Bratislavu a Viedeň možno spojí hyperloop, vláda ide robiť analýzu

Bratislavu možno spojí s Viedňou a Budapešťou hyperloop, ľudia a tovar by tak cestoval v kapsulách vysokou rýchlosťou.

10. mar 2016 o 15:53 Adam Valček, Marek Poracký, Dominik Holič

BRATISLAVA. Spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies (HTT) podľa amerického magazínu The Verge vo štvrtok oznámila, že sa dohodla so slovenskou vládou o možnosti vybudovať hyperloop, ktorý by Bratislavu spojil s Viedňou a Budapešťou.

„Dopravný systém tohto druhu by predefinoval koncept dochádzania a zintenzívnil cezhraničnú spoluprácu v Európe,“ cituje The Verge ministra hospodárstva Vazila Hudáka.

Hovorkyňa ministerstva Miriam Žiaková pre SME dodala, že neexistuje žiadna predbežná investičná dohoda.

„Podpísané bolo memorandum o porozumení, ktoré zverejňujeme a ktoré je predbežným rámcovým dokumentom,“ povedala Žiaková. Ministerstvo zároveň zverejnilo tlačovú správu o projekte hyperloop.

Memorandum obsahuje iba jednu stranu textu, píše sa v ňom, že je nezáväzné. HTT sa s ministerstvom dohodlo, že vznikne analýza možnosti vybudovať projekt na Slovensku, náklady by si delili HTT a ministerstvo pol na pol. Keby analýza ukázala, že sa projekt vyplatí, Slovensko predbežne sľúbilo, že firme HTT tu umožní postaviť prototyp.

Nereálny projekt?

Šéf Inštitútu pre dopravu a hospodárstva Ondrej Matej považuje hyperloop na Slovensku za sci-fi. „Keby čokoľvek na tom bolo reálne, boli by sme svedkami pilotných projektov v krajinách, kde majú oveľa väčšie problémy s dopravou, ako je Slovensko,“ povedal.

Generálny riaditeľ spoločnosti HTT Dirk Ahlborn bol na trojdňovej návšteve Slovenska. „Zavŕšená bola podpísaním memoranda s cieľom preskúmania možnosti budúcej spolupráce na inovatívnom, ultra modernom systéme dopravy zvanom hyperloop,“ píše Žiaková.

Ahlborn bol na Slovensku od pondelka, odletel v stredu.

Stretol sa s vládnymi úradníkmi, zástupcami výskumných agentúr či pracovníkmi a študentmi technicky a dizajnu. Mal tiež rokovať so slovenskými firmami o možnej spolupráci.

Ahlborn na Slovensku prezentoval projekt prepojenia Bratislavy a Viedne hyperloopom s možnosťou napojenia na celoeurópsku sieť hyperloop.

Doprava budúcnosti

Vízie budúcnosti inšpirované vedeckou fantastikou sa väčšinou nezaobídu bez revolučnej metódy cestovania. Či už je to teleport alebo warpový pohon, pri ktorom sa deformovaním časopriestoru prekonáva rýchlosť svetla.

Hyperloop má najväčšie šance stať sa piatym typom dopravy, popri pozemnej, vodnej, leteckej a vlakovej. Predstavte si dlhé potrubie v ktorom lietajú prepravné kapsuly s pasažiermi rýchlosťou viac ako 1200 kilometrov za hodinu. Kapsuly nadnáša elektromagnetické pole a magnetické zrýchľovače pozdĺž potrubia by ju posúvali dopredu.

Oproti tradičným spôsobom dopravy má byť Hyperloop rýchlejší, lacnejší aj šetrnejší pre životné prostredie. Energiu by mal čerpať zo solárnych panelov na potrubí a nevypúšťať žiadne emisie.

Elon Musk, ktorý s konceptom hyperloop dopravy prišiel, pôvodne hovoril o využití technológie na šesťstokilometrovej trase Los Angeles - San Francisco, ktorá by pasažierom trvala pol hodinu.

Aj keď viacerí tvrdia, že takáto technológia je nemožná, postaviť hyperloop sa pokúšajú viaceré spoločnosti, ako napríklad start-up Hyperloop Technology a aj spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies, ktorej riaditeľ bol tento týždeň na Slovensku.