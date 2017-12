Hľadali sme najlepšie zrkadlovky pod stromček (tipy a odporúčania)

Plánujete na Vianoce obdarovať začínajúceho fotografa? Pripravte sa, že to nebude lacný darček.

8. dec 2015 o 10:30 Matúš Paculík

Neustále lepšie snímače, odolnejšie telá a moderné technológie Wi-Fi, GPS a NFC. Digitálne zrkadlovky už určite nie sú technologicky zaostávajúcim darčekom.

Platí tiež, že čím je snímač vo fotoaparáte väčší, tým lepšia bude aj výsledná fotografia. No treba vyberať s rozumom a voliť optimálny pomer veľkosti snímača a rozlíšenia bodov.

Aký snímač?

Cenovo dostupný a najrozšírenejší je rozmer označovaný ako APS-C. Nájdete ho pri množstve amatérskych a poloprofesionálnych modelov, dokonca aj pri skutočne lacných.

Rozlíšenie sa pri APS-C pohybuje obvykle od 18 do 24 Mpx, čo pre staršie modely neplatí. Tu buďte obozretní a pri výhodnej ponuke staršieho modelu si najskôr preštudujte recenzie a testovacie fotografie.

Aj ten najlepší objektív totiž rýchlo narazí na limity slabého snímača a naopak, aj ten najlepší snímač závisí od použitého objektívu.

Kúpe objektívov sa nevyhnete

Každá zrkadlovka potrebuje aspoň jeden objektív. V obchodoch si môžete kúpiť buď samostatné telo, alebo cenovo výhodnejšie balenia obsahujúce jeden, prípadne dva objektívy.

Možno sa budete snažiť samých seba presvedčiť, že žiaden ďalší objektív nebudete potrebovať. S fotením ale rastie chuť a ak ste sa vo svojej zrkadlovke našli, čoskoro budete hľadať lepšie a zaujímavejšie objektívy.

Ich cena sa odvíja od kvality a možností. Jednoduché riešenia s pevným ohniskom sú najlacnejšie, dobrý univerzálny objektív môže cenou pokojne súperiť so samotným telom zrkadlovky.

Ak sa, navyše, chcete venovať foteniu portrétov a často sa túlate po svete, bude celá výbava dosť drahá. Časom sa totiž začnete oberať po kvalitných filtroch či náhradných batériách.

TIP: V našej službe Recenzie.SME.sk nájdete zoznam objektívov radených na základe zozbieraných odborných hodnotení a recenzií s možnosťou porovnať ich ceny v obchodoch.

Aby ste dobre videli na fotografie

Každá digitálna zrkadlovka má hľadáčik a hlavný displej, pri vyšších modeloch môžete nájsť aj doplnkový LCD displej s informáciami o aktuálnych nastaveniach. Vďaka nemu je hlavný displej počas fotenia vypnutý, čím sa výrazne šetrí spotreba energie.

Pri hlavnom displeji si všímajte najmä jeho veľkosť a rozlíšenie. Malý displej s rozlíšením okolo 200-tisíc bodov je použiteľný len na zbežné kontrolovanie fotografií, viac vám jeho nízka ostrosť nedovolí.

Tieto displeje až na pár výnimiek používajú staršiu technológiu, AMOLED a podobné vymoženosti by ste tu hľadali márne. Nemusíte však smútiť, rozhodnutie je to dobré nielen z hľadiska vernosti reprodukcie farieb, ale aj použiteľnosti na priamom slnku.

Ovládanie dotykom nie je dôležité, v skutočnosti sú lepšou voľbou klasické tlačidlá, ktorých umiestnenie si časom zapamätáte a nebudete si zbytočne špiniť displej.

Radšej si všímajte, či je displej výklopný v horizontálnomaj vo vertikálnom smere.

Nie vždy je vhodným darčekom

Nečakajte, že zrkadlovka z niekoho spraví profesionálneho fotografa. Ak je váš vzťah k fotografii skôr platonický a na svojom starom fotoaparáte nepoznáte žiadnu doplnkovú funkciu, na zrkadlovku radšej zabudnite.

Aby ste zbytočne nevyhodili peniaze, musíte si vyhradiť dostatok času na spoznávanie a učenie sa nových funkcií a postupov pri fotení. A možno až po kúpe zistíte, že nič z toho nebudete využívať - kvôli pohodlnosti automatického režimu.

