Ruší vás pri spánku okolie? Pomôžu múdre slúchadlá

Zasuniete štuple do uší a namiesto rušnej cesty vás k spánku uhojdá šumiaci les.

18. júl 2016 o 13:25 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Má to byť riešenie pre všetkých, čo vinou okolitého hluku a rozihranej mysle zle zaspávajú. Zasuniete si štuple do uší, kliknete na displej svojho mobilu a technológie sa postarajú o to, aby ste sa upokojili a zaspali.

Hush sú bezdrôtové slúchadlá, ktoré navrhli na špeciálne používanie v spánku. Prispôsobíte si ich tvaru svojich uší, nabijete ich na 8 hodín prevádzky a spárujete s mobilom.

Izolačná pena a algoritmy pre rušenie ruchu potlačia okolitý hluk až do intenzity 70 dB. Výrobca sľubuje, že utíchne nielen rušná cesta pod oknom, ale aj ruch susedov vysedávajúcich pri grile alebo chrápanie, na ktoré si nedokážete privyknúť.

Popri tom môže mobil do uší servírovať upokojujúce zvuky prostredníctvom mobilnej aplikácie. Šumiaci les, štebotajúce vtáčatá či monotónny dážď si síce môžete pustiť z čohokoľvek, v tomto prípade sa však do vašich uší dostanú bez ruchu okolia.

Časovač podľa magazínu Tech Insider vypne hudbu podľa rozpisu, ranný budíček vás postaví na nohy a ak slúchadlá kdesi zapatrošíte, vybavené sú aj funkciou ich vyhľadávania. Ťuknete na mobil a oni sa vám ozvú.

Novinka s cestovnou škatuľkou a malou nabíjačkou stojí 150 dolárov, čo je pre niekoho nie príliš vysoká cena za pokojný spánok. Najviac sa o novinku zaujímajú ľudia cestujúci za prácou, ktorí potrebujú oddychovať a spať v podmienkach, ktoré sa vymykajú ich všednému štandardu.