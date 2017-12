Vyberáme najlepší televízor pod stromček (tipy a odporúčania)

Mal by mať veľkú uhlopriečku, ostrý obraz a ak vlastníte hernú konzolu, aj rýchlu odozvu. Pripravte sa na výber zo stoviek rôznych modelov.

22. dec 2015 o 16:05 Matúš Paculík

Aký má byť veľký?

Pri výbere veľkosti obrazovky sa orientuje podľa svojej obývačky, presnejšie od vzdialenosti vašej hlavy od televízora. Odborníci odporúčajú vynásobiť túto hodnotu konštantou 0,535, výsledkom je maximálna vhodná uhlopriečka.

Napríklad, pri pozeraní zo vzdialenosti dvoch metrov je vhodný 42 palcový televízor. Do bežnej panelákovej obývačky si preto kupujte väčšie modely a nebojte sa ani modelov s viac ako 50-palcovou uhlopriečkou.

S nárastom uhlopriečky by mali stúpať aj vaše nároky na kvalitu prijímaného signálu. Klasické digitálne vysielanie je vhodné len pre menšie uhlopriečky, čokoľvek nad 32 palcov si zaslúži aspoň HD kvalitu.

Kúpou modelu so 4K rozlíšením si zatiaľ veľmi nepomôžete. Na Slovensku je a ešte aj chvíľu bude problém s obsahom a preto stojí za zváženie, či sa viac neoplatí investícia do kvalitného Full HD panela, ako do priemerného 4K.

Všímajte si technológie obrazu

Dlhé roky sme sa pozerali na blikajúce obrazovky s frekvenciou 50 Hz, teraz sa nám výrobcovia snažia predať tenké displeje, kde neraz svieti nálepka s označením aj viac ako 1000 Hz.

Pri jednom z najdôležitejších parametrov sa s nami výrobcovia hrajú na schovávačku a skutočnú hodnotu obnovovacej frekvencie nahrádzajú prepočtom, ktorý nemá jasne dané pravidlá.

Výsledná hodnota býva kombináciou skutočnej obnovovacej frekvencie a použitých technológií na zvýšenie plynulosti obrazu. Tie najlacnejšie televízory majú v parametroch uvedenú hodnotu 50 alebo 100 Hz, čo je zvyčajne aj skutočná frekvencia.

Pri pozeraní športových prenosov, akčných filmov a hraní hier budete sklamaní. Plynulosť obrazu je podpriemerná a namiesto akčnej scény uvidíte len rozmazanú machuľu. Aj v tomto prípade platí, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát čítať a preto pred kúpou navštívte kamenné obchody.

Aby vám nechýbali konektory

Kúpite si novú hernú konzolu, zapojíte ju do elektriky a potom zistíte, že váš televízor už nemá žiadny voľný konektor. Pri výbere nového televízora preto plánujte na pár rokov dopredu.

Najrozšírenejšie HDMI konektory by ste mali mať v zásobe voľné minimálne dva. Pričom ak si kupujete UHD televízor, mali by ste vyžadovať ich najnovšiu verziu schopnú prenosu obrazu vo vysokom rozlíšení.

USB konektory využijete na pripojenie externého pevného disku alebo USB kľúča. Aj v tomto prípade si dajte pozor na verziu USB. V prípade prehrávania filmov vo vysokom rozlíšení je totiž potrebná čo najvyššia rýchlosť.

Na prehistorické rozhrania typu Scart môžete pokojne zabudnúť a staré zariadenia nahradiť novými. Analógový obraz v nízkom rozlíšení na veľkej obrazovke aj tak už pozerať nikdy nebudete.

Sú vybavené lepšie, ako smartfón

Moderné televízory sú plné moderných technológií. Majú Wi-Fi pre bezdrôtové pripojenie na internet, Bluetooth pre komunikáciu s doplnkovými zariadeniami (napríklad bezdrôtový Subwoofer).

Na obrazovku televízora si môžete bezdrôtovo preniesť obraz zo svojho smartfónu, tabletu, alebo aj notebooku. Funkciu možno nebudete využívať pravidelne, ale návšteve sa budú vaše dovolenkové fotografie určite pozerať lepšie na veľkej obrazovke televízora, ako na malom tablete.

Spojenie obidvoch zariadení pritom nebýva zložité, potrebná je len domáca Wi-Fi sieť. Pri drahších modeloch nájdete rôzne pomôcky ako je NFC pre úplne jednoduché prvotné pripojenie.

Výrobcovia ponúkajú aj aplikácie pre smartfóny. Tie niekedy dokážu plne nahradiť diaľkové ovládanie, k jeho pohodlnosti a ergonómii ale majú stále poriadne ďaleko.

Aj televízory majú zbytočné funkcie

Na papieri a prezentačných letákoch vyzerajú úžasne, keď sa ich ale pokúsite prvý krát vyskúšať, zostanete sklamaní. Moderné televízory sú plné zbytočností, za ktoré si výrobcovia radi účtujú nemalé sumy na vyše.

Sem patrí napríklad futuristické ovládanie gestami, či využitie ovládača ako náhradu za kurzor. Samotný princíp nevyzerá vôbec zle, prevedenie a fungovanie je ale iná kapitola a napríklad pri televízoroch Philips je funkčnosť zabitá extrémne pomalými reakciami.

Navyše krútenie ovládačom alebo rukami na televízor nefunguje z každého miesta izby na prvý krát. To isté platí o rôznej personalizácii na základe zisťovania tváre diváka – firmy stále investujú čas do technicky náročných funkcií, ktoré reálne využije len malé promile používateľov.

