Rady a tipy: ako si vybrať šikovný fotoaparát do vrecka

Môžete ich nosiť stále so sebou a finančne vás nezruinujú. Pre dobré fotografie nemusíte vždy investovať len do zrkadlovky.

16. nov 2015 o 15:40 Matúš Paculík

Kompaktné fotoaparáty sú mŕtve. Presnejšie, tie základné a najlacnejšie modely, ktoré ponúkajú zhodnú kvalitu a možnosti ako lepšie smartfóny.

Ak preto rozmýšľate nad šikovným fotoaparátom, nerátajte, že ho kúpite už za stovku.

Nedajte sa nachytať

Neverte všetkým reklamným chytákom, výrobcovia radi preháňajú. Desiatky miliónov bodov na malom snímači či veľký displej, ktorý na priamom slnku fotografiu ani nezobrazí.

Pred kúpou si vždy prečítajte recenzie a reálne skúsenosti majiteľov, možno sa tak vyhnete nepríjemnému prekvapeniu.

Dbajte na to, aby rozlíšenie snímača bolo adekvátne jeho veľkosti. Veľký počet bodov na malej ploche vyzerá dobre len na papieri a výrobcovia s ním často operujú pri kompaktných fotoaparátoch. V reálnom svete vám táto kombinácia prinesie problémy v podobe vysokého šumu a nepoužiteľnej nočnej fotografie.

Určite sa vyberte do obchodu a vyskúšajte si na pár minút prácu s vybraným modelom. Pomalé reakcie vás môžu pripraviť o najlepšie zábery a zle navrhnuté ovládanie spraví aj jednoduché úkony zložitými.

Chytrým funkciám veľa významu nedávajte, ich reálne využitie je stále veľmi malé. Môžete vďaka nim zdieľať fotografie na sociálnych sieťach, bezdrôtovo prenášať fotografie do notebooku alebo ich zobraziť na televízore. Pamätajte ale, že batériu dokážu minúť veľmi rýchlo.

Čo budete fotiť?

V prvom kroku si premyslite, na čo a hlavne kedy budete fotiť. Je totiž rozdiel, ak si fotoaparát kupujete na cestovanie, alebo len na bežné veci a zachytávanie rodinných udalostí.

V prvom prípade vám základný fotoaparát stačiť nebude a ak sa vám nepozdávajú kompakty s vymeniteľnými objektívmi, tak sa pripravte na nemalú investíciu. Firmy si za prémiové kompaktné fotoaparáty totiž nechajú poriadne zaplatiť.

Modely s vymeniteľnými objektívmi sú čoraz obľúbenejšie, keďže majú prvotné problémy dávno za sebou. Navyše, rozmermi sú často na nerozoznanie od klasických modelov. Záleží len od použitého objektívu, či sa vám zmestí do vrecka na bunde, alebo nie.

Prezrite si aj ponuku objektívov, býva totiž menšia a často aj výrazne drahšia ako v prípade klasických zrkadloviek. A majte na pamäti, že hoci máte rozmerovo kompaktný fotoaparát, tak s veľkým objektívom ho do vrecka už určite nedáte.

Vybrané modely:

Nikon CoolPix P340

Investovať do lacných kompaktných fotoaparátov v dobe fotomobilov nemá veľký zmysel. Dobrý fotoaparát nie je lacný, pripravte si preto minimálne dve stovky, aby kúpa mala vôbec význam.

Nikon CoolPix 340 patrí do skupiny lepších kompaktov, pri ktorých sa výrobca nesnaží zaujať prehnanými parametrami. Snímač síce nie je najväčší, výrobca ho ale zbytočne neprepchal zbytočne veľkým počtom bodov. Zaujímavý je objektív s 5-násobným priblížením a clonovým číslom začínajúcim na hodnote f/1,8.

Škoda len, že si túto hodnotu nedrží v celom rozsahu. Nočná fotografia pri maximálnom priblížení určite nebude bez šumu, malý snímač na podobné situácie jednoducho nie je stavaný. Pri normálnom svetle a aj zatiahnutej oblohe sú výsledné fotografie veľmi dobré, s vysokou ostrosťou a minimom šumu.

K dispozícii je plné manuálne nastavenie, dobrý displej a zamrzí len absencia hľadáčika a batéria s priemernou výdržou.

+ dobré fotografie, svetelnosť objektívu, dizajn

- slabá výdrž batérie

Cena: 299 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Sony DSC HX90V

Tento cenovo dostupný kompakt vyššej triedy nájdete s objektívom nezvyčajne veľkého rozsahu 24 – 720 mm (30-násobné optické priblíženie).

