Porting Kit.

Tá podporuje množstvo Windows hier zo služieb GOG, Steam, Origin alebo UPlay. Nárast záujmu o staré hry si všimli všetky služby, takže ponuka klasík sa postupne zvyšuje aj na Steame a Origine.

Nintendo Virtual Console

Majitelia herných konzol Nintendo Wii, Wii U a 3DS sa môžu zahrať desiatky starých hier z legendárnych konzol ako NES, Neo Geo, GameCube alebo Game Boy.

Hry sú lacné, stoja vždy len pár eur a vo väčšine prípadov sú bez akýchkoľvek grafických či herných úprav. Nová konzola tú starú jednoducho emuluje, od hráča nie sú vyžadované žiadne zložité úkony.

Počet hier je vysoký a závisí od kontinentu, keďže Nintendo má stále odlišnú firemnú politiku pre jednotlivé regióny. V Európe je pre Wii dostupných približne 400 hier, Japonci ich majú o 300 viac. Do vreckovej konzoly Nintendo 3DS si môžete zakúpiť vyše 200 hier, Wii U ich má podľa posledného zoznamu o niekoľko desiatok viac.

Zahrať sa môžete niekoľko Pokémon hier, je tu Metroid Prime, Zelda, Super Mario, Donkey Kong a celá séria Mega Man.

Pri niektorých hrách sa hráči sťažujú na mierne komplikácie a vyššiu náročnosť kvôli odlišných ovládačom. Grafické zmeny pri niektorých hrách sú spôsobené stratou licencie (Wave Race 64), alebo znížením pravdepodobnosti epileptického záchvatu.

Smartfóny a tablety

Trend starých hier neobišiel ani smartfóny a tablety. Ponuka nie je obrovská, ale dostupné sú skutočne kvalitné tituly.

Niektoré tituly prešli len minimálnou zmenou na plnohodnotné dotykové ovládanie, niektoré sú pri označení Remastered výrazne prepracované s krajšou grafikou. Dobrým príkladom je séria Baldurs Gate, za ktorú si ale výrobcovia pýtajú aj poriadny balík peňazí.

Nie každá hra sa na dotykovej obrazovke hrá príjemne. Príkladom je legendárny Doom alebo Duke Nukem 3D, teda hry, ktoré sme hrali výhradne na klávesnici. Na obrazovke smartfónov a tabletov nevyzerajú zle, no ovládanie dotykom nie je veľmi presné a takáto hra často zabaví len na pár minút.

Opakom sú hry s dobrým príbehom, napríklad Grim Fandango z roku 1998 sa určite oplatí kúpiť.

Príjemnou spomienkou je úplné prvý Tomb Raider, ktorý v akcii kúpite už za jedno euro. Z modernejších hier sa na tabletoch dobre hrá séria GTA III, krvavý Carmageddon, alebo Crazy Taxi.

Internetový prehliadač – Internet Archive

Najväčšiu zbierku starých hier nájdete na internete a navyše úplne zadarmo.

Internet Archive je obrovskou databázou hier, aktuálne v nej nájdete vyše 4 tisíc titulov určených na systém MS-DOS. Aby ste sa zahrali, nemusíte nič sťahovať, všetko sa spustí v prehliadači vrátane emulátora DOS BOX. Od kliknutia až po úvodnú obrazovku budete čakať len niekoľko sekúnd.

Kompatibility sa báť nemusíte, hry fungujú aj na Macu v prehliadači Safari. Ovládajú sa klávesnicou a myšou, pri niektorých z nich si ale budete musieť zohnať návod.

Zostala v nich totiž ochrana pred pirátmi v podobe slov z dodávaného návodu. V komentároch pod konkrétnou hrou sa našťastie s nimi občas hráči podelia.

Zoznam dostupných hier je úchvatný. Nájdete tu Prince of Persia, autíčka Stunts s možnosťou vytvárania vlastných tratí, Dungeon Keeper, Street Fighter a Test Drive III.

Hry sú delené abecedne, podľa obľúbenosti a samozrejme môžete v celom zozname aj vyhľadávať.

Starý počítač

Pre skutočných fanúšikov starých počítačových hier je poslednou možnosťou počítač z minulého tisícročia.

Zohnať ho nie je jednoduché, hlavne ak by ste chceli hotovú, bezproblémovú zostavu. Bazár je plný rôznych súčiastok, od základných dosiek cez grafické karty až po procesory. Bez dobrých znalostí hardvéru sa pri skladaní nezaobídete a pravdepodobne nie všetko bude fungovať hneď na prvý pokus.

Našťastie internet je plný inštalačných obrazov systému MS-DOS. Stačí už len nájsť fungujúcu disketu, alebo si ju kúpiť v obchode (stojí približne jedno euro).

Celý proces oživenia a inštalácie vyžaduje výrazne viac znalostí, ako je dnes potrebných pre moderný Windows. Hry často nefungujú na prvýkrát, oprášte preto svoje vedomosti spred desiatok rokov, v opačnom prípade sa veľmi nezabavíte.

Posledným krokom je zháňanie starých hier, samozrejme, takých, pri ktorých nebudete porušovať autorské práva.

Buď oprášite svoj archív, alebo si na internete vyhľadáte rôzne shareware verzie, prípadne hry s voľnými právami. Stiahnuť sa dajú aj také skvosty ako Dungeon Master alebo Alone in the Dark.

Emulátory

Poslednou možnosťou sú rôzne emulátory. Stiahnete si aplikáciu do svojho počítača, MacBooku, tabletu alebo smartfónu a razom z neho máte desiatky rokov starú hernú konzolu.

Emulátorov je veľké množstvo a používať ich môžete na všetkých rozšírených platformách, vrátane Raspberry Pi. Väčšinou sú dostupné zadarmo, zložitosť používania je rôzna – od úplne jednoduchej až po zložitú.

Dostupné sú emulátory aj skutočne starých zariadení ako je Sinclair ZX81, dokonca aj pre smartfóny so staršími verziami Androidu.

Apple má k podobným aplikáciám odlišný prístup a preto si staré hry síce zahráte, ale len ak ich do obchodu umiestnia majitelia ich práv. Riešenia tretích strán síce existujú, ale bežný používateľ si s nimi neporadí.

Pri emulátoroch ste, navyše, odkázaní len na internet s jeho legálnymi a nelegálnymi zdrojmi. To so sebou prináša rôzne riziká vrátane infikovania zariadenia vírusom alebo sledovacím softvérom.