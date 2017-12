Úpal a neznámi ľudia. Japonci varujú pred nástrahami Pokémon Go

Japonská vláda vydala bezpečnostný leták, ktorý užívateľov upozorňuje na možné nebezpečenstvá pri hraní populárnej hry.

21. júl 2016 o 18:58 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Hra Pokémon Go spôsobila šialenstvo takmer na celom svete. V krajine, kde sa známe postavičky zrodili si však na Pokémonov v mobiloch museli počkať. Japonská vláda sa na aplikáciu pripravila napriek tomu, že deň vydania hry v krajine ešte nie je známy už dva dni pred oficiálnym vydaním v piatok ráno, informovala o tom vývojárska firma Niantic Labs.

Úradníci sa obávajú najmä o bezpečnosť mladších hráčov a vydali preto leták s odporúčaniami pre všetkých budúcich trénerov Pokémonov.

“Prosím odovzdajte tento odkaz ľuďom vo vašom okolí, najmä deťom, aby si každý mohol hru užiť v bezpečí," napísali v stredu večer na oficiálnom twitteri Národného centra pripravenosti a stratégií pre kyberbezpečnosť (NISC). Tu je deväť odporúčaní Japoncov:

Bezpečnosť v každom počasí. (zdroj: NISC)

1. Chráňte svoje osobné informácie

V aplikácii by ste nemali používať svoje reálne meno ale prezývku. Leták tiež odporúča aby si užívatelia v aplikácii nefotili okolie svojho domu a neuverejňovali takéto fotky na sociálne siete.

2. Pozor na falošné aplikácie

Neoficiálne aplikácie a nástroje na cheatovanie vás robia náchylnými na napadnutie hackermi a vírusmi.

3. Nezabúdajte na počasie

Leták odporúča, aby ste si stiahli aplikáciu s predpoveďou počasia, ktoré sa môže náhle zmeniť a zachytiť vás nepripravených.

Baterku telefónu držte v zelenej farbe. (zdroj: NISC)

4. Klobúk na hlavu

Nech už hľadáte ohnivého alebo vodného Pokémona, podľa Japoncov by ste nemali zabudnúť na ochranu pred úpalom.

5. Rezervná batéria

Aplikácia míňa batériu telefónu veľmi rýchlo. Externá batéria vám pomôže aj pri prístupe k GPS, ak vás Pokémon Go zavedie na miesto, kde ste nikdy predtým neboli.

6. Nezabúdajte na blízkych

Ak sa vám telefón predsa len vybije, leták odporúča, aby ste so sebou nosili telefónnu kartu do verejných telefónov. Môžete potom ľahko kontaktovať rodinu, ak sa náhodou stratíte.

Cudzí ľudia a nebezpečné miesta. (zdroj: NISC)

7. Zákaz vstupu do nebezpečných oblastí

Aj keď je toto odporúčanie celkom očividné, ako píše NISC, mnohí ľudia sa už pri hraní Pokémon Go zranili. Často najmä preto, že chodili na miesta, kde je zakázaný vstup a ktoré sú zjavne nebezpečné.

8. Pozor na cudzích

Bod, ktorý by mali brať do úvahy najmä malé deti. V súvislosti s hrou už boli zaznamenané aj krádeže, jedného mladého chlapca pri hraní Pokémon Go aj zastrelili. NISC preto varuje pred ľuďmi, ktorí by sa s vami chceli stretnúť.

9. Pozerajte sa pod nohy

Tohto bodu by sa nemali držať iba hráči Pokémon Go, ale všetci používatelia mobilných telefónov. Ak kráčate, nepozerajte sa na displej telefónu.