Besieger - stratégia pre masochistov

V poslednom čase sa s real-time stratégiami dejú záhadné veci. V snahe zbaviť sa zaužívaného systému postav-vyrob-zlikviduj sa v čoraz viac tituloch upúšťa od stavby základní a budov a dôraz sa kladie skôr na taktizovanie s vopred vymedzeným počtom jednot

iek. Preto ma poteší každá hra, ktorá stavia na klasických princípoch a v ktorej mám možnosť piplať si homebase. Potešil ma aj Besieger?

Nuž, nepotešil, ale obraz si urobte sami. Pokiaľ ste už zhliadli nejaký ten trailer alebo preview obrázky viete, že sa jedná o 3D realtimeovú stratégiu, zameranú na stavbu a dobýjanie opevnení. Príbeh je zasadený do akéhosi alternatívneho vikingského fantasy sveta. Alternatívneho preto, lebo kombinácia vikingov a vzducholodí nie je práve bežná. Osobne mi to veľmi nevyhovuje, ale vzducholode sú rozhodne to posledné, čím tento titul trpí. Späť k príbehu. Spomenutí vikingovia bojujú s rasou Cimmeranov (tiež vám to pripomína Conana?) o nejaké silné kladivo, zrada, pomsta, záchrana sveta. Veď to už poznáte. Ak chcete kvalitný príbeh, ste na zlej adrese. V každom prípade – máte na výber singleplayer a multiplayer. V hre jedného hráča sa môžete pustiť do kampane, ktorá aj napriek klišé má niečo do seba. Okrem nej na vás čaká skirmish mód s klasickým deathmatchom a zopár novinkami. Jednou z nich je tzv. artefakt. Prirovnal by som ho s veľkou dávkou fantázie ku capture the flag z 3D strieľačiek. Musíte získať nepriateľov artefakt a ubrániť svoj. Perlička je, že ho môže niesť len žena (to nie je fér, sme diskriminovaní :) - pozn. Kordi). Ďaľšia novinka – jeden hráč bráni pevnosť, druhý sa ju snaží dobyť. Taktiež celkom zábava. Posledný typ predstavuje bitka dvoch armád, kde nemôžete stavať ani vyrábať, len taktizovať. Zatiaľ to neznie zle, že? Bližšie k systému hry. Klasicky produkujete robotníkov (v tomto prípade postavíte dom a z neho postupne a zadarmo vybiehajú), ktorí ťažia drevo, kamenie a kov. Jednotky vyrábate vyzbrojovaním robotníkov v rôznych typoch kasární.

Samotnú kapitolu tvorí opevňovanie základne. Môžete stavať drevené, neskôr aj kamenné ohrady a na ne umiestniť vojakov. Brány, veže, to všetko tu je. Trochu podivne je vyriešené stavanie opevnenia do kopca, kde sa vytvoria také dosť hnusne vyzerajúce schody. Ale v zásade nič hrozné. Jednotiek tu nájdete veľa typov. Berserkerov, vrhačov oštepov, kopijníkov, jazdcov, kentaurov atď. Okrem klasických jednotiek sú k dispozícii bojové stroje na dobývanie a hrdinovia. Jednotkám aj hrdinom sa pri boji pridávajú skúsenosti a naberajú tak na sile. Najmä v pokročilejších fázach sú hrdinovia takmer nezničiteľní supervojaci. Kým prejdem k jednotlivým aspektom hry, spomeniem ešte, že ju vyvinuli v Primal Softe, teda v tom istom štúdiu, ktoré ma na svedomí perfektné The Eye of the Dragon.

GRAFIKA 6 / 10

Nie je to nič hrozné, ale dnešný štandard je vyššie. Jednotky sú pekné, budovy sú pekné, pri rúbaní stromov lietajú dokonca triesky. Ale to prostredie, vážení páni grafici, to prostredie! Jeden z game designerov Ensemble studios, ktorí majú na svedomí Age of... hry (jeho meno mi vypadlo) svojho času povedal, že venovali veľmi veľa času vytvoreniu ideálneho povrchu a objektov krajiny. Dôvod na to bol veľmi pádny – krajina je to, čo hráč vidí po celý čas. V Primal softe majú zrejme iný názor. Alebo len úchylku pre zelenú a hnedú farbu, o ktorej sa mi už tri dni sníva (Každý snívame o niečom inom, že áno... - pozn. Kordi). To by ale nebolo až také zlé, keby odvšadiaľ nevyrastali kaňony výšky babylonskej veže, ktoré vyzerajú, ako keby ich robilo 3-ročné dieťa hrajúce sa s terrain elevation-om v map editore. Týmto sa ospravedlňujem všetkým našim čitateľom do 3 rokov, rozhodne som vás nechcel uraziť. Konečná podoba máp tým ide rapídne kvalitatívne dole. Obzvlásť odporná mi pripadala hneď druhá misia odohrávajúca sa v jaskyni (v ktorej boli tiež obrovské kaňony!?). Celá táto nádhera je skombinovaná so šedivým a rozmazaným in-game menu. Celé to zdiaľky pripomína rozliate vodovky. Veľmi zlý nebudem len preto, lebo jednotky a budovy sa mi celkom páčili.

