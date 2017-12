Medal Of Honor: Frontline - strieľačka z druhej svetovej na PS2

Medal Of Honor: Frontline je už tretia konzolová inkarnácia kvalitnej FPS série z obdobia 2. svetovej vojny, inšpirovanej skvelým filmom S. Spielberga – Zachráňte vojaka Ryana. Opäť nás zavedie doprostred dramatických udalostí krížového ťaženia s

6. jún 2003 o 21:10 Milo Gracík

V ostatnom čase sa pre PS2 zrodil slušný počet celkom kvalitných strieľačiek v prvej osobe (FPS). Na trh sa dostali aj hry druhej generácie, konkurencia pritvrdzuje a hráč si už môže vybrať zo širokej palety pomerne kvalitných FPS, aj keď väčšinou sa jedná o prerábky úspešných titulov z PC, ktoré logicky trpia očakávanými chorobami konverzie. V tomto prípade sa jedná o vylepšenú a na PlayStation 2 priamo šitú hru, teda žiadnu konverziu, aj keď by sme mohli nájsť spoločné črty so skôr vydanou PC hrou Medal Of Honor: Allied Assault.

Medal Honor: Frontline (MOH:F) je už kvalitnej FPS série z obdobia 2. svetovej S. – Saving Private Ryan (Zachráňte vojaka Ryana). nás spojencov proti nacizmu. Tentoraz sa ocitnete v koži poručíka Jimmyho Pattersona, príslušníka spojeneckých špeciálnych jednotiek (O.S.S.). Zvlášť vybraného a vycvičeného muža, na ktorého ramená padla úloha zničiť tajný nacistický program, ktorý by mohol zastaviť (prinajmenšom výrazne spomaliť) víťazný postup spojencov na Berlín.

Brilantná atmosféra vás okamžite a bez milosti vtiahne do hry. Zažijete šokujúci, ako britva ostrý, úvod, z ktorého sa len tak rýchlo nespamätáte. 6. Jún 1944, Normandia, Pláž Omaha - vylodenie amerických jednotiek, ktorého sa stávate priamym účastníkom, sa vám s účinkom atómovej bomby nezmazateľne vypáli do každého mozgového závitu. Rovnako sa natrvalo zapíše do historických análov orgazmických herných zážitkov. Celkovo vás čaká 6 rozsiahlych a obtiažnych misií, rozdelených na niekoľko úrovní (19), pričom v každej úrovni musíte splniť niekoľko dielčích úloh. Neminie vás už spomínané vylodenie v Normandii, infiltrácia a sabotáž nemeckej ponorky, výsadok v Holandsku počas operácie Market-Garden, špionáž v „požičanej“ uniforme, únos pancierového vlaku (a s ním spojený súboj dvoch takýchto kolosov), či adrenalínová jazda v baníckom vozíčku á la Indiana Jones a Chrám skazy. Misie sú rôznorodé, zábavné a bez ťažkostí udržia vašu pozornosť až do úplného konca a finálneho súboja. Ten ma však osobne trochu sklamal, v porovnaní napr. s úžasnou záverečnom misiou Ace Combat 4, ale i v porovnaní s ostatnými misiami MOH:F.

Grafika: 7 / 10

Grafické spracovanie je solídne, textúry sú detailné aj keď trochu fádne (prevaha studených farieb – hnedá, šedá). Trochu zamrzí občasné spomalenie hry a trhanie, či pixelovitosť niektorých objektových textúr. Prostredie je inak vymodelované s veľkým dôrazom pre realitu a autenticitu, rovnako i modely postáv a zbraní sú spracované na výbornú. Animácia protivníkov je neskutočne reálna a živá, sledovaním ich pohybov a grimás sa budete baviť dlhý čas (najmä cez zameriavač odstreľovačky).

Interface: 6 / 10

Obrazovka nie je preplácaná zbytočným množstvom nevyužívaných indikátorov, k dispozícii máte iba štýlový kompas, ktorý zároveň slúži ako indikátor zdravia. Samozrejme nesmie chýbať počítadlo munície (nábojov v zásobníku a počtu zásobníkov). Menu hry sú krásne a animované, vyvedené veľmi štýlovo (dobovo) v duchu vojenského prostredia hry. Rozsiahle misie sú rozdelené na niekoľko častí (úrovní), po ktorých dokončení vás čaká uloženie pozície a krátke nahrávanie. Ovládanie je zvládnuté veľmi dobre, niet sa prakticky na čo sťažovať, aj citlivosť analógov je na prijateľnej úrovni. Môj kamoš, zarytý PCčkár, ktorý v živote žiadnu FPSku na PS2 (či inej konzole) nehral si už po desiatich minútach hrania MOH:F počínal ako skúsený vojnový veterán.