Žiadnej z týchto funkcií sa nepodarilo osloviť širšiu skupinu zákazníkov a je pravdepodobné, že časom skončia na okraji záujmu rovnako, ako funkcia pre 3D zobrazenie obrazu.

Panasonic TX-40CS620E

Základný televízor so Smart funkciami, pri ktorom si môžete byť istí kvalitou a podporou zo strany výrobcu. Výrobca ho vybavil množstvom chytrých funkcií, dokáže prehrať filmy z externých diskov, siete, má aplikáciu pre Netflix a spolupracuje so smartfónmi. Prenos fotografií a videa z telefónu alebo tabletu je jednoduchý, vyžadované je len Wi-Fi pripojenie. Televízor má aj funkciu TV Anywhere, vďaka ktorej si môžete televízne vysielanie pozrieť na svojom tablete aj mimo dosahu domácej Wi-Fi siete.

Cena 439 eur nie je s ohľadom na kvalitu obrazu a Smart funkcie prehnane vysoká. Za 100 eur navyše sa predáva aj 50-palcová verzia, firma ale ponúka aj 55-palcovú a 65-palcové modely s vylepšenou 400 Hz technológiou obrazu. Základné uhlopriečky majú papierových 200 Hz, ale v skutočnosti je frekvencia ešte menšia. Až na tento nedostatok je kvalita obrazu veľmi dobrá, hlavne keď na televízore pozeráte HD obsah.

+ pekný dizajn, množstvo funkcií, dobrý obraz

- frekvencia obrazu

Cena: 439 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozri si odborné recenzie na televízor Panasonic TX-40CS620E.

Philips 50PUT6400

Cenovo dostupný 4K televízor vybavený systémom Android 5.1. Má dostatočne veľkú obrazovku, 700 Hz spracovanie, množstvo funkcií pre vylepšenie obrazu, dopočíta vám medzisnímky pre plynulý pohyb v rýchlych scénach. Televízor má základnú pamäť 8 gigabajtov a niekoľko predinštalovaných aplikácií vrátane Neflixu, Filmov a hudby od Google, či Youtube. Podporuje bezdrôtový prenos obrazu cez Miracast, interaktívne HbbTV a môžete k nemu pripojiť až tri USB zariadenia.

Televízor je vybavený štyrmi HDMI vstupmi, pričom všetky podporujú prenos obrazu v 4K rozlíšení pri 30 Hz a jeden aj pri 60 Hz (vhodné pre pripojenie počítača a hranie hier). Televízoru môžeme vytknúť jedine pomalé reakcie, ktoré sú ale pre Philips typické. Len dvojjadrový procesor a zle optimalizovaný systém znižujú inak veľmi dobrý pocit. Zakúpiť si môžete ešte 40-palcovú a 55-palcovú verziu za 549, respektíve 1029 eur.

+ 4K, Android, množstvo funkcií

- pomalé reakcie

Cena: 669 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozri si odborné recenzie na televízor Philips 55PUT6400.

Sony Bravia KD-55X8509C

Vysoké 4K rozlíšenie, špeciálny X1 procesor a množstvo technológií pre dosiahnutie čo najlepšieho a plynulého obrazu. Na rozdiel od väčšiny konkurencie je cieľom dosiahnutie prirodzených farieb, bez neprirodzene sýtych odtieňov. Nechýba ani špeciálny mód pre pozeranie futbalu, kedy sa upravuje nielen obraz, ale aj reprodukcia zvuku. Podobne funguje aj hráčsky režim optimalizovaný pre hernú konzolu PlayStation 4, pri ktorom sa zvýšia detaily, upraví nastavenie farieb a zníži oneskorenie obrazu.

4K rozlíšenie tu našťastie nie je len marketingovým lákadlom. Do televízora ho môžete dostať cez HDMI konektory (napríklad pripojíte 4K kameru, smartfón alebo fotoaparát), prehráte 4K video z YouTube aplikácie, prípadne z externého zariadenia. Samozrejmosťou je prepočítanie HD obsahu na 4K rozlíšenie. Televízor je vybavený systémom Android, vďaka čomu môžete využívať množstvo aplikácií a hier (napríklad Asphalt 8, SkyForce). Pripojiť môžete bezdrôtové ovládače, prípade aj klávesnicu s touchpadom.

+ vynikajúci obraz, dizajn

- vysoká cena

Cena: 1599 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Samsung UE55JS8502

Prémiový televízor s vysokým 4K rozlíšením a skupinou doplnkových funkcií pre vylepšenie obrazu, ktoré firma označuje ako SUHD. Nami odporúčaný model s „osmičkovej“ série má rozšírený farebný rozsah, podsvietenie LED diódami a stmievanie obrazu po segmentoch. Rozdiely uvidíte hlavne pri kontrastných a výrazne farebných scénach, pričom v prípade potreby dokáže automatika dočasne zvýšiť jas LED diód až na ich 1,5-násobok. Samozrejmosťou je pokročilá úprava HD a Full HD obrazu pre natívne 4K rozlíšenie televízora.

Obrazovka je navyše zakrivená, čo ale oceníte len pri pozeraní z vhodného miesta vašej obývačky. Ak sa na televízor často pozeráte z boku, alebo od kuchynskej linky, môžete pokojne ušetriť peniaze a siahnuť po lacnejšej alternatíve s rovnou obrazovkou. Firma ponúka televízor aj v menšej, 48-palcovej verzii (v obchodoch za 1899 eur) a v 65-palcovej verzii za 3699 eur.

+ vynikajúci obraz, množstvo technológií

- cena

Cena: 2399 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)