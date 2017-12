Mars získa prstenec vďaka svojmu mesiacu

Postupná zmena obežnej dráhy mesiaca Fobos spôsobí jeho rozpad a vytvorenie prstenca okolo planéty Mars.

24. nov 2015 o 15:20 Matúš Halás

WASHINGTON, BRATISLAVA. To, že sa najväčší mesiac planéty Mars rozpadáva, už asi viete. Svedčia o tom ryhy na jeho povrchu, ktoré sú ako slapové deformácie zapríčinené gravitáciou Marsu. Vedci však teraz vďaka počítačovému modelu zistili, ako to celé skončí.

Štúdia publikovaná v časopise Nature Geoscience totiž ukazuje, že z Marsu sa stane prvé pevné teleso Slnečnej sústavy, ktoré bude mať okolo seba prstenec. Vznikne práve pri rozpade väčšieho z jeho dvoch mesiacov.

Fobos má priemer len približne 22 kilometrov a je približne 60-krát bližšie k svojej planéte než náš Mesiac k planéte Zem. Táto vzdialenosť sa navyše postupne zmenšuje, čo v konečnom dôsledku povedie k rozpadu Fobosu.

Prišli na to vedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley pomocou počítačového modelu. Výsledky ukázali, že Fobos sa môže začať rozpadať za 20 až 40 miliónov rokov. Keď ale tento proces odštartuje, môže trvať len pár týždňov. Za približne 40 dní vznikne následne okolo Marsu prstenec.

"Inými slovami, vytvorenie prstenca prebehne veľmi rýchlo," citoval denník Guardian autorov štúdie Benjamina Blacka a Tushara Mittala. Prstenec by pritom mohol podľa magazínu Science zo začiatku dokonca vytvoriť na povrchu Marsu tieň.

Ani to však nebude koniec vývoja Fobosu. Ak totiž k rozpadu mesiaca dôjde až za 40 miliónov rokov, prstenec vznikne iba na približne milión rokov. Pokiaľ by ale k zániku Fobosu došlo vo väčšej vzdialenosti od povrchu Marsu už približne za 20 miliónov rokov, prstenec by pretrval dokonca ďalších 100 miliónov rokov.

Prstenec sa však tak či tak nakoniec rozptýli a jeho časti postupne zaniknú v atmosfére alebo spadnú na povrch Marsu. Nejakú chvíľu to samozrejme bude všetko trvať.

DOI: 10.1038/ngeo2583