Hrateľnosť: 7 / 10

MOH:F je čistokrvná akčná strieľačka z pohľadu prvej osoby. Až na nejaké drobnosti svojou hrateľnosťou nevyniká nad priemerom. No práve tie nevýznamné maličkosti, vytvárajúce neopakovateľnú atmosféru mu dáva tromf voči štandardnej konkurencii. Systém hry sa totiž snaží čo najviac priblížiť realite (aj keď nie až tak veľmi ako v The Getaway). Treba si dávať bacha na chrbát, nemotať sa po otvorených priestranstvách (zákerný odstreľovači), či utekať priamo k strieľajúcim náckom. Je nutné sa skrývať, plížiť, premýšľať. Nie ste nesmrteľný a každá „návšteva“ olova je pre vás kritickým rizikovým faktorom. Hra ponúka silný príbeh a neuveriteľne realistickú atmosféru, čo však má aj svoju temnú stránku v podobe častého skriptovania, takže hra vás pri opakovanom hraní už nemá moc čím prekvapiť. Skiptovanie niekedy zachádza až do maniakálnych detailov, pri opakovaní úrovní budete presne vedieť nielen to, kedy a odkiaľ sa na vás náckovia vrhnú, ale aj to kde sa následne ukryjú a akým spôsobom budú na vás útočiť. Potešujúci je však fakt, že dosť často na vás náhodne vybafne nečakaný Nemčúr (teda, skôr banda Nemčúrov), čím máte o adrenalínovú zábavu postarané aj pri treťom hraní. Príjemné je, že môžete využiť nepohyblivé ťažké guľomety (po ich uchopení sa vždy objaví dostatočný počet náckov aby ste si dosýta zastrieľali :), nadôvažok si aj zajazdíte, no vždy iba ako pasažier (s možnosťou streľby). Žiaľ nejaké voľné ovládanie dopravných prostriedkov nečakajte.

Multiplayer

Tento titul nepodporuje hru viacerých hráčov. FPS z roku 2002 bez multiplayeru? Huh, to snáď nie. Po negatívnych ohlasoch hráčov autori zistili, že sa vážne sekli a neskôr vydané konverzie na GameCube a Xbox už sú vybavené podporou multiplayeru.

Zvukové efekty: 8 / 10

Hudobná stránka za vizuálnou vôbec nezaostáva, ba v tomto prípade ju hravo prekonáva. Zvuková kulisa je proste omračujúca! Tam kde je obrazové spodobnenie ohraničené výkonom PS2, je spracovanie zvukov prakticky bez obmedzenia (samozrejme, kvalitnejší zvuk zožerie aj viac miesta na DVD). A práve túto možnosť MOH:F maximalisticky využíva až do posledného cinknutia prázdnej nábojnice. No bez dekódera Dolby Surround a reprosústavy sa tak pripravíte o úchvatný a neporovnateľne hodnotnejší herný zážitok. Už sa nemôžem dočkať ďalšieho pokračovania, ktoré bude (modlím sa za to) podporovať DT

Hudba: 8 / 10

Bombastická symfonická hudba tvorí neodmysliteľnú súčasť každého hrdinského príbehu, nielen z 2. vojny. A keďže sa jedná o hru z dielní EA, môžeme si byť istý, že kvalita soundtracku je minimálne na úrovni práce Johna Williamsa z filmu Hudba dvorného skladateľa MOH, Michaela Giacchina, je proste skvelá. Každého milovníka inštrumentálnych soundtrackov tento orchestrálny klenot bezpodmienečne osloví. Bombastická sluchová extáza.

Inteligencia & obtiažnosť: 7 / 10

Protivníci sú celkom inteligentný, objavujú sa v početných bandách, schovávajú sa, krčia a sem-tam urobia niečo, čím vás skutočne prekvapia. V niektorých úrovniach máte aj zopár spolubojovníkov, našťastie sa o nich nemusíte príliš starať, no ani oni sa o vás príliš nestarajú, takže na nejakú taktiku, či koordinované útoky rýchlo zabudnite.

Misie sú logické a skvele zostavené, realisticky navrhnuté i spracované, aj keď lineárne a občas pridlhé. Odohrávajú sa v malých, prísne ohraničených zónach, pričom ste doslova vedený za ručičku, bez nejakých alternatívnych možností plnenia zadaných úloh. Tým pádom vám v každej misii bude dlhšie trvať než sa zorientujete a prídete na ten správny postup. Nanešťastie sa nevyhnete niekoľkoobnému opakovaniu každej misie, nie je to však až také hrozné, adrenalín vás neopustí ani pri piatom opakovaní. To mi pripomenulo starú skvelú PC gamesku menom Commandos (Pozor - jej druhého pokračovania je dostupné aj na PS2!). Tá sa tvárila ako stratégia, ale v podstate to bola logická hra, pretože primárne existoval iba jeden správny postup, na ktorý ste museli prísť, aby ste tú ktorú misiu úspešne splnili. A vo MOH:F je to rovnaké, fakticky to je FPSka, ale v skutočnosti ide o logický hlavolam zabalený do hávu akcie z vlastného pohľadu. Žiaľ, tým pádom pri plnení bojových úloh nedostanete veľa príležitostí uplatniť vlastné nápady, kreativitu a invenciu.

Záverečný verdikt: 7 / 10

of nadpriemerne kvalitná so silným príbehom, patriaca k vrcholu tohto žánru na PS2. K zemi ju však nanešťastie ťahá niekoľko chýb, ako napr. nalinkovaný postup v misiách, nedopracovaný engine (vizuálna stránka a nízky framerate) a predovšetkým úplná absencia multiplayeru. Tieto slabiny však nerušia pozitíva, ktorými na vás táto hra zapôsobí. Historicky autentická a realistická, zároveň ale i výborne hrateľná a ábavná akcia . Aj rok po svojom vydaní sa stále radí k špičke žánru na PS A onedlho tu máme aj pokračovanie MOH: Rising Sun, v ktorom budeme môcť riadne nakopať šikmookých démonov v dusnej džungli tichomorských otrovov.