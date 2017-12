Výrobcovia chystajú mobily s Ubuntu, má ich byť veľa

Mobily, ktoré sa menia na počítače sa budú snažiť pritiahnuť pozornosť používateľov.

10. feb 2016 o 13:40 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Mnohí výrobcovia sa chystajú v tomto roku ponúknuť smartfóny s operačným systémom Ubuntu. Budú to rovnaké modely, ktoré vidíme na pultoch predajní s Androidom. Líšiť sa budú iba operačným systémom.

Tvrdí to podľa magazínu The Register firma Canonical, ktorá avizovala dohody s viacerými výrobcami hardvéru. Mobilná verzia Ubuntu prináša popri intuitívnom dotykovom ovládaní aj funkcie, ktoré umožňujú meniť mobil na plnohodnotný stolový počítač.

Stačí iba pripojiť klávesnicu, myš a monitor, aby sa používateľská skúsenosť zmenila na plnohodnotný desktop. Podobnú stratégiu ukazuje so systémom Windows 10 i Microsoft, ktorý tým chce podporiť všestrannosť tabletov a smartfónov.

Viacerí vývojári mobilných systémov vo svojich snahách neuspeli, hoci sa snažili vo svojich produktoch ponúknuť funkcie a prístup, ktorý Androidu chýba. Príkladom je Firefox OS, ktorého vývoj pred časom definitívne ukončila Mozilla. Hoci mala firma veľké plány a dohodla sa s mnohými mobilnými operátormi, projekt stroskotal.

Kým mobilnému svetu kraľuje pre zaužívanosť Android, čínski výrobcovia hardvéru sa dlhodobo sťažujú na neférovú politiku Google. Nemôžu zasahovať do vývoja ako by chceli a musia do mobilov inštalovať balíky aplikácií a nastavení iba preto, aby mohli zakomponovať kľúčovú funkciu, ktorou je repozitár aplikácií Google Store. Pre Google je Android dôležitým zdrojom príjmov za reklamu a predstavuje pre neho aj stabilný prílev nových používateľov, ktorí si musia vytvárať používateľské účty, aby využili funkcie operačného systému.

Významnejšie sa nedarí presadiť ani Microsoftu, ktorý dlhodobo vývoj mobilnej platformy zanedbával. Trh sa preto delí medzi Google s jeho Androidom a Apple, ktorý očaril šarmom svojich zariadení používateľov iPhonov.

O svoj systém sa pokúša i Samsung, ktorý je známy pod názvom Tizen. Ten štartoval za podpory Intelu v roku 2011, dodnes je však iba v niekoľkých zariadeniach firmy.