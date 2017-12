Extrémny rok 2015 lámal meteorologické rekordy

Silné El Niňo prinieslo do niektorých častí sucho, do iných dážď.

22. mar 2016 o 0:00 Dominik Holič

ŽENEVA, BRATISLAVA. O roku 2015 sa už pred jeho koncom vedelo, že prekoná doterajšie rekordy a stane sa ďalším najteplejším rokom v poradí.

Okrem toho sme dosiahli kritický míľnik - naša planéta sa oproti predindustriálnej ére oteplila už o jeden stupeň Celzia.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Rok 2015 prekonal rekordy, bol najteplejší

Teplý trend

Intenzívne klimatické zmeny, ktoré ešte zvýraznil silný fenomén El Niňo, dokonca prinútili svetových lídrov dohodnúť sa na spoločnom pláne, ktorý má situáciu zvrátiť. Mnohí nie sú presvedčení, že dohoda, ktorá vznikla v decembri na klimatickom summite OSN v Paríži, je dostatočne účinná.

Minulý rok bol totiž rekordérom vo viacerých nepriaznivých ukazovateľoch a teplotné rekordy zatiaľ lámu aj prvé mesiace roku 2016. Vyplýva to z Vyhlásenia o stave klímy za rok 2015 Medzinárodnej meteorologickej organizácie (WMO).

"Naša planéta vysiela silný odkaz svetovým lídrom, aby podpísali a implementovali dohodu z Paríža o klimatických zmenách a znížili skleníkové v plyny teraz, kým neprejdeme cez bod, z ktorého niet návratu," hovorí v tlačovej správe generálny tajomník WMO Petteri Taalas.

Energetická nerovnováha

Viac ako 90 percent nadmerného tepla končí podľa magazínu New Scientist v oceánoch. Za uplynulý rok sa rekordne oteplili v hĺbkach do sedemsto aj do dvetisíc metrov. Naša planéta totiž absorbuje o 0,65 až 0,8 wattov na meter štvorcový viac, ako produkuje.

Rekordne nízku rozlohu arktického ľadu 14,25 miliónov štvorcových kilometrov však prekvapivo vyvážila letná ľadová pokrýka južnej pologule. Štvrtý najvyšší záznam však vedci zatiaľ nedokážu presne vysvetliť.

Klimatické zmeny so sebou v mnohých regiónoch priniesli buď sucho alebo dážď. Mokro bolo predovšetkým v subtropických oblastiach.

Západné pobrežie Líbyje má napríklad mesačný priemer zrážok osem milimetrov. Počas jedného septembrového dňa spadlo 90 milimetrov.

Sucho a teplo

Južná Afrika naopak zažila najsuchšie obdobie od rokov 1932 a 1933 a podobné problémy postihli aj časti Karibiku a Strednej Ameriky.

Ázia aj Južná Amerika zažili najteplejší rok vôbec a rekordne vysoké teploty namerali minulý rok aj v Nemecku (40,3 °C), Španielsku (42,6°C) a Veľkej Británii (36,7°C).