Jeho rozmery sú aj napriek tomu veľmi malé, hrubý je len 36 milimetrov a váži 245 gramov. Dizajnom sa podobá na prémiovú sériu RX100, tá má ale väčší snímač s uhlopriečkou jedného palca. Ovládanie je pohodlné a vôbec nám neprekážala absencia dotykového displeja. Naopak, chválime prítomnosť dobrého elektronického hľadáčika.

Kvalita fotografií je veľmi dobrá aj napriek tomu, že HX90V je univerzálny fotoaparát s malým telom. Veľké očakávania ale nemajte od nočnej fotografie. S ubúdajúcim svetlom totiž prichádza šum a nepomáha tu ani objektív s priemernou svetelnosťou (daň za jeho veľký rozsah).

Pri videu je záznam limitovaný na Full HD rozlíšenie s rýchlosťou záznamu 60 snímok za sekundu. Na cestách oceníte GPS technológiu na ukladanie záznamu polohy priamo do fotografií a Wi-Fi pre jednoduchú komunikáciu s notebookom.

+ kvalita fotografií, objektív, elektronický hľadáčik

- bez podpory RAW

Cena: 439 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Panasonic Lumix DMC-GM5

Jeden z najmenších fotoaparátov s vymeniteľným objektívom. Nie je úplne najnovší, ale aj po mesiacoch od uvedenia na trh má čo ponúknuť i náročnejším fotografom amatérom, ktorí hľadajú šikovný fotoaparát do vrecka.

So základným 12-32mm objektívom je totiž na nerozoznanie od bežného kompaktu. Váži len 281 gramov a telo má vyrobené z odolnej magnéziovo-hliníkovej zliatiny. Ergonómia nie je ani tu úplne dokonalá, no opäť poteší prítomnosť elektronického hľadáčika.

Panasonic má veľmi dobre zvládnutý automatický režim fotenia, poradí si aj s náročnými scénami. Nebráni sa ani manuálnemu režimu, aj keď jednoduchosť a ergonómiu zrkadloviek tu nenájdete.

Kvalita fotografií je veľmi dobrá, problém nerobia ani veľmi kontrastné scény. Video ani nenahráte v 4K rozlíšením, maximom je Full HD s rýchlosťou záznamu 60 snímok za sekundu. Z doplnkových funkcií je prítomná len bezdrôtová technológia Wi-Fi.

+ malé rozmery, odolné telo, kvalita fotografií

- ergonómia, výdrž batérie

Cena: 549 eur s objektívom 12-32mm (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Canon EOS M3

Aj do malého tela sa dá umiestniť snímač z klasickej zrkadlovky. Canon EOS M3 má jeho APS-C verziu s rozlíšením 24,2 miliónov bodov, aký nájdeme aj pri výrazne väčších modeloch.

Rozdiel v kvalite fotografií oproti klasickým kompaktom je veľký, hlavne čo sa nočnej fotografie týka. Fotoaparát si veľmi dobre poradí so zlými svetelnými podmienkami, pričom na dobrý výsledok nemusíte fotiť do náročného RAW formátu.

Ergonómia používanie je dobrá, aj keď počet ovládacích prvkov nie je najmenší. Ovládanie je prispôsobené aj pre profesionálov, ktorí nechcú využívať automatické funkcie. Chýbal nám len elektronický hľadáčik, ktorý si musíte dokúpiť samostatne.

Obmedzená je aj ponuka originálnych objektívov. Ak vám ale neprekážajú väčšie rozmery, môžete po dokúpení adaptéra použiť aj klasické Canon objektívy určené pre zrkadlovky.

+ veľký APS-C snímač, ergonómia, Wi-Fi a NFC

- výdrž batérie

Cena: 629 eur s objektívom 18-55mm (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

Sony DSC-RX100 IV

Tento model je extrémne drahý, no vďaka vynikajúcim parametrom po ňom častokrát siahajú nároční používatelia, ktorí so sebou nechcú vždy nosiť veľkú zrkadlovku. Sony RX100 IV má CMOS čip s palcovou uhlopriečkou a rozlíšením 20 megapixelov a veľmi dobrým objektívom so svetelnosťou F1.8-2.8. Kvalita fotografií je na kompaktný fotoaparát špičková, šum je znesiteľný aj na hodnote ISO 3200.

V spojení s vysokou svetelnosťou objektívu a stabilizácie obrazu môžete pokojne fotiť aj v šere uzavretej miestnosti.

Pri fotení máte k dispozícii plne manuálny režim, náhľad môžete vidieť nielen na 3-palcovom výklopnom displeji, ale aj na OLED hľadáčiku s rozlíšením 1,44 miliónov bodov. Ak chcete ušetriť, pokojne siahnite po predchádzajúcom modeli RX100 III. V akcii ho môžete kúpiť už za 700 eur.

+ kvalita fotografií, malé telo

- vysoká cena

Cena: 1149 eur (pozri a porovnaj aktuálne ceny)

