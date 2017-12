Hľadali sme najlepšie smartfóny pod stromček (tipy a odporúčania)

Robia vynikajúce fotografie, sú pekné, extrémne výkonné a bohužiaľ aj poriadne drahé.

12. dec 2015 o 13:20 Matúš Paculík

Ak si na Vianoce chcete spraviť radosť s prémiovým smartfónom, tak vás to vyjde draho. Za tie najlepšie modely si výrobcovia stále pýtajú premrštené sumy a nič na tom nemení ani nástup lacných čínskych alternatív.

Hardvér vás obmedzovať nebude

Kým v segmente lacných a stredne drahých smartfónov nájdete rôzne výkonné zariadenia, tak pri prémiových smartfónoch je rozdiel vo výkone nepodstatný. Netvrdíme že tu nie je, no aj ten najpomalší z nami odporúčaných modelov má výkon dostačujúci aj na tie graficky najnáročnejšie hry.

Skôr ako čísla pred značkou MHz by vás preto mala zaujímať iná hardvérová výbava, pri ktorej môžete pocítiť reálny rozdiel. Pozor si dajte hlavne na verzie modelov vybavené len základnou kapacitou úložného priestoru.

Väčšina výrobcov už našťastie neponúka modely so 16 gigabajtami, výnimkou je jedine Apple s jeho iPhone. Pri ňom si určite priplaťte za 64 gigabajtovú verziu, keďže tú základnú zaplníte veľmi rýchlo a pamäťovú kartu do tohto smartfónu nevopcháte.

Určite si všímajte, ako sa výrobca stavia k aktualizáciám systému. Je síce pekné, že svoj najlepší model vybaví novou verziou operačného systému, no v pravidelných aktualizáciách musí aj naďalej pokračovať.

Už dávno nahradili fotoaparáty

Základné kompaktné fotoaparáty sú dnes už zbytočnou hračkou, teda v prípade ak vlastníte akýkoľvek aspoň stredne drahý smartfón. Ich čipy prešli veľkým vývojom a pri tých najlepších modeloch majú aj skutočne zaujímavé parametre.

Výrobcovia ich dokážu vybaviť doplnkovými funkciami ako je napríklad optická stabilizácia obrazu. Čo im chýba je optické priblíženie obrazu a pri nočnom fotení sa bez statívu stále nezaobídete.

Napredujú aj aplikácie ovládajúce fotoaparát. Okrem automatického režimu môžete pri niektorých modeloch ovládnuť fotoaparát úplne, čo znamená nastavenie rýchlosti uzávierky, hodnoty ISO a podobných parametrov.

Aj pri smartfónoch ale platí, že rozlíšenie snímača nie je jeho dôležitý parameter. Musí byť zvolené vhodne k veľkosti čipu a použitej optike. Inak budete mať na fotografiách šup už pri prvom súmraku.

Pozor na výdrž batérie

Výkonný hardvér potrebuje aj dostatočnú zásobu energie, bez ktorej budete svoj špičkový smartfón nabíjať aj viackrát do dňa. Problém majú hlavne extrémne tenké modely, v ktorých jednoducho nie je miesto na kapacitne veľkú batériu.

Opačným extrémom sú veľké smartfóny s 5,5-palcovými displejmi, ktoré budete nabíjať len raz za dva dni. Pred kúpou si preto zistite, akú kapacitu batérie má váš vybraný model a porovnajte ho s konkurenciou.

Porovnávajte aj časy nabíjania. Nie je nič nezvyčajné, ak svoj smartfón nabijete na plnú kapacitu za hodinu a pol, prípadne aj za kratšie obdobie. Tu ale budete potrebovať aj adekvátnu nabíjačku.

Dôležitú úlohu tu hrá aj použitý systém, konkrétne jeho optimalizácia pri správe napájania. Poslednou záchranou je doplnková externá batéria, alebo kryt so vstavanou batériou. V obidvoch prípadoch sa ale pripravte na dlhé nabíjanie.

Huawei Mate S

Huawei už dávno nie je druhotriednou značkou a miesto medzi najlepšími smartfónmi si právom zaslúži. Mate S je aktuálne jeho najlepší model, ktorý si na Slovensku môžete zakúpiť. S uhlopriečkou 5,5 palca patrí medzi tie väčšie modely, pričom oproti drahšej konkurencii zaostáva jedine pri rozlíšení displeja. Full HD ale stále nie je výraznou nevýhodou, keďže jemnosť displeja je dobrá aj pri prezeraní fotografií, či webových stránok.

Aj Huawei si navrhuje vlastné čipy, tu konkrétne je model s označením Kirin 935. Má osem jadier, výkonnú grafickú časť Mali T628, 3 gigabajty pamäte a 32 gigabajtové dátové úložisko. Kovové telo je odolné, pričom firma si dala na dizajne skutočne záležať. Mate S je veľmi pekný smartfón, doplnený o niekoľko zaujímavých funkcií. Na jeho zadnej strane nájdete snímač odtlačkov prstov a v najvyššej verzii má displej vybavený špeciálnou vrstvou reagujúcou na intenzitu dotyku.

+ výkon, pekný dizajn, výdrž batérie

- cena

Cena: 569 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozri si tiež odborné recenzie na smartfón Huawei Mate S.

Microsoft Lumia 950

Microsoft ešte stále verí v svoj operačný systém a pre jeho najnovšiu verziu s číselným označením 10 pripravil dvojicu smartfónov – Lumia 950 s 5,2-palcovým displejom a Lumia 950 XL s 5,7-palcovým displejom. Vyrobené sú už bez spoluúčasti Nokie, no aj tak sa v ich dizajne nezaprie odkaz fínskej značky. Obidva zariadenia sú kvalitne spracované, čo ale pri modeloch za 599, respektíve 699 eur aj očakávame. Navyše toto sú prvé dva Windows smartfóny, ktoré majú displej s jemným rozlíšením 1440 x 2560 bodov.