Navyše, čoskoro zistíte, že so základným objektívom svoj fotoaparát naplno nevyužijete. To znamená ďalšie investície, ktoré môžu niekoľkonásobne prekročiť sumu, ktorú ste zaplatili za telo so základným objektívom.

A keď sa s tým všetkým vyberiete na výlet alebo dovolenku, možno vám bude niekoľkodňová záťaž iba zbytočne zavadzať. Dobrá zrkadlovka s niekoľkými objektívmi si totiž vyžaduje vlastný batoh.

Canon EOS 1200

Základný model digitálnej zrkadlovky od Canonu ponúka všetko, čo môže začínajúci fotograf-amatér chcieť, vrátane veľmi dobrej ceny.

EOS 1200 je vybavený APS-C snímačom s rozlíšením 18 Mpx, pričom aj so základným objektívom dokáže zaznamenať veľmi dobré fotografie. Navyše, na začiatku vás nebude trápiť zložitým nastavovaním, keďže používanie je jednoduché a automatický režim si poradí s každou scénou. Zoznamovanie sa s fotoaparátom je jednoduché aj vďaka špeciálnej aplikácii EOS Companion App, ktorá okrem suchého textu pridáva aj množstvo užitočných rád s fotografiami.

Dobrá je aj kvalita spracovania, telo sa drží v ruke príjemne a nepôsobí tak plastovým dojmom ako predchádzajúce modely. Fotiť ale budete hlavne s optickým hľadáčikom, keďže režim živého náhľadu je veľmi pomalý.

Canon EOS 1200 si môžete kúpiť aj vo veľmi zaujímavom balíčku, kde okrem základného objektívu bez optickej stabilizácie dostanete pamäťovú kartu s kapacitou 8 GB a originálnu tašku. Za 359 eur veľmi zaujímavá ponuka pre fotografa amatéra s obmedzeným rozpočtom. Ak by ste chceli len samotné telo, tak vás bude stáť približne 265 eur.

+ dobrý základ pre začiatočníka, kvalita fotografií, cena

- rýchlosť, bez doplnkových funkcií

Cena: 359 eur za kit s objektívom 18-55 mm, taškou a kartou (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozrite si odborné recenzie na zrkadlovku Canon EOS 1200.

Pentax K-S1

Ak sa pozriete na kompletnú ponuku zrkadloviek Nikon a Canon, nájdete v nej len veľmi málo farebne odlišných modelov.

Pentax sa snaží zaujať mladú generáciu a jeho základný model K-S1 si môžete kúpiť v rôznych farebných verziách. Nemyslíme tým pár bežných farieb, v ponuke sú rôzne kombinácie so svetlomodrou, oranžovou a sivožltou farbou. Škoda, že objektívy si kúpite len v klasickej tmavej alebo bielej farbe. Zaujímavým doplnkom je v tomto prípade aj niekoľko svetelných efektov, ktoré oslovia hlavne mladšiu generáciu.

Aj napriek netradičnému vzhľadu má Pentax veľmi príjemné parametre - vrátane slušného čipu s dobrou citlivosťou, rozlíšením 20 Mpx a 3-palcovým LCD displejom s vysokým rozlíšením. Fotoaparát stráca jedine z pohľadu ergonómie, keďže ovládanie je výrazne odlišné od toho, čo poznáme z ponúk Canonu a Nikonu.

Telo fotoaparátu si kúpite už za 349 eur, balík so základným objektívom stojí necelých 500 eur. Ak chcete mať profesionálne pôsobiaci model, musíte si priplatiť za model K-3 II, ktorý ponúkne telo odolné aj nepriaznivému počasiu.

+ netradičné farby, dobrá kvalita prevedenia a aj fotografií

- horšia ergonómia

Cena: od 349 eur za telo (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozrite si odborné recenzie na zrkadlovku Pentax K-S1.

Canon EOS 760D

Nie je veľmi drahý, no zároveň má črty spoločné s prémiovými APS-C zrkadlovkami. Canon EOS 760D je zaujímavý fotoaparát určený pre stredne náročného amatéra, ktorý sa potrebuje aj s objektívom zmestiť do limitu tisíc eur.

