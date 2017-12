Pračlovek aj morský drak z múzea. Zverejnili desať naj objavov roku 2015

Odborníci vybrali najzaujímavejšie minuloročné objavy nových živočíchov.

30. máj 2016 o 14:50 Lucia Šmídová

BRATISLAVA. Je to výročie narodenia jedného z otcov modernej taxonómie. Dňa 23. mája by však neoslavoval len Carl Linné, oslavuje celá biológia. Medzinárodný inštitút IISE pôsobiaci na jednej z verejných univerzít v štáte New York (ESF) vyhlasuje víťazov svojej ankety o top objavy nový živočíšnych druhov. Vyberala ich odborná porota, zložená z vedcov z celého sveta.

Každoročne vedci objavia a opíšu okolo 19-tisíc až 22-tisíc nových druhov. Napriek tomu dnes poznáme odhadom menej ako pätnásť percent z celkového množstva biologických druhov žijúcich na našej planéte.

Aby sme však mohli prírodu chrániť, najskôr ju musíme spoznať. Ktorých desať objavov tak bolo v minulom roku najzaujímavejších?

Galapágska korytnačka Chelenoidis donfaustoi si konečne našla miesto v učebniciach - po tom, čo ju roky zaraďovali do iného druhu. V skutočnosti však svojou vlastnou evolučnou cestou kráčala viac ako milión rokov.

Chelonoidis donfaustoi. (zdroj: SITA/AP)

Jednu z najväčších mäsožravých rastlín na svete Drosera magnifica objavili prostredníctvom facebooku. Rastie v Brazílii a patrí medzi kriticky ohrozené druhy.

Mäsožravá Drosera magnifica. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Na jeseň roku 2015 spoznal človek aj ďalšieho predka zo svojho rodu, čakajúceho v Juhoafrickej republike na svoj okamih minimálne jeden milión rokov. Homo naledi bol menšej postavy, s rukami a nohami podobnými tým našim.

Pozostatky Homo naledi. (zdroj: SITA/AP)

Ešte ďalej vo fylogenetickom strome človeka pátrali katalánski vedci, ktorí objavili nový druh primáta Pliobates cataloniae. Je spoločným predkom hominidov a gibonov.

Umelecké zobrazenie hlavy Pliobates catalonia. (zdroj: MARTA PALMERO/ICP)

Obojživelnú rovnakonôžku Iuiuniscus iuiuensis zase našli v nepreskúmanej jaskyni na severovýchode Brazílie. Stavia si v nej komôrky z ílu, v ktorých sa ukrýva počas zvliekania.

Jedným z mnohých tajomstiev svetového oceánu bola donedávna aj ryba Lasiognathus dinema, žijúca viac ako kilometer pod hladinou. V nekonečnej tme hadálu svieti špeciálnym výrastkom, ktorým láka svoje obete priamo do úst.

Samička druhu Lasiognathus dinema. (zdroj: Theodore W. Pietsch/University of Washington)

Takmer sto rokov ležal morský drak Phyllopteryx dewysea v Múzeu Západnej Austrálie bez povšimnutia. Opísaný bol až minulý rok. ESF má aj preto víziu spolupráce vedcov s múzeami, ktorí by vďaka kybertaxonómií objavovali takéto pozabudnuté druhy.

Phytotelmatrichis osopaddington je zase malý chrobák pomenovaný po rozprávke o medvedíkovi, ktorý pochádzal taktiež z Peru. Pochutnáva si na listoch stromov z radu Zingiberales.

Sirdavidia solannona je strom opeľovaný zrejme vďaka otrasom, ktoré vyvoláva hmyz, čo sa kŕmi na jeho nektári. Napriek tomu, že rastie v dobre preskúmanej oblasti, dlho ho prehliadali.

Kovovo lesklé šidielko Umma gumma a ďalších 59 šidielok a vážok vystúpilo zo svojej anonymity, aby mohli byť pridané na Červený zoznam ohrozených druhov.