Zvyšný hardvér je rovnako zaujímavý, Microsoft použil výkonné čipy od firmy Qualcomm, operačná pamäť má kapacitu 3 gigabajty a dátové úložisko s 32 gigabajtami, čím presne kopíruje zvyšnú konkurenciu. Hlavnou výhodou nového systému má byť jednoduchosť vývoja aplikácií, no mobilný Windows je z pohľadu dostupnosti moderných aplikácií a hier stále pozadu za konkurenciou od Google a Apple. Pre fanúšikov značky ale iná voľna nie je a ak im nevadí menšia ponuka prémiových programov, budú určite spokojní.

+ vynikajúci hardvér, displej, vynikajúci fotoaparát

- mobilný Windows je stále na okraji záujmu vývojárov

Cena: od 599 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozri si tiež odborné recenzie na smartfón Microsoft Lumia 950.

Samsung Galaxy S6

Ak váš rozpočet nie je obmedzený a chcete zariadenie so systémom od Google, tak pravdepodobne skončíte pri ponuke spoločnosti Samsung. Jej séria smartfónov Galaxy S6 je jedna z najlepších, či už z pohľadu kvality spracovania, dizajnu, výkonu, alebo kvality fotoaparátu. Samsung patrí ku špičke fotomobilov, kde predbehol aj svojho veľkého konkurenta Apple. V predaji sú aj drahšie verzie smartfónu s označením S6 edge a S6 edge+ s väčším, po krajoch zaobleným displejom. Cena je v tomto prípade ale drahšia až o dve stovky.

Kvalita spracovania je vynikajúca, dizajn je veľmi pekný a displej je jeden z najlepších na trhu. Rovnako dobre môžeme písať o hardvéri. Samsung si vyrába vlastné čipy, ktoré patria k tým najvýkonnejším a zvládnu aj tie najnáročnejšie aplikácie a hry. Galaxy S6 má 3 gigabajty operačnej pamäti, rýchly grafický čip Mali T760 a 32 gigabajtové úložisko. Problém s výkonom teda určite mať nebudete. Jediným slabým miestom je výdrž batérie. Tá sa pri bežnom používaní vybije už za jeden deň a ak často cestujete, tak sa nevyhnete dokúpeniu jej externej náhrady.

+ dizajn, výkon, displej, špičkový fotoaparát

- slabá výdrž batérie

Cena: 599 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozri si tiež odborné recenzie na smartfón Samsung Galaxy S6.

Sony Xperia Z5

Od čias legendárnej Xperie Z1 je Sony na špičke najlepších fotomobilov. Má veľmi kvalitné snímače vlastnej výroby, pričom stíha zároveň zásobovať svojimi čipmi aj množstvo ďalších značiek. Novú Xperiu Z5 preto odporúčame hlavne pre tých, ktorí svojim smartfónom fotia veľa a fotia radi. Tento smartfón totiž plnohodnotne nahradí lacný kompaktný fotoaparát, alebo základnú videokameru. Výhrady môžete mať k dizajnu, ktorý sa za roky výrazne nemení a prémiová Xperia tak v každej novej verzii pôsobí stále podobne.

Výkon je podobný konkurencii, keďže aj Sony má 8-jadrový čip, 3 gigabajty pamäti a výkonný grafický čip. Displej sa síce chváli reálne zobrazenými farbami, no jeho Full HD rozlíšenie na papieri nevyzerá práve lákavo. Firma má ale v ponuke aj špeciálnu (a dosť drahšiu) verziu s označením Z5 Premium. Pri nej je hlavným lákadlom 5,5-palcový displej s rozlíšením 2160 x 3840 bodov (čiže 4K). Lacnejšie ako za 800 eur tento smartfón ale nekúpite.

+ výkon, kvalitná konštrukcia, fotoaparát

- len Full HD rozlíšenie

Cena: od 659 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozri si tiež odborné recenzie na smartfón Sony Xperia Z5.

iPhone 6S Plus

Veľký iPhone si svojich zákazníkov našiel a je z neho jeden z najúspešnejších veľkých smartfónov na trhu. Jeho predajom neuškodila ani aféra s prehýbaním – firma sa poučila a konštrukciu zosilnila s pomocou pevnejších materiálov. Vo výsledku je ale novinka aj tak na nerozoznanie od svojho predchodcu, rozdiely sú len vo vnútri prístroja. Najvýraznejšou zmenou prešiel displej, ktorý dostal špeciálnu vrstvu citlivú na intenzitu dotyku. Systém tak dokáže rozpoznať silu pritlačenia a na jeho základe sprístupní špeciálne funkcie.

iPhone 6S Plus má ako jediný z odporúčaných smartfónov len dvojjadrový čip. Nenechajte sa ale oklamať, je navrhnutý priamo pre systém iOS a jeho celkový výkon je stále na špičke. Bez zaváhania zvládne aj tie najnáročnejšie aplikácie a hry. Operačná pamäť s kapacitou 2 gigabajty vás nebude obmedzovať, no opatrní by sme boli pri dátovom úložisku. Základných 16 gigabajtov zaplníte veľmi rýchlo hlavne v prípade, ak sa radi hráte hry a natáčate videá.

+ výkon, množstvo funkcií, dizajn

- cena, len Full HD rozlíšenie

Cena: 849 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozri si tiež odborné recenzie na smartfón Apple iPhone 6S Plus.