Kvalita fotografií je veľmi dobrá, snímač za drahšou konkurenciou zaostáva jedine pri dynamickom rozsahu. V porovnaní s cenovo rovnakými modelmi mu ale nemáme čo vyčítať, keďže pôsobí odolne, jeho displej môžete vyklopiť v každom smere a pri videu ponúka zaujímavý HDR režim.

Samotné telo kúpite už za menej ako 700 eur, s rozumným 18-135 mm stabilizovaným objektívom zaplatíte o vyše tri stovky viac. Firma ponúka aj mierne odľahčenú verziu s označením EOS 750D, pri ktorej nenájdete horný informačný LCD displej. Cenový rozdiel ale nie je veľký, my odporúčame priplatiť si za verziu EOS 760D, optimálne so setovým stabilizovaným objektívom. Hlavne začínajúci fotografi si s ním môžu vystačiť na dosť dlhú dobu.

+ kvalita fotografií, HDR video,

- priemerný dynamický rozsah

Cena: 699 eur za telo (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozrite si odborné recenzie na zrkadlovku Canon EOS 760D.

Nikon D7200

Najlepšie vybavený model s APS-C snímačom od firmy Nikon je určený pre náročného fotografa amatéra. Je kvalitne spracovaný, pričom odolný materiál trochu zvyšuje jeho hmotnosť na 765 gramov bez objektívu. V rukách sa drží veľmi dobre, ergonómia používania je vynikajúca a k dokonalosti chýba jedine výklopný LCD displej.

O kvalitu fotografií sa báť nemusíte, teda ak si k telu dokúpite aj adekvátne objektívy. Použitý snímač je vynikajúci a dobre si poradí v každej situácii, vrátane nočnej fotografie. Výrobca pridal niekoľko nových technológií vrátane NFC a Wi-Fi, ich využiteľnosť je ale veľmi malá.

Majitelia predchádzajúceho modelu D7100 ho zatiaľ predávať nemusia, zmien je totiž len niekoľko a nie sú výrazné, prípadne hodné investície. Ak ale hľadáte skutočne dobrú zrkadlovku pre náročného fotografa a váš rozpočet nie je veľmi obmedzený, je Nikon D7200 veľmi dobrou voľbou.

Pretože to hlavné, fotenie, mu ide veľmi dobre a veľmi pohodlne sa používa. Množstvo dostupných objektívov je veľké, odolné telo vydrží aj menej šetrné zaobchádzanie a batériu nebudete musieť nabíjať každú chvíľu.

+ kvalita spracovania, kvalita fotografií, rýchlosť

- málo doplnkových funkcií, LCD nie je výklopné

Cena: 1039 eur za telo (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozrite si odborné recenzie na zrkadlovku Nikon D7200.

Sony Alpha A7

Namiesto klasických zrkadloviek má Sony už niekoľko rokov v ponuke netradične spracované fotoaparáty s výmenným objektívom vybavené plnoformátovým Full frame snímačom.

Nenájdete tu klasickú konštrukciu so zrkadlom, takže namiesto optického hľadáčika je použitý elektronický OLED s vysokým rozlíšením. Kostra tela je z horčíkovej zliatiny, zvyšok tvorí plast v čiernej farbe. V ruke sa drží veľmi dobre, v porovnaní s klasickými zrkadlovkami je Alpha od Sony skladnejšia.

Fotoaparát chválime aj za veľmi dobré video, má množstvo softvérových pomôcok na fotografovanie, použiteľné Wi-Fi, NFC a nabíjať ho môžete aj svojou nabíjačkou od smartfónu. Tú ale budete využívať častejšie, ako by ste chceli, keďže zvládne len približne 300 fotografií. Ich kvalita je vynikajúca, hlavne ak fotíte do surového RAW formátu.

Sony si za tento model pýta približne 1100 eur, v ponuke má aj viacero novších lepšie vybavených a samozrejme aj výrazne drahších modelov série Alpha 7.

+ veľký FX snímač, rozmery, kvalita fotografií

- menší výber objektívov

Cena: od 1099 eur za telo (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

TIP: Pozrite si odborné recenzie na zrkadlovku Sony Alpha A7.