INTERFACE 4 / 10

Hlavné menu je príliš statické. Veľké množstvo položiek je síce prehľadne, ale úplne bez fantázie nahádzaných pod seba a hráč vyber si.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Skĺbili sa nám tu do jedného celku veľmi zaujímavé časti. Besieger má totiž obrovský potenciál daný náplňou hry a rôznorodosťou jednotiek a herných módov. Mohli to byť epické bitky, ktoré by tvorili veľkú konkurenciu pre nedávny Castle Strike. Samotná kampaň má v sebe niečo, čo ma nútilo týrať sa stále ďalej a aj napriek zmrvenej práce kamery som sa snažil hrať. Ale bohužiaľ, bol som porazený. Technická demencia bola silnejšia ako talent game designera. Pokiaľ PC vývojári budú naďalej odflakovať programovú stránku hier, budú stále viac a viac na trhu dominovať konzoly.

MULTIPLAYER

Ako som už vyššie popisoval, máte na výber z Deathmatch-u, Artefact-u, Siege-u a Battle-u. Počas recenzie bol chvalabohu permanentne prázdny server. Nemôžem ohodnotiť, ale rozhodne sa z Besiegera nestane pro-gamingový titul. Pri multiplayeri je totiž dôležitá rýchlosť a byť rýchly nemáte čas kvôli... veď už viete.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Počujete ich toľko a tak hlasito, ako vysoko resp. nízko ste práve zazoomovali. Pri rúbaní dreva počujete klopkať drevo, pri kamení ťukať kameň a pri ťažení železa cinkať kov. Jednotky sa hlásia obligátnym drsným hlasom a bojové stroje vŕzgajú.

HUDBA 5 / 10

Jedná sa o súbor nevýrazných melódií, ktoré aspoň nerušia. O navodzovaní atmosféry sa rozhodne hovoriť nedá. Veľa vývojárov už pochopilo, že sa oplatí investovať do ozvučenia. Hudba totiž vyvoláva emócie a tie sú pre úspešnosť hry kľúčové. Hudba bohužiaľ nie je tým prvkom, ktorý vám v Besiegerovi vyvolá nejaké emócie.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Besieger sám o sebe nie je ťažká záležitosť. Takou začne byť až v momente, keď sa niečo deje a vy zistíte, že to potrebujete ovládať.

Úskalia interface-u sú popísané v inej rubrike, pozrime sa na to, čo odlišuje stratégiu od akčnej hry – umelá inteligencia nepriateľa. Dovolím si tvrdiť, že priemerné IQ tretej nápravnovýchovnej skupiny štátnej väznice v Ilave je minimálne dvadsaťnásobne vyššie ako inteligencia vašich aj nepriateľských jednotiek. Akékoľvek zvyšky zábavy totiž dostávajú tvrdo na frak v momente keď sa začne boj. Zbytočne ste si sformovali armádu do niekoľkých z cca. 10 možných formácií. Zbytočne máte za hradbami pripravenú jazdu pre prípad potreby rýchleho výpadu proti nepriateľskému katapultu. Keď nastane čas boja zrazu zistíte, že všetko sa deje akosi samo. Jednotky vás neposlúchajú, ale viditeľne ani súpera, chvalabohu. Formácie sa rozpadnú rýchlosťou výsledku kombinácie smotany a vianočnej kapustnice a z 20 jazdcov ktorých ste vyslali spoza hradieb nájdu cestu cez otvorenú bránu v lepšom prípade štyria. Chcete poslať strelcov, aby ostreľovali zdiaľky protivníka? Urobia to, ale najprv pribehnú tesne k nemu a zabehajú si slalom pomedzi jeho pechotu. Až potom sa ich zvyšky vrátia a zistia, že oštepy sú na hádzanie. Bieda, bieda.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4 / 10

Opäť zlyhal jeden nádejný titul. Séria technických deviácií zráža sľubný potenciál hry hlbšie a hlbšie. Zvysoka sa na neho smeje a prstom ukazuje Castle Strike, ktorý vám vrelo odporúčam. V prípade, že sa venujete masochizmu a nemáte doma práve kvalitný bičík, rozhodne kúpte. Také utrpenie ste ešte